Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsejáték Zrt. azután döntött arról, hogy önkéntes hatósági vizsgálatot kezdeményez, hogy a szombati sorsolásokat követően felmerült a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a kétség a 4 játék sorsolásainak tisztaságát illetően.
A múlt héten, vagyis az év 16. hetében szerda és szombat között 4 számsorsjátékon is (Skandináv lottó, Hatoslottó, Joker és Ötöslottó) telitalálat született, az Ötöslottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével.
A különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset. Ennek ellenére – a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására – a társaság maga is kérte a vizsgálatot az érintett sorsolásokkal kapcsolatban.
A Szerencsejáték Zrt. leszögezi: a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat. A sorsolási eszközök (sorsológép, kézi sorsológömb és a golyók) minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel. A sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége – a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető.
A szerencsejáték-felügyeleti hatóságnál kezdeményezett vizsgálat eredményét a Szerencsejáték Zrt. közzéteszi.
