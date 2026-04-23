Az insetting hajnala: a vállalati értéklánc a dekarbonizáció fókuszában

Az önkéntes karbonpiac a karbonárazás vállalati működésben történő gyakorlati megjelenésének egyik módja, melynek szereplői önkéntesen lépnek a piacra, tehát tevékenységük túlmutat a szabályozáson és a nemzeti vállalásokon, azaz többleteredményt okoz a klímavédelemben. Az ellentételezés során a cégek saját alaptevékenységüktől időben, térben és iparági szempontból is független kibocsátáscsökkentési vagy karboneltávolítási projekteket támogatnak és számolnak el pénzügyileg karbonkreditek megvásárlásán keresztül. Az ellentételezést gyakran éri a zöldre festés vádja, mivel a karbonkreditek ellentételezési célú vásárlása nem feltétlenül ösztönzi a vállalatot saját működésének érdemi megváltoztatására. Ezért a karbongazdálkodás áttörése mellett a másik legfontosabb karbonpiaci megatrend az, hogy a korábban uralkodó, de gyakran megkérdőjelezett ellentételezés helyett az insetting, azaz a vállalati értéklánc mentén történő beavatkozások lesznek a jövőben a meghatározó dekarbonizációs módszerek.
Mi jelent az insetting pontosan?
Az insetting lényege az, hogy
a kibocsátáscsökkentési, karboneltávolítási vagy környezetmegújítási projektek az adott vállalat saját értékláncán belül valósulnak meg.
A tevékenység kifejezett célja a karbonkibocsátás és a negatív környezeti hatások mérséklése, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások helyreállítása a vállalat teljes értéklánca mentén, tehát az insetting egy transzformatív hatású folyamat. Egyrészt lokálisan jól nyomon követhető, azaz környezeti előnyök pontosan ott keletkeznek, ahol a negatív hatás is éri a természetet. Másrészt, hosszú távú hatást gyakorol, mivel a projekt sikere egyben a cég üzleti érdeke is, a vállalat így motivált a fenntartásában. Végül, teljeskörű rendszerszemléletet valósít meg, mert nem csupán az üvegházhatású-gázkibocsátásra fókuszál, hanem figyelembe veszi a víz körforgását, a biodiverzitást és a társadalmi igazságosságot is.
Miért fontos beavatkozni a vállalati értékláncokba?
A vállalatok körében a közvetett, értéklánchoz kötődő (Scope 3) kibocsátások jelentik a dekarbonizációs kihívások „jéghegyének víz alatti részét”. A tudományos konszenzus szerint valódi nettó zéró állapot nem érhető el az értékláncok radikális átalakítása nélkül: csak a globális nagyvállalati ellátási láncok dekarbonizációja önmagában elegendő lenne a Párizsi Klímamegállapodás céljainak 50%-os teljesítéséhez. A kutatások egybehangzóan állítják, hogy a nemzetközi nagyvállalatok esetében az értéklánchoz kötődő kibocsátások a teljes emissziós profil nagyobb részét teszik ki, de ez szektorspecifikusan eltérő. Bizonyos szektorokban (pl. pénzügyi szolgáltatások) aránya akár elérheti a 99% feletti értéket is, de iparágfüggő a kibocsátás összetétele is. A feldolgozóiparban a kibocsátás zöme a beszállítói lánchoz kapcsolódik (upstream), míg az autóipar esetében az autók életútja során elégetett üzemanyag (downstream) jelenti a legnagyobb környezeti terhelést. A CDP legújabb éves jelentése a vállalati ellátási láncok környezeti hatásának eddigi legrészletesebb elemzését nyújtja:
- A Scope 3 sokkal jelentősebb, mint gondoltuk. Az ellátási lánchoz köthető kibocsátások a valóságban átlagosan 26-szor magasabbak, mint a közvetlen operatív vállalati kibocsátások, ami részben a pontosabb mérési módszertanoknak, részben az ellátási láncok komplexitásának köszönhető. A vállalati Scope 1 és 2 menedzselése így önmagában biztosan elégtelen.
- Az értéklánc beavatkozások jól működnek. A CDP konkrét visszamérési adatai számszerűsítik az értéklánc mentén alkalmazott üzleti ösztönzők hatékonyságát is. Eszerint azok a beszállítók, akiknek a vásárlók konkrét pénzügyi előnyöket és/vagy technikai támogatást kínálnak a dekarbonizációhoz, azok 52%-kal nagyobb valószínűséggel érnek el érdemi éves kibocsátáscsökkentést.
- Horizontálisan kiterjeszti a prioritásokat. A természet alapú megoldások szélesebb spektrumát ismeri el, mivel a CDP kiterjesztette a szigorú jelentéstételt az EU új erdőirtás elleni rendeletére (EUDR) reagálva.
- A becsült adatok korszakának leáldozott. A Scope 3 meghatározása jelenleg túlnyomóan „becslés-alapon” működik, azaz másodlagos adatokra (iparág-specifikus átlagok, emissziós faktorok) támaszkodik ahelyett, hogy primer adatokat kérnének be a beszállítóktól. A megfelelés érdekében a vállalatoknak a jövőben szigorúbb monitorozási rendszereket szükséges alkalmazniuk, hogy javítsák az adatminőséget.
A jelentés konklúziója, hogy az insetting tehát már nem csupán etikai választás, hanem a fenntartható értéklánc a vállalati reziliencia záloga.
A geopolitikai instabilitás és az éghajlati sokkok közepette csak azok a cégek képesek megőrizni működőképességüket, amelyek mélyreható ismeretekkel rendelkeznek beszállítóik környezeti kitettségéről és aktívan segítik azok zöld átállását.
Az insetting új ÜHG nyilvántartási szabványban is megjelent
A GHG Protocol által 2026 márciusában közzétett „Actions and Market Instruments (AMI) Phase 1 White Paper” az üvegházhatású gázok elszámolásának eddigi legjelentősebb reformtervezete, melyet 2027-től terveznek élesíteni. A dokumentum célja, hogy feloldja a feszültséget a fizikai alapú leltározás és a piaci alapú dekarbonizációs eszközök (pl. tanúsítványok, karbonkreditek) között. A javaslat egy hibrid modellt vázol fel, amely megőrzi a leltározás fizikai integritását, de egyben teret enged a piaci innovációnak és a beszállítói láncok rugalmas dekarbonizációjának is az alábbiak szerint:
- Bevezeti a többnyilatkozatos keretrendszert. A tanulmány szakít az egyetlen, összevont adatközlések gyakorlatával. Ehelyett egy strukturált, háromszintű jelentéstételi modellt vezet bel. A közvetlen letárban a vállalat tevékenységéhez és értékláncához közvetlenül köthető fizikai emissziócsökkentések találhatók. A piaci alapú leltárban jelenhetnek meg a szerződéses eszközök (pl. származási garanciák, zöld acél bizonylatok), amelyek a vállalat beszerzéseihez kapcsolódnak. Végül, az értékláncon kívüli és egyéb hatások között kapnak helyet a karbonkreditek és a leltáron kívüli projektek.
- A beavatkozás-alapú elszámolás fogalmát meghatározza. A tervezet bevezeti és definiálja a beavatkozás-alapú elszámolást, és egyúttal engedélyezi, hogy a cégek a beszállítói láncban végrehajtott konkrét insetting projektek számszerűsített eredményeit is beszámítsák a közvetlen leltárukba, feltéve, hogy a beavatkozás közvetlenül érinti az alapanyag-kategóriákat. Azaz, az értéklánc beavatkozásokat a rendszer szerves részeként kezeli, tehát az insetting nem egy különálló „kategória”, hanem egy dekarbonizációs technika.
- A piaci eszközök kritériumait leírja. A dokumentum szigorú kritériumrendszert állít fel a piaci alapú igazolások elfogadhatóságára vonatkozóan. Ahhoz, hogy egy tanúsítvány vagy karbonkredit elismerhető legyen, ahhoz a következő feltételeknek kell egyszerre teljesülniük. Elsőként az addicionalitást kell igazolni, miszerint a kibocsátáscsökkentés a piaci eszköz finanszírozása nélkül nem ment volna végbe. Másrészt, ki kell zárni a kettős elszámolást, hogy ugyanazt a csökkentést ne jelenthesse a termelő és a vásárló is azonos módon. Végül, meg kell teremteni a földrajzi és időbeli korrelációt, azaz a piaci eszköznek térben és időben is kapcsolódnia kell a tényleges fogyasztáshoz.
- Biztosítja az adatok minőségét és lekezeli a bizonytalanságot. A hitelesség megteremtése érdekében a tervezet javasolja különböző adatminőségi szintek bevezetését. Azaz, a cégeknek jelenteniük kellene, mekkora hányad alapul primer (mért) adaton és mekkora szekunder (becsült/átlagolt) adaton. Továbbá, bevezeti a „konzervativizmus elvét”: ha nagy a bizonytalanság, akkor a vállalatnak a legrosszabb eshetőséget kell jelentenie, hogy elkerülhető legyen a környezeti hatás alábecslése.
Az insetting helye a vállalati célkövetésben
A vállalati oldalt a leginkább a Science Based Target initiatives (SBTi) vállalati nettó nulla kibocsátási ajánláscsomag befolyásolja, melyet mára közel tízezer nagyvállalat követ önkéntesen. A szervezet tavaly novemberben kiadott „Corporate Net-Zero Standard V2” szabványtervezete fordulópontot jelent az insetting megítélésében is a vállalati dekarbonozációs célkövetés területén is. A tervezet strukturáltan, a tudományos integritást szem előtt tartva kezeli az insetting kérdését a GHG Protocol fent bemutatott szabályozásával teljes összhangban. Az új szabvány szerint,
az insetting nem egy "kiskapu" az ellentételezésre, hanem az értéklánc dekarbonizációjának elsődleges eszköze,
melynek integritását biztosítani szükséges. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a vállalatok a saját üzleti modelljük alapvető részévé kell tegyék azt, ezáltal közvetlenül javítva beszállítóik környezeti teljesítményét:
- Az insetting a dekarbonizáció teljesértékű eleme. Ennek az indoklása az, hogy a tevékenység konkrétan és bizonyíthatóan segít abban, hogy a vállalat elérje a tudományos alapú céljait azáltal, hogy csökkenti a saját értékláncának lábnyomát. Ahhoz, hogy egy insetting projekt elismerhető legyen a nettó zéró célok elérése felé tett lépésként, ahhoz bizonyítandó az értékláncon belüli elhelyezkedés, tehát a szabvány megköveteli a fizikai és gazdasági kapcsolatot a projekt és a vállalat termékei és szolgáltatásai között.
- Kijelöli az insetting helyét. Az emissziócsökkentés esetében az insetting szerepe a beszállítók segítése a technológiaváltásban, ami közvetlenül csökkenti a Scope 3 kibocsátást. Ezen túlmenően, az értéklánc alapú beavatkozások rendszerszintű rezilienciát is támogathatják, azaz a biodiverzitást és a vízbiztonságot is javíthatják az értékláncon belül.
- A tanúsítványok mozoghatnak az értéklánc mentén. A szabvány megengedi, hogy az insetting projektek eredményei piaci tanúsítványok formájában is megjelenjenek és vándoroljanak az értékláncon belül, persze szigorú nyomon követési követelmények betartása mellett.
- A külső ellentételezés szerepe korlátozott. A szabvány elszámolási szempontból élesen szétválasztja az ellentételezést és az insettinget. Míg az insetting a vállalati dekarbonizáció alapvető eleme, addig az ellentételezés csak a kibocsátások ~90%-os csökkentése után válik relevánssá a fennmaradó, és technológiailag vagy gazdasági szempontból tovább nem csökkenthető emissziók ellentételezésére. Azaz, a szabvány nem engedi az ellentételezést értéklánc kibocsátáscsökkentésének helyettesítésére a rövid távú célok esetében.
Az alkalmazási keretrendszerek is elérhetők már
A Value Chain Intervention Framework (VCIF) – melyet a SustainCERT és a Verra közösen fejlesztett ki – egy alkalmazási keretrendszer arra tervezve, hogy az értékláncon belüli beavatkozásokat hitelesen számszerűsíteni, igazolni és jelenteni lehessen. A módszertan konkrét átjárhatóságot teremt a projektalapú elszámolás és a vállalati leltár között, hogy az insetting auditálható és elfogadott eredményeket hozzon a szabályozók (pl. CSRD/ESRS) és szabványgazdák (SBTi) szemében is:
- Összhangban áll az alapvető szabványokkal. A VCIF összhangban van mindkét fent bemutatott szabvánnyal egyaránt. Alkalmazása lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a beszállítóiknál végrehajtott beruházások hatásait közvetlenül a saját leltárukban érvényesítsék.
- Az osztott igényformálás az elszámolás alapja. A módszertan újdonsága az osztott igényformálás kezelésében rejlik. Mivel egy beszállító több nagyvállalatnak is értékesíthet, a beavatkozás hatását igazságosan és pontosan kell felosztani, amely allokációra több mechanizmust is kínál a módszertan. A fizikai nyomon követés alkalmazandó elsődlegesen, ha az alapanyag útja pontosan követhető a termelőtől a végtermékig. A tömegmérleg módszer ott alkalmazható, ahol a fenntartható és a konvencionális alapanyag (pl. műanyag granulátumok esetében) keveredik a feldolgozás során. Végül, a tanúsítvány-alapú módszer is elfogadható, amennyiben a környezeti előny elválik a fizikai árumozgástól.
- Szigorú elszámolási rendet vezet be. Az alapvonal meghatározásakor az insetting hatását nem abszolút számban, hanem az egyébként alkalmazott (BaU) forgatókönyvhöz képest kell mérni. Ez biztosítja, hogy csak a tényleges, beavatkozás hatására bekövetkező változás legyen elszámolható. Továbbá, a módszertan javasolja a dinamikus alapvonalak használatát, amelyek figyelembe veszik a piaci trendeket és a változó környezeti feltételeket.
- Konkrétan meghatározza a hitelesítési folyamatot. A dokumentum részletezi a független hitelesítés fontosságát, miszerint elsőként a projekttervet szükséges validálni, tehát még a beavatkozásmegkezdését megelőzően igazolni kell a módszertani megfelelőséget. Majd, folyamatos monitoring kötelezettséget ír elő, azaz folyamatos adatgyűjtés végzendő az értéklánc érintett pontjain, amely alapján rendszeres időszakonként független szervezet tanúsítja az elért eredményeket.
- Megfelelő kockázatkezelést is tartalmaz. A keretrendszer a GHG Protocol mentén ösztönzi a primer adatok gyűjtését, csökkentve a bizonytalanságot. A kettős elszámolás megelőzése érdekében a kibocsátott tanúsítványokat központi nyilvántartásban tárolja, ahol minden egységet egyedi azonosítóval látnak el. Az elszivárgás és a visszafordulási kockázat kezelésére tartalékképzést ír elő a projektfejlesztők számára.
Konklúzió: felvirradt az insetting hajnala
Mindhárom szabvány tehát egymással összhangban elmozdul a külső ellentételezéstől a tényleges, fizikai és gazdasági kapcsolaton alapuló dekarbonizációs célú beavatkozások felé. A GHG Protocol alapvetően a jelentési struktúrára, az SBTi inkább a hosszú távú stratégiai célokra, a VCIF pedig a technikai megvalósítás és hitelesítés részleteire fókuszál. Az insetting növekvő fontosságát az EU is felismerte a jelenleg zajló karboneltávolítási és karbongazdálkodási szabályozása (CRCF) keretében, miszerint a karbonpiaci EU szabályozást szükséges hozzáigazítani a fent összefoglalt új módszertani szabványokhoz. Erről beszélt az idén március közepén Padovában megrendezett European Carbon Farming Summit rendezvényen Valeria Forlin, a klímavédelemért és így a CRCF szabályozásért is felelős Uniós szervezet (DG CLIMA) helyettes vezetője. Amennyiben ez megtörténik, akkor valóban kijelenthetjük, hogy minden előfeltétele megszületett annak, hogy a megatrendek összekapcsolódjanak és valóban robbanásszerű növekedésnek induljon az önkéntes karbonpiac Európában.
Címlapkép forrása: Getty Images
