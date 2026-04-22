Romániában is az AutoWallis lesz az Xpeng importőre
Romániában is az AutoWallis lesz az Xpeng importőre

Magyarország, Horvátország és Szlovénia után Romániában is az AutoWallis nyerte el az Xpeng importőri jogait portugál partnerével, a Salvador Caetano Csoporttal közösen. Az innovatív kínai elektromos járműgyártó bevezetése várhatóan 2026 nyár elején indul az újabb, immáron negyedik országban.

Az AutoWallis háromoldalú megállapodást kötött a Salvador Caetano-val, valamint az innovatív, mesterséges intelligenciára specializálódott kínai autógyártóval, az Xpenggel

a kínai márka romániai disztribúciójáról.

A megállapodás a régió három országában már 2025-ben bejelentett és elindított együttműködés alapjaira épül. Az új piacon az értékesítés várhatóan nyár elején kezdődik meg.

A Guangzhou-i székhelyű Xpeng jelenleg az egyik leggyorsabban növekvő autógyártó a világon: értékesítése 2025-ben 126%-kal nőtt, és a tervek szerint 2026-ban meghaladja a 600 000 darabot.

A bővülő Xpeng ország-portfolióval kapcsolatban Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte:

Büszkék vagyunk rá, hogy az Xpeng az AutoWallisra és partnerünkre, a Salvador Caetano-ra bízta a régió negyedik piacát is, különösen annak fényében, hogy Románia Közép-Kelet Európa második legnépesebb országa. Ahhoz a három piachoz képest, ahol 2025-ben már megkezdtük a tevékenységünket, Románia további, mintegy 60%-os értékesítési volumennövekedési lehetőséget jelent.

Sérgio Ribeiro, a Salvador Caetano Csoport globális értékesítésért felelős vezérigazgatója hozzátette:

Az új megállapodás fontos mérföldkő az Xpenggel való kapcsolatunkban, amely Spanyolországban és Portugáliában kezdődött, ahol a márka máris figyelemre méltó sikereket és elismertséget ért el. Meggyőződésünk, hogy az AutoWallis-szal közösen hasonló sikertörténetet tudunk felépíteni az Xpeng számára Romániában is.

Marko Družijanić, az XPENG márkamenedzsere kiemelte:

Mindössze néhány hónap telt el azóta, hogy megnyitottuk az első márkakereskedéseket Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban, és a vásárlói visszajelzések máris nagyon biztatóak. A márka jelenleg 4 modellt kínál a régiós piacokon, de a kínálat még az idei évben 7 modellre bővül.

Címlapkép forrása: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

