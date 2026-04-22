Masszív üzletről suttognak, a világ legnagyobb mobilszolgáltatója jöhet létre

A Bloomberg értesülései szerint a Deutsche Telekom a T-Mobile-lal való teljes egyesülés lehetőségét vizsgálja. A tervek szerint egy új holdingtársaság jönne létre, amely vételi ajánlatot tenne mindkét cég papírjaira.

A Deutsche Telekom jelenleg közel 53 százalékos részesedéssel a T-Mobile többségi tulajdonosa. A tervezett tranzakció keretében egy újonnan alapított holdingtársaság vásárolná fel mindkét vállalat részvényeit. Ezzel gyakorlatilag egyetlen vállalatcsoporttá olvasztanák össze a két céget.

Az egyesüléssel piaci tőkeérték alapján a világ legnagyobb mobilszolgáltatója jöhetne létre.

Az új vállalat megelőzné a jelenleg mintegy 234,67 milliárd dollárra értékelt China Mobile-t is.

A tárgyalások ugyanakkor még a kezdeti szakaszban járnak. A Bloomberg forrásai szerint az ügylet megvalósításához politikai támogatásra is szükség lenne. Sem a két érintett vállalat, sem a Fehér Ház nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

