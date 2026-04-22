Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio 2026. április 22. 07:56

Nagy a bizonytalanság jelenleg a tőzsdéken, miután továbbra sem világos, hogy mi lesz az iráni helyzettel. Ugye eredetileg tegnap járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis nem igazán látni most előrelépést. Bár az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de a hangulatot az is rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, a háború elhúzódására utaló jeleket követően lefordultak tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet Ázsiában is nagyrészt esés követett, míg a határidős indexek állása alapján Európában iránykereséssel, illetve kis eséssel indulhat a nap.