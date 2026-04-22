Vizsgálat indult a Booking.com ellen
Az olasz versenyhatóság vizsgálatot indított a Booking.com és két leányvállalata ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanújával. A gyanú szerint ugyanis a szálláshelyek rangsorolása a platformon a fizetett jutalék mértékétől függhet.

A hatóság szerdai közleménye alapján a Booking.com "Preferált partnerek" programjába bekerülő szálláshelyek jobb pozíciót és nagyobb láthatóságot kapnak a keresési találatok között.

A kiválasztás azonban olyan szempontokon alapul, amelyek a magasabb jutalékot fizető szállodákat részesítik előnyben.

A versenyügyi eljárás a Booking.com B.V., a Booking.com International B.V. és a Booking.com (Italy) S.r.l. ellen irányul.

A vizsgálat megindítását megelőzően a hatóság kedden helyszíni ellenőrzést tartott a vállalat olaszországi irodáiban. Az akcióban az olasz pénzügyőrség is közreműködött.

A Booking.com egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

