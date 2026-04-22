Romániában is az AutoWallis lesz az Xpeng importőre

Magyarország, Horvátország és Szlovénia után Romániában is az AutoWallis nyerte el az Xpeng importőri jogait portugál partnerével, a Salvador Caetano Csoporttal közösen. Az innovatív kínai elektromos járműgyártó bevezetése várhatóan 2026 nyár elején indul az újabb, immáron negyedik országban.

Az AutoWallis háromoldalú megállapodást kötött a Salvador Caetano-val, valamint az innovatív, mesterséges intelligenciára specializálódott kínai autógyártóval, az Xpenggel

a kínai márka romániai disztribúciójáról.

A megállapodás a régió három országában már 2025-ben bejelentett és elindított együttműködés alapjaira épül. Az új piacon az értékesítés várhatóan nyár elején kezdődik meg.

A Guangzhou-i székhelyű Xpeng jelenleg az egyik leggyorsabban növekvő autógyártó a világon: értékesítése 2025-ben 126%-kal nőtt, és a tervek szerint 2026-ban meghaladja a 600 000 darabot.

A bővülő Xpeng ország-portfolióval kapcsolatban Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte:

Büszkék vagyunk rá, hogy az Xpeng az AutoWallisra és partnerünkre, a Salvador Caetano-ra bízta a régió negyedik piacát is, különösen annak fényében, hogy Románia Közép-Kelet Európa második legnépesebb országa. Ahhoz a három piachoz képest, ahol 2025-ben már megkezdtük a tevékenységünket, Románia további, mintegy 60%-os értékesítési volumennövekedési lehetőséget jelent.

Sérgio Ribeiro, a Salvador Caetano Csoport globális értékesítésért felelős vezérigazgatója hozzátette:

Az új megállapodás fontos mérföldkő az Xpenggel való kapcsolatunkban, amely Spanyolországban és Portugáliában kezdődött, ahol a márka máris figyelemre méltó sikereket és elismertséget ért el. Meggyőződésünk, hogy az AutoWallis-szal közösen hasonló sikertörténetet tudunk felépíteni az Xpeng számára Romániában is.

Marko Družijanić, az XPENG márkamenedzsere kiemelte:

Mindössze néhány hónap telt el azóta, hogy megnyitottuk az első márkakereskedéseket Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban, és a vásárlói visszajelzések máris nagyon biztatóak. A márka jelenleg 4 modellt kínál a régiós piacokon, de a kínálat még az idei évben 7 modellre bővül.

Címlapkép forrása: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images

