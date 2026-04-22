Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Mérsékelt emelkedés figyelhető meg az európai tőzsdéken ma reggel, amelyhez képest a magyar piac relatíve felülteljesítéssel kezdte a napot, köszönhetően az OTP és a Mol emelkedésének.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,8 százalékkal került feljebb, így jelenleg 136 784 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Duna House teljesít, míg a leggyengébben az Opus és a Gránit Bank indítja a napot.

Masszív üzletről suttognak, a világ legnagyobb mobilszolgáltatója jöhet létre

Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Egyre jelentősebb kerozinhiány alakul ki Európában - Mi a helyzet Magyarországgal?

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Megszólalt a Corvinus a Mol osztalék ügyében

Megvan, mikor fizeti ki az osztalékot a Magyar Telekom

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Ha bejön Magyar Péterék mesterterve, akkor ezt receptre írják majd fel minden országnak
Mínuszban zárt Amerika
Megszólalt a Corvinus a Mol osztalék ügyében
