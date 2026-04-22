Nagy változást jelentett be a Ryanair: könnyen lekésheti a gépét, ha nem figyel erre az új szabályra

A diszkont légitársaság azzal indokolja a korábbi zárást, hogy az utasoknak így több idejük marad a biztonsági és az útlevél-ellenőrzésre. A módosítástól azt remélik, hogy a jövőben kevesebben fogják lekésni a járatukat.

A repülőtéri folyamatok felgyorsítása érdekében a Ryanair folyamatosan telepíti az önkiszolgáló poggyászfeladó terminálokat. Októberre a hálózatukban szereplő repülőterek 95 százalékán már elérhető lesz ez a szolgáltatás.

Az újításnak köszönhetően az utasok egy mobilalkalmazáson keresztül önállóan regisztrálhatják a poggyászaikat. A poggyászcímkéket pedig maguk nyomtathatják ki a helyszínen. A légitársaság szerint ez a megoldás jelentősen felgyorsítja a folyamatot, és lerövidíti a sorban állást.

