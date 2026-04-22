Elkezdődött: nyári járatok ezreit törli az egyik legnagyobb európai légitársaság

Európa kerozinimportjának mintegy fele a Perzsa-öböl térségéből származik. Ennek a mennyiségnek a nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik, amelyet Irán az amerikai és izraeli támadásokra válaszul gyakorlatilag lezárt. A kínálati sokk az év eleje óta a kétszeresére emelte az üzemanyagárakat.

A Lufthansa keddi közleménye szerint a járattörlésekkel nagyjából 40 ezer tonna kerozint takarítanak meg. A kapacitáscsökkentés túlnyomó részét a CityLine regionális leányvállalat leállítása adja. A légitársaság már a múlt héten bejelentette, hogy 27 repülőgép kivonásával felgyorsítja a CityLine megszüntetését. A döntést az üzemanyagárak megugrása mellett a munkaügyi vitákból fakadó többletköltségekkel is indokolták.

A törlések miatt a Lufthansa ideiglenesen felfüggeszti járatait többek között Stuttgart, Cork, Gdansk, Ljubljana, Rijeka, Wroclaw és Trondheim repülőtereire.

Az érintett utasoknak jegyár-visszatérítést kínálnak, vagy a cégcsoport más légitársaságainál – a Swissnél, az Austrian Airlinesnál, a Brussels Airlinesnál és az ITA Airwaysnél – biztosítanak alternatív járatokat.

A járatcsökkentések egy része végleges is maradhat. A Lufthansa közölte, hogy

a teljes európai menetrendjét felülvizsgálja, a részleteket pedig április végén hozza nyilvánosságra.

A társaság hangsúlyozta, hogy a hosszútávú járatokat fenntartja, de azokat is "lényegesen hatékonyabban" kívánja üzemeltetni.

A Lufthansa mellett az Air France-KLM és a Delta is ideiglenesen ritkította járatait. Más légitársaságok eközben a jegyárak emelésével hárítják át a többletköltségeket az utasokra. A Nemzetközi Energiaügynökség a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa kerozinkészletei heteken belül kimerülhetnek, erre reagálva az Európai Unió szerdán bejelentette egy üzemanyag-megfigyelő rendszer létrehozását.

Címlapkép forrása: Shutterstock