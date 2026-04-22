Egyre jelentősebb kerozinhiány alakul ki Európában - Mi a helyzet Magyarországgal?

Az elmúlt hetekben az európai repülőtereken egyre több problémát okoz a repülőgép-üzemanyag hiánya. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és az európai légitársaságok is sürgős fellépést követelnek. Ezzel párhuzamosan a világ legnagyobb légitársaságai sorra csökkentik a kapacitásaikat. A globális hiányt elsősorban a közel-keleti konfliktus okozza. Emiatt a jelentős kerozin-előállítónak számító Perzsa-öböl térségéből nehezebben jut el az üzemanyag a nemzetközi piacokra.
A budapesti repülőtéren ugyanakkor jelenleg nincs fennakadás.
A Budapest Airport és a Mol tájékoztatása szerint az ellátás folyamatos. Ezt a százhalombattai finomítót a repülőtérrel összekötő, negyven kilométeres termékvezeték is biztosítja. A légikikötőben két, egymással versenyző cég, az állami hátterű RÜK Kft. és a brit Air BP szolgálja ki a légitársaságokat, ami jelentősen növeli az ellátásbiztonságot.
A hazai termelés azonban még békeidőben sem fedezi teljesen a repülőtér igényeit. Magyarország így vasúti importra szorul, amely feltehetően a mediterrán kikötőkből érkezik. A helyzetet nehezíti, hogy a Dunai Finomító egy tavalyi tűzeset miatt csökkentett kapacitással termel. Komoly kihívást jelent a tárolás is. A budapesti repülőtér napi 1200-2000 tonna kerozint használ fel, ez a mennyiség pedig a nyári szezon megnövekedett forgalma miatt tovább nő. A jelenlegi reptéri tartályok mindössze négy-öt napra elegendő üzemanyagot tudnak befogadni. Ráadásul a hazai stratégiai készlet is alig egy hétig tartana ki egy esetleges leállás esetén. Emiatt a rendszer zavartalan működésének alapfeltétele a folyamatos termelés és a megszakítás nélküli import.
A kerozin drágulása és a szűkös kínálat komoly pénzügyi terhet ró a légitársaságokra. A Wizz Air például már jelezte, hogy közel 50 millió eurós veszteséggel számol az elszálló üzemanyagárak miatt. Ez végső soron a repülőjegyek folyamatos drágulásában mutatkozik meg. A válság ráadásul az Európai Unió zöldítési terveit is felülírta. A fenntartható repülőgép-üzemanyagokra (SAF) való átállás helyett a piac most a hagyományos kerozinellátás puszta fenntartására, a "tűzoltásra" kénytelen fókuszálni.
Bár a magyarországi szereplők eddig sikeresen kezelték a helyzetet, a szakemberek szerint a nyári csúcsforgalom idején is rendkívül sérülékeny maradhat az európai piac. A Budapest Airport folyamatosan egyeztet a légitársaságokkal és a beszállítókkal a zavartalan üzemelés érdekében. A jelenlegi helyzetben azonban azt javasolják az utasoknak, hogy indulás előtt minden esetben tájékozódjanak a légitársaságok hivatalos felületein az esetleges menetrendi változásokról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
