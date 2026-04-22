  • Megjelenítés
Masszív üzletről suttognak, a világ legnagyobb mobilszolgáltatója jöhet létre
Üzlet

Portfolio
A Bloomberg értesülései szerint a Deutsche Telekom a T-Mobile-lal való teljes egyesülés lehetőségét vizsgálja. A tervek szerint egy új holdingtársaság jönne létre, amely vételi ajánlatot tenne mindkét cég papírjaira.
Információ és jelentkezés

A Deutsche Telekom jelenleg közel 53 százalékos részesedéssel a T-Mobile többségi tulajdonosa. A tervezett tranzakció keretében egy újonnan alapított holdingtársaság vásárolná fel mindkét vállalat részvényeit. Ezzel gyakorlatilag egyetlen vállalatcsoporttá olvasztanák össze a két céget.

Az egyesüléssel piaci tőkeérték alapján a világ legnagyobb mobilszolgáltatója jöhetne létre.

Az új vállalat megelőzné a jelenleg mintegy 234,67 milliárd dollárra értékelt China Mobile-t is.

A tárgyalások ugyanakkor még a kezdeti szakaszban járnak. A Bloomberg forrásai szerint az ügylet megvalósításához politikai támogatásra is szükség lenne. Sem a két érintett vállalat, sem a Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.

Még több Üzlet

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility