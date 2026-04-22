  • Megjelenítés
Rossz hír a vásárlóknak: bezár két budapesti üzletet a Tesco
Üzlet

Portfolio
A Tesco nem hosszabbítja meg két budapesti üzletének bérleti szerződését, ennek következtében hamarosan bezár az újpesti Garam utcában, valamint a ferencvárosi Soroksári úton található áruházuk - írja a hvg.hu.

A vállalat azzal indokolta a lépést, hogy

az érintett, bérelt épületek fenntartása hosszú távon gazdaságtalanná vált.

A Soroksári úti üzlet árbevételét elsősorban a közvetlen lakóövezet hiánya korlátozta. Az újpesti bolt bezárásában pedig az is közrejátszott, hogy alig két kilométerre, a Gács utcában az áruházlánc egy jóval nagyobb egysége is működik.

A cég kiemelte, hogy igyekeznek megtartani a bezárásokban érintett munkavállalókat, és a kiskereskedelmi hálózaton belül alternatív munkalehetőséget biztosítanak számukra.

Még több Üzlet

A vállalat tájékoztatása szerint a két fővárosi áruház bezárása egyedi üzleti döntés, amely nincs kihatással a Tesco országos működésére. Hangsúlyozták, hogy a cég piaci pozíciója továbbra is stabil, és folyamatosan fejlődik. Az elmúlt üzleti évben mintegy negyven boltjukat újították fel, emellett új kiskereskedelmi egységeket is nyitottak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility