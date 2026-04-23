Az AI mindent felzabál: ezért nyúlnak újra a gázhoz és az atomhoz

A NextEra Energy mintegy három hónapon belül véglegesítheti a japán háttérrel támogatott, amerikai adatközpontokat kiszolgáló gázerőmű-projektek szerződéseit – jelentette be John Ketchum vezérigazgató.

A világ egyik legnagyobb erőműfejlesztőjeként számon tartott NextEra jelenleg két nagy projekten dolgozik.

Az egyik pennsylvaniai, a másik texasi helyszínen valósul meg. Ezek együttesen közel 10 gigawattos (GW) kapacitást képviselnek. A beruházásokat abból a több milliárd dolláros keretből finanszíroznák, amelyet az amerikai és a japán kormány hozott létre. A projektek végső felhasználóit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások a japán féllel a feltételek véglegesítéséről.

A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kapcsolódó adatközpontok növekvő energiaigénye az egész iparágat átformálja.



A NextEra szabályozott piacon működő közműszolgáltató leányvállalata, a Florida Power & Light (FPL) már 21 gigawattnyi hálózatcsatlakozási igényt regisztrált adatközpontok részéről. Ezek több mint felénél már előrehaladott fázisban járnak a tárgyalások. A vállalat várakozásai szerint az érintett projektek 2028-ra kezdhetik meg a kereskedelmi üzemet.

Az adatközpontok jelentette kereslet kiszolgálása érdekében a NextEra a megújuló energiaforrások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a földgázalapú áramtermelésre is. Emellett az iowai Duane Arnold atomerőmű újraindításán is dolgoznak, amellyel a Google adatközpontjait látnák el energiával. A vállalat megújuló energiával és energiatárolással foglalkozó üzletága, a NextEra Energy Resources 4 gigawattnyi új beruházással bővítette projektportfólióját. Ebből 1,3 gigawattot tesznek ki az akkumulátoros energiatárolók. Ezzel az üzletág teljes fejlesztési állománya mintegy 33 gigawattra duzzadt.

