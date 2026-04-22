Rossz hír a vásárlóknak: bezár két budapesti üzletet a Tesco

A vállalat azzal indokolta a lépést, hogy

az érintett, bérelt épületek fenntartása hosszú távon gazdaságtalanná vált.

A Soroksári úti üzlet árbevételét elsősorban a közvetlen lakóövezet hiánya korlátozta. Az újpesti bolt bezárásában pedig az is közrejátszott, hogy alig két kilométerre, a Gács utcában az áruházlánc egy jóval nagyobb egysége is működik.

A cég kiemelte, hogy igyekeznek megtartani a bezárásokban érintett munkavállalókat, és a kiskereskedelmi hálózaton belül alternatív munkalehetőséget biztosítanak számukra.

A vállalat tájékoztatása szerint a két fővárosi áruház bezárása egyedi üzleti döntés, amely nincs kihatással a Tesco országos működésére. Hangsúlyozták, hogy a cég piaci pozíciója továbbra is stabil, és folyamatosan fejlődik. Az elmúlt üzleti évben mintegy negyven boltjukat újították fel, emellett új kiskereskedelmi egységeket is nyitottak.

