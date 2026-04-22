Pokoli klíma és egyre gyakoribb szélsőséges időjárás várhat Budapestre - Észak-Iránhoz hasonlíthatunk

A konferencia délelőtti blokkjában többek között szó esett a főváros csapadékvíz-gazdálkodási stratégiájáról, az éghajlati modellezésről, valamint azok bizonytalanságairól és Budapest víziközmű-szolgáltatási helyzetéről is.
Hogy áll Budapest a csapadékvízzel?
A főváros 2023 őszére elkészítette csapadékvíz-gazdálkodási stratégiáját, amely szerint
ha minden lehetséges területet bezöldítenénk, akkor a nagyobb csapadékesemények egyharmadát tudnánk helyben tartani
– világított rá a helyzetre előadásában Barsi Orsolya, a Főpolgármesteri Hivatal klíma- és környezetügyi főosztályvezetője. Az előadásból kiderült, hogy a főváros 2020-ban kezdett el foglalkozni a csapadékvíz-gazdálkodással, egy LIFE projekt keretében lehetőségük adódott számos tanulmány elvégzésére és megfinanszírozására. A projekt keretében finommodellezést végeztek, csatornasérülékenységi vizsgálatot és problématérképezést készítettek, valamint városra vonatkozó sérülékenységvizsgálatot dolgoztak ki.
A főváros területén kétféle szennyvízcsatorna-rendszer működik: a belvárosi történelmi területeken egyesített rendszer, ahol a csapadékvíz és a szennyvíz egy rendszeren keresztül közlekedik, míg a külterületeken elválasztott rendszerű hálózat van. Ami nehézséget okoz, hogy a létesítmények nyilvántartása hiányos, és nem világos a szereplők számára, hogy kit milyen kötelezettségek terhelnek. Barsi Orsolya rámutatott, hogy "az elválasztott rendszeren megjelenő csapadékvízzel kapcsolatos költségeket gyakorlatilag nem ismeri el a jelenlegi szabályozási rendszer". Ez azt jelenti, hogy ezek a költségek nem építhetők be a csatornadíjba, így gyakorlatilag gazdátlanok maradnak.
A városi környezet máshogy reagál
A BME közreműködésével készült modellezés szerint a városi környezetben teljesen más lefolyási modellel kell számolni, mint természetes környezetben. A nagy csapadékok sokszoros problémát okoznak, mivel egyrészt villámárvízként kell kezelni őket, másrészt pedig aszályos időszakokban szükség lenne ezekre a vízkészletekre.
Az előadó hangsúlyozta, hogy "gyakorlatilag nem fogjuk tudni megúszni elöntések nélkül a klímaváltozást", ezért hozzá kell szokni, hogy bizonyos területeket időszakosan eláraszt a víz. Más városokban már kijelölnek olyan területeket, amelyek csapadék idején eláraszthatók, majd a víz elszivárog vagy elvezetődik. A stratégia alapelve a felszíni megtartás és hasznosítás növényzettel, azonban ez önmagában nem elegendő a teljes vízmennyiség kezelésére. Szürke infrastruktúrával is meg kell tartani és hasznosítani a csapadékot.
Észak-Irán éghajlata felé tartunk
A klímaváltozás következtében,
Budapest éghajlata 2050-2060-ra Észak-Irán egyes térségeinek jelenlegi klímájához fog hasonlítani,
miközben a szélsőséges időjárási események gyakorisága jelentősen növekszik - derül ki Dr. Honti Márk, a BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék tudományos munkatársának konferenciai előadásából.
"A klímatudomány, a mérnökök, valamint a városüzemeltetők között egy rejtett, de nagyon jelentős konfliktus van" - magyarázta az előadó. A probléma abban rejlik, hogy míg a klímatudomány meg tudja mondani a globális átlaghőmérséklet változását, ez nem jelent használható tervezési paramétert a gyakorlatban.
Az éghajlat az időjárás statisztikai eloszlása, amelyet korábban hosszú időszakok elemzésével lehetett meghatározni. A probléma azonban az, hogy az éghajlat változik, így a múltbeli adatok már nem nyújtanak megbízható alapot a jövő tervezéséhez. Az éghajlatváltozási kormányközi testület (IPCC) különböző forgatókönyveket dolgozott ki. A korábbi 4-es jelentésben szereplő 4 forgatókönyv közül a legoptimistább már elúszott. A legújabb jelentésben szereplő forgatókönyvek között a folyamat elején még nincs nagy különbség, de a század végére drámai eltérések lehetnek.
Modellezési módszerek és korlátok
A globális éghajlati modellek 50-100 kilométeres felbontással dolgoznak, ami azt jelenti, hogy Budapest teljesen belefér egy pixelbe. Ezért szükség van beágyazott, regionális modellekre, amelyek 5-10 kilométeres felbontást érnek el. "Ezek a modellek nem túl jók, de ez az egyetlen eszközünk a jövőbe látáshoz" - hangsúlyozta Dr. Honti Márk. A megoldás a "modell demokrácia", ahol 18-24 különböző éghajlati modell eredményeit vetik össze Budapest esetében.
Konkrét változások Budapesten
A budapesti városi hősziget jelenleg körülbelül 10 fokkal magasabb hőmérsékletet eredményez a városias környezetben, mint a közeli erdős területeken. Az RCP 4.5-ös, eredetileg optimista forgatókönyv szerint a melegedés nagy része 2050-ig megtörténik. A pesszimista RCP 8.5-ös forgatókönyvben a melegedés évtizedenként folytatódik a század végéig.
Az RCP (Representative Concentration Pathway): olyan „pályákat” jelent, amelyek azt írják le, hogy a század során mekkora üvegházhatásúgáz-koncentráció/sugárzási kényszer alakul ki a légkörben. A szám (pl. 4.5 vagy 8.5) nagyjából azt jelzi, hogy 2100 körül mekkora plusz sugárzási kényszer várható (W/m²-ben). Minél nagyobb, annál nagyobb a várható melegedés.
Amire még érdemes számítani, hogy a szezonális változások nem egyenletesek: a tél, nyár és ősz erősen melegszik, a tavasz kevésbé.
A 35 Celsius fok feletti napok száma 85-110%-kal növekszik a mérsékelt forgatókönyv esetén, a pesszimista esetben akár 200 százalékot is elérhet.
A mínusz 10 fok alatti napok száma radikálisan csökken, de továbbra is lesznek fagyos napok Budapesten a belváros kivételével. Emellett a forgatókönyvek szerint a csapadék összmennyisége ugyan csak pár százalékkal változik, de az eloszlása jelentősen módosul.
A csapadékos napok száma lecsökken, kevesebb alkalommal kapjuk meg ugyanazt a csapadékmennyiséget.
"A hőhullámot egy hirtelen nagy zápor és elöntés fogja lezárni, ami után megint hosszú szárazság következik" - írta le a várható mintázatot az előadó. A záporok intenzitása radikálisan növekedni fog, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi infrastruktúra sokkal nagyobb terhelésnek lesz kitéve.
A víziközmű-szolgáltatás állapota Budapesten
A klímaváltozás és az energiaválság kettős kihívást jelent a víziközmű-szolgáltatás számára, miközben az új európai uniós szabályozás miatt a szennyvíztisztításban olyan mértékű változások várhatók, amelyek a 90-es évek óta nem tapasztalt fejlesztési hullámot indítanak el - mondta dr. Patziger Miklós, a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék tanszékvezetője a konferencián.
A víziközmű-szolgáltatók jelenleg több válsággal is szembesülnek egyszerre. A klímaváltozás mellett energiaválság sújtja az ágazatot, amely kihat az elektromos energia árára és a vegyszertermelésre egyaránt. Budapest és agglomerációja között markáns népességváltozás zajlik, miközben a rendszerek állapota rossz, és a hatékonyság is alacsony szintű. "Erre halmozódik az európai uniós rendeletváltozások rendszere" - hangsúlyozta az előadó. Az ivóvíz direktívában is új változások várhatók, elsősorban az ólom határértékének csökkentése miatt.
A klímaváltozás hatásai a víziközmű-rendszerekre
A víziközmű-rendszereket kis vizes és szélsőséges nagy vizes időszakok jellemzik. A kis vizes periódusokban nem csak vízhiány, hanem minőségi problémák is jelentkezhetnek - a csatornahálózatban ilyenkor lelassul az áramlás, a szennyvíz elkezd rothadni, és nő a víziközmű-rendszerek üvegházhatásúgáz-kibocsátása, valamint nőnek a csatornahálózati lerakódások is, ezzel együtt a karbantartási igény.
Budapest szennyvízhálózata folyamatosan bővül, naponta 500-600 ezer köbméter szennyvíz keletkezik. A biológiailag tisztított szennyvíz aránya száraz időben nagyon magas, záporidőben azonban ez nem mondható el - ennek oka a korábban már említett, belvárosi részekre jellemző egyesített rendszerű csatornahálózat, ahonnan ha egyszerre érkezik nagy vízmennyiség, akkor az meghaladja a tisztítótelepek kapacitását.
Agglomerációs kihívások
Az előadó az agglomeriációs problémákra is kitért: Budapest népességszámban ugyan csökkenő város, de az agglomeráció robbanásszerűen növekszik. Pest megyében 2000-ben több, mint 800 ezer lakos élt, 2024-ben már több, mint 1,3 millió - hangzott el. Ez jelentős kihívást jelent a víziközmű-szolgáltatás számára is. A szennyvíztisztító telepek tervezésénél gyakran előfordul, hogy alulbecslik a várható környékbeli lakosságszámot, így a telephelyek elkészülésekor - aminek a teljes folyamata 6 év is lehet - sincs már meg a szükséges kapacitás.
Címlapkép forrása: Portfolio
