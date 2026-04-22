Szijjártó Péter megszólalt a választásokról és az orosz kapcsolatokról

A választás eredményét tiszteletben kell tartani, mi szurkolunk Magyarországnak – mondta el az interjú elején Szijjártó Péter a Tisza Párt kormányalakításával kapcsolatban a Telexnek adott interjúban.
A választási folyamatba nagyon durva, a külföldi titkosszolgálatok által koordinált beavatkozás történt, az ukránok is komoly érdekekkel rendelkeztek a választási eredmény kapcsán – nyilatkozta a külügyminiszter.
A legnagyobb kihívás Európa előtt és Magyarország előtt, hogy az elmúlt évek háborús pszichózisa és fanatizmusa el fog uralkodni, remélem, hogy Magyarország nem fog belekeveredni a háborúba – mondta el Szijjártó Péter.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy megkapta-e a behívóját, azt mondta, hogy nem volt katona,
így nem lenne nagy haszna. Arra pedig, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy a fiait besorozzák, elmondta, hogy „nem a végletekig a valóságtól elrugaszkodott elképzelés", elnézve a világ dolgainak alakulását, a globális hangulatot. Egy háborús világkorszak jöhet, mindenhol reális háborús veszélyek vannak, jogos az a félelem, hogy az előttünk álló időszak egy háborúk által karakterizált időszak – tette hozzá. Nagy az átfedés az EU és a NATO között, ezért is fontos, hogy ne menjenek európai katonák Ukrajnába, mert ha ott összecsattannak az oroszokkal, az gyakorlatilag a harmadik világháború.
Ez a háború tárgyalással kell, hogy véget érjen - mondta Szijjártó Péter.
Az adás alatt jött ki a Medián friss felmérésére, amire reagálva Szijjártó Péter annyit mondott, hogy
jó, hogy nem most van a választás,
mert a Tisza Párt még nagyobbat nyert volna.
Szijjártó Péter nem ért azzal egyet, hogy gyűlöletet szítottak volna politikájukkal. Szerinte ez a kép nem a politikai vezetők miatt alakult ki, hanem azok miatt, akik visszaéltek ezzel a helyzettel, elvesztették a mércét – vélhetően a gazdasági szereplőkre gondolva, tette hozzá Fábián Tamás riporter.
A magyar politika sokkal brutálisabb, mint a világ számos más országának belpolitikája, de tagadta Szijjártó Péter, hogy ez a Fidesz felelőssége. Minden politikai oldal felelősséggel viseltetik, hogy ma a gyűlölet hangja felülír mindent – nyilatkozta Szijjártó Péter.
Nagyon ritkán néztem tévét, otthon nem néztem politikát tévében, nem tudok felelősséget vállalni egyetlen médiumért sem, függetlenül attól, hogy velünk szimpatizáltak vagy sem – mondta Szijjártó Péter arra a kérdésre reagálva, hogy nem érezte-e soknak néha, ami a kormányhoz közel álló médiában ment. A külügyminiszter hozzátette, hogy számára a médiában zajló hangnem összességében sok, ő maga nem fogyaszt médiát, kizárólag sportot néz. Ami felveti a kérdést, hogy annak, aki a Fidesz meghatározó arca, aki a médiában is meghatározó, mennyire életszerű – feszegeti a kérdést a riporter. Szijjártó Péter elmondta, hogy nagykövetségi jelentésekből, kollégák által készített felkészítő anyagokból nyerte az információit, nem a híradóból kellett megtudnia semmit.
Az akkumulátor gyárakkal kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta, hogy ő maga 5 kilométerre lakik a legnagyobb magyarországi gyártól. A gödi önkormányzat folyamatosan mér és nincsen szennyezés, a hatóságok teszik a dolgukat, és ha van baleset, szennyezés, megvannak az állam hatóságai, akik eljárnak.
2305 beruházási megállapodást kötöttünk, 507 ezer munkahely köszönhető a beruházásoknak, és nem köthető hozzájuk korrupció – válaszolta Szijjártó Péter arra a kérdésre, hogy Magyarország élen áll a korrupcióban az Eurostat statisztikái alapján. Mondjon egy őszinte véleményt Mészáros Lőrincről – kérte a riporter, hozzátéve, hogy magyarázza meg, hogy lehet az ország leggazdagabb embere. Szijjártó Péter azt válaszolta, hogy erről őt kellene megkérdezni. Arról tud nyilatkozni, hogy amikor az ő minisztériumával gazdasági kapcsolata volt, az a projekt megvalósult.
„Nagyon szimpatizáltam Matolcsy Györggyel, mert a 2010-es gazdasági talpraállításban elévülhetetlen érdemei vannak. Amíg kollegiális kapcsolatban álltam vele, abból nem következett az, ami az MNB-ben történt”. Hogy pontosan mi történt és annak mi a jogi megítélése, ezt még nem lehet megmondani, mert még zajlanak a jogi vizsgálatok – tette hozzá Szijjártó Péter. Dühös vagyok amiatt, amit ott vélelmeznek, ami ott történhetett, mert ez az eseménysor hozzájárulhatott a választási eredményünkhöz. Jó gazdasági miniszter volt, amíg miniszter volt, ami azután ott történt, azt fel nem foghatom – mondta el Szijjártó Péter.
Az orosz együttműködés miatt kaptam nagyon durva támadásokat, méltatlan és durva vádak hangoztak és hangoznak el a mai napig – nyilatkozta Szijjártó Péter a külpolitikára vonatkozó kérdéssel kapcsolatban. Az ukrajnai háború kapcsán is azt az álláspontot képviselem, hogy nem szabadott volna megtörténnie, az oroszok megtámadták Ukrajnát, aminek nem szabadott volna megtörténnie. Elítéljük azt, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, a kérdés viszont most már más, az, hogy hogy tud véget érni. Ha véget lehetne vetni a háborúnak azzal, hogy az Ukránoknak pénzt és fegyvert küldenek, akkor négy év alatt már véget érhetett volna. Tárgyalással kell befejeződnie, mi mindent megtettünk, hogy a kommunikációs csatornákat nyitva tartsuk - mondta Szijjártó Péter.
Arra reagálva, hogy Putyin holdudvarába kerültünk, Szijjártó Péter elmondta, hogy sajnálja, hogy ez így interpretálódott, így jött le az embereknek, hiszen arra fókuszált, hogy a világ 70-80 országával olyan kétoldalú kapcsolatokat, jó kapcsolatokat építsen, amiből Magyarország profitál. Ebből Oroszország az egyik, amely a közelünkben lévő nukleáris nagyhatalom, az energiaellátásunk szempontjából nélkülözhetetlen. Meglátása szerint nem volt olyan cselekedete soha, ami hazaárulás lett volna. Az EU-ban nem az orosz álláspontot képviseltük, senki érdekeit nem szolgáltuk ki, „ez olyan biztos, mint ahogy most itt ülök” – tette hozzá.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
