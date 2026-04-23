Az AI mindent felzabál: ezért nyúlnak újra a gázhoz és az atomhoz
A NextEra Energy mintegy három hónapon belül véglegesítheti a japán háttérrel támogatott, amerikai adatközpontokat kiszolgáló gázerőmű-projektek szerződéseit – jelentette be John Ketchum vezérigazgató.
Vállalati Energiamenedzsment 2026
Már csak órák maradtak a kedvezményes jegyekre!
Információ és jelentkezés

A világ egyik legnagyobb erőműfejlesztőjeként számon tartott NextEra jelenleg két nagy projekten dolgozik.

Az egyik pennsylvaniai, a másik texasi helyszínen valósul meg. Ezek együttesen közel 10 gigawattos (GW) kapacitást képviselnek. A beruházásokat abból a több milliárd dolláros keretből finanszíroznák, amelyet az amerikai és a japán kormány hozott létre. A projektek végső felhasználóit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások a japán féllel a feltételek véglegesítéséről.

A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kapcsolódó adatközpontok növekvő energiaigénye az egész iparágat átformálja.

A NextEra szabályozott piacon működő közműszolgáltató leányvállalata, a Florida Power & Light (FPL) már 21 gigawattnyi hálózatcsatlakozási igényt regisztrált adatközpontok részéről. Ezek több mint felénél már előrehaladott fázisban járnak a tárgyalások. A vállalat várakozásai szerint az érintett projektek 2028-ra kezdhetik meg a kereskedelmi üzemet.

Az adatközpontok jelentette kereslet kiszolgálása érdekében a NextEra a megújuló energiaforrások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a földgázalapú áramtermelésre is. Emellett az iowai Duane Arnold atomerőmű újraindításán is dolgoznak, amellyel a Google adatközpontjait látnák el energiával. A vállalat megújuló energiával és energiatárolással foglalkozó üzletága, a NextEra Energy Resources 4 gigawattnyi új beruházással bővítette projektportfólióját. Ebből 1,3 gigawattot tesznek ki az akkumulátoros energiatárolók. Ezzel az üzletág teljes fejlesztési állománya mintegy 33 gigawattra duzzadt.

AI in Energy 2026
Adatközpontok és energia? Akkor ez a te konferenciád:
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

