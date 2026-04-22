  • Megjelenítés
Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?
Üzlet

Trump meghosszabbította a tűzszünetet - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nagy a bizonytalanság jelenleg a tőzsdéken, miután továbbra sem világos, hogy mi lesz az iráni helyzettel. Ugye eredetileg tegnap járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni és az amerikai alelnök pakisztáni útját is lemondták – vagyis nem igazán látni most előrelépést. Bár az olajárak csökkentek a tűzszünet meghosszabbításának hírére, de a hangulatot az is rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami pedig a tőzsdei mozgásokat illeti, a háború elhúzódására utaló jeleket követően lefordultak tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet Ázsiában is nagyrészt esés követett, Európában viszont enyhe emelkedés látszik.
Megosztás

Mérsékelt emelkedés Európában

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,3 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött. A milánói és a madridi börze is feljebb került, egyaránt 0,3 százalékkal.

Megosztás

Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde

Mérsékelt emelkedés figyelhető meg az európai tőzsdéken ma reggel, amelyhez képest a magyar piac relatíve felülteljesítéssel kezdte a napot, köszönhetően az OTP és a Mol emelkedésének.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megszólalt a Mol a Barátság olajvezetékről: vége a javításnak, indulhat az olaj Magyarországra!

A Mol bejelentette, hogy az ukrán csővezeték-üzemeltető JSC Ukrtransnafta hivatalosan értesítette a vállalatot a Barátság-vezeték javítási munkálatainak befejezéséről. A 2026. január 27. óta fennálló vis maior helyzet április 21-én 18:00 órakor megszűnt. Az ukrán fél készen áll a kőolajszállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia irányába.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,35 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,59 százalékot esett.
  • Gyengüléssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,56 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,83 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,02 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,56 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,61 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,77 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Itthon a Nemzetgazdasági Minisztérium ma teszi közzé a részletes államháztartási adatokat, melyekből kiderül a márciusi gigantikus, 1300 milliárd forintos deficit háttere. A befektetők kiemelt figyelemmel követik a hazai költségvetési adatokat, mivel három hónap alatt az egész éves deficitcél 83%-a teljesült már. Így a jelek szerint az új kormány nehéz helyzetben veszi át a kasszát, mindenképp kiigazításra lesz szükség az 5%-os hiánycél tartásához is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 39,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 22,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 63,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 149,38 -0,6% 1,3% 7,8% 2,3% 28,8% 44,0%
S&P 500 7 064,01 -0,6% 1,4% 8,6% 3,2% 36,9% 69,3%
Nasdaq 26 479,47 -0,4% 2,5% 10,8% 4,9% 48,7% 90,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 349,17 0,9% 2,5% 11,2% 17,9% 73,1% 108,2%
Hang Seng 26 487,48 0,5% 2,4% 4,8% 3,3% 23,8% -7,5%
CSI 300 4 768 0,2% 1,4% 4,4% 3,0% 26,0% -6,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 270,87 -0,6% 0,9% 8,4% -0,9% 14,5% 59,7%
CAC 8 235,72 -1,1% -1,1% 7,4% 1,1% 13,0% 32,6%
FTSE 10 498,09 -1,0% -1,0% 5,8% 5,7% 26,9% 52,3%
FTSE MIB 47 903,29 -0,6% -0,6% 11,8% 6,6% 33,1% 98,3%
IBEX 18 142,6 -0,6% -0,8% 8,5% 4,8% 40,4% 112,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 644 -0,5% -2,3% 11,1% 22,2% 55,8% 217,3%
ATX 5 852,36 -0,2% -0,8% 12,7% 9,9% 49,4% 85,7%
PX 2 656,05 -0,7% -0,7% 4,6% -1,1% 29,6% 143,2%
Magyar blue chipek              
OTP 42 820 -2,4% -2,7% 19,1% 22,0% 75,5% 226,4%
Mol 4 086 1,5% -7,1% 4,3% 39,0% 43,1% 99,7%
Richter 13 200 1,5% 1,8% 12,4% 33,8% 28,4% 52,2%
Magyar Telekom 2 446 -0,2% 4,1% 21,7% 36,5% 51,0% 490,8%
Nyersanyagok              
WTI 93,64 2,8% 0,6% -5,1% 63,5% 47,5% 52,6%
Brent 98,43 3,0% 3,6% -12,4% 61,8% 44,8% 50,5%
Arany 4 748,48 -1,1% -1,0% 3,5% 9,8% 39,2% 164,9%
Devizák              
EURHUF 363,0500 0,1% -0,2% -7,6% -5,4% -10,9% 0,0%
USDHUF 308,9262 0,2% 0,3% -9,2% -5,5% -12,8% 2,4%
GBPHUF 418,3101 0,7% 0,1% -7,7% -5,1% -11,6% -0,3%
EURUSD 1,1752 -0,2% -0,5% 1,8% 0,1% 2,2% -2,3%
USDJPY 158,7200 0,0% 0,0% -0,3% 1,3% 11,6% 46,7%
GBPUSD 1,3509 -0,1% -0,6% 1,5% 0,4% 0,9% -3,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 345 0,6% 2,9% 8,3% -14,0% -12,8% 41,9%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 2,98 1,1% -0,7% -1,1% 4,0% 22,6% -1 085,8%
10 éves magyar állampapírhozam 5,99 0,2% -3,5% -18,6% -12,8% -16,3% 117,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
