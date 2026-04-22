Vigyázat, csalók küldenek SMS-t az MVM Next nevében

A közlemény szerint a módszer megegyezik a korábban tapasztaltakkal:
az elkövetők egy állítólagos, lejárt tartozás befizetésére szólítják fel a címzetteket, és a fizetés elmaradása esetére a szolgáltatás kikapcsolását helyezik kilátásba.
Az üzenetek egy hivatalosnak tűnő hivatkozást tartalmaznak, amely valójában egy adathalász weboldalra irányít, a csalók célja, hogy megszerezzék a felhasználók személyes és pénzügyi adatait.
A közleményben azt kérték, hogy senki ne kattintson az SMS-üzenetekben érkező hivatkozásokra; ügyeiket kizárólag a hivatalos ügyfélszolgálaton vagy az MVM Next hivatalos alkalmazásán keresztül intézzék.
