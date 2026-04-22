Újraindítaná az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország
MTI
Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon - írta Recep Tayyip Erdogan hivatala.

Törökország erőfeszítéseket tesz az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalások újjáélesztése, valamint a két háborús fél vezetőinek egy asztalhoz ültetéséért a háború lezárása érdekében - áll a közleményben.

Erdogan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Magyar Péter olyasmire készül, amibe Orbán Viktornak korábban beletört a bicskája
Bezár Magyarország ikonikus gyára
