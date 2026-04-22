Szijjártó Péter élő adásban reagált a Tisza Párt győzelmére

A választás eredményét tiszteletben kell tartani, mi szurkolunk Magyarországnak – mondta el az interjú elején Szijjártó Péter a Tisza Párt kormányalakításával kapcsolatban a Telexnek adott interjúban, amit élőben követünk.

A választási folyamatba nagyon durva, a külföldi titkosszolgálatok által koordinált beavatkozás történt, az ukránok is komoly érdekekkel rendelkeztek a választási eredmény kapcsán – nyilatkozta a külügyminiszter.

A legnagyobb kihívás Európa előtt és Magyarország előtt, hogy az elmúlt évek háborús pszichózisa és fanatizmusa el fog uralkodni, reális veszélynek tartom, mi tudtunk ennek ellenállni, remélem, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba – mondta el Szijjártó Péter.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy megkapta-e a behívóját, azt mondta, hogy nem volt katona,

így nem lenne nagy haszna. Arra pedig, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy a fiait besorozzák, elmondta, hogy „nem a végletekig a valóságtól elrugaszkodott elképzelés", elnézve a világ dolgainak alakulását, a globális hangulatot. Egy háborús világkorszak jöhet, mindenhol reális háborús veszélyek vannak, jogos az a félelem, hogy az előttünk álló időszak egy háborúk által karakterizált időszak – tette hozzá. Nagy az átfedés az EU és a NATO között, ezért is fontos, hogy ne menjenek európai katonák Ukrajnába, mert ha ott összecsattannak az oroszokkal, az gyakorlatilag a harmadik világháború.

Ez a háború tárgyalással kell, hogy véget érjen - mondta Szijjártó Péter.

Az adás alatt jött ki a Medián friss felmérésére, amire reagálva Szijjártó Péter annyit mondott, hogy

jó, hogy nem most van a választás,

mert a Tisza Párt még nagyobbat nyert volna.

Szijjártó Péter nem ért azzal egyet, hogy gyűlöletet szítottak, szerinte mindig arra törekedett a kormány, hogy Magyarország élhető legyen mindenki számára. Szerinte ez a kép nem a politikai vezetők miatt alakult ki, hanem azok miatt, akik visszaéltek ezzel a helyzettel, elvesztették a mércét – vélhetően a gazdasági szereplőkre gondolva, tette hozzá Fábián Tamás riporter.

A magyar politika sokkal brutálisabb, mint a világ számos más országának belpolitikája, de tagadta Szijjártó Péter, hogy ez a Fidesz felelőssége. Minden politikai oldal felelősséggel viseltetik, hogy ma a gyűlölet hangja felülír mindent – nyilatkozta Szijjártó Péter.

Nagyon ritkán néztem tévét, otthon nem néztem politikát tévében, nem tudok felelősséget vállalni egyetlen médiumért sem, függetlenül attól, hogy velünk szimpatizáltak vagy sem – mondta Szijjártó Péter arra a kérdésre reagálva, hogy nem érezte-e soknak néha, ami a kormányhoz közel álló médiában ment. A külügyminiszter hozzátette, hogy számára a médiában zajló hangnem összességében sok, ő maga nem fogyaszt médiát, kizárólag sportot néz. Ami felveti a kérdést, hogy annak, aki a Fidesz meghatározó arca, aki a médiában is meghatározó, mennyire életszerű – feszegeti a kérdést a riporter. Szijjártó Péter elmondta, hogy nagykövetségi jelentésekből, kollégák által készített felkészítő anyagokból nyeri az információit, nem a híradóból kellett megtudnia semmit.

Az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta, hogy ő maga 5 kilométerre lakik a legnagyobb magyarországi gyártól. A gödi önkormányzat folyamatosan mér és nincsen szennyezés, a hatóságok teszik a dolgukat, és ha van baleset, szennyezés, megvannak az állam hatóságai, akik eljárnak.

