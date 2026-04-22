Újabb energiatárolót helyezett üzembe az Alteo

Üzembe helyezték az Alteo hatodik, 20 MWh kapacitású villamosenergiatárolóját Győrben, amely a társaság már meglévő gázmotorparkjával közösen csatlakozik a villamosenergia hálózathoz, így a beruházással a meglévő hálózatcsatlakozási kapacitás kihasználtsága is növekszik.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (RRF) keretében meghirdetett, RRF-6.5.1-23 kódszámú pályázaton az Alteo három leányvállalata nyert vissza nem térítendő támogatást lítium-ionos villamosenergia-tároló létesítésére. A beruházás egyik elemeként az ALTEO-Therm Kft. Győrben helyezte üzembe 10 MW névleges teljesítményű és 20 MWh névleges kapacitású villamosenergia-tárolóját,

mely összesen 2,69 milliárd forintból épült fel, 863 millió forint vissza nem térítendő RRF támogatás felhasználásával.

Az ALTEO leányvállalata hat városban biztosít távhőszolgáltatást, és korszerű berendezései révén villamosenergiát is szolgáltat, továbbá a villamosenergia-rendszer stabilitását is elősegíti az erőművek rendszerszintű szolgáltatásokba integrálásával. A most átadott energiatárolót a leányvállalat már meglévő és üzemelő, öt gázmotornak otthont adó csarnoka mellett létesítették, így minden szükséges infrastruktúra és a hálózatcsatlakozási lehetőség is rendelkezésre áll a működéséhez.

Az új energiatároló üzembe helyezésével az aggregálásért felelős Alteo Szabályozási Központhoz már összesen 90 MW saját tulajdonban lévő tárolói teljesítmény kapcsolódik. Az energiatárolók kulcsszerepet játszanak a megújuló, időjárásfüggő villamosenergia-termelés hatékony integrációjában, miközben erősítik a hazai ellátásbiztonságot. Gyors, másodpercekben mérhető reakcióidejük révén lehetővé teszik, hogy az Alteo Csoport diverzifikált portfóliója rugalmasan és hatékonyan kapcsolódjon be az európai villamosenergia-rendszer szabályozó platformjába, amelyhez Magyarország várhatóan már idén ősszel csatlakozik.

– mondta az átadóeseményen Korhetz Szilárd, az Alteo üzletfejlesztési vezetője.

Az Alteo Csoport február végén helyezte üzembe az eddigi legnagyobb, 50 MW-os teljesítményű energiatárolóját Győrben, március elején pedig Banán adta át ötödik, 10 MW-os tárolóját. A most átadott eszköz a társaság hatodik energiatárolója.

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
