Bányafelügyeleti eljárás alá vonták az Orbán-család egyik cégét

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a 2025-ös kitermelési adatok alapján negyven esetben indított eljárást szabálytalan bányászati tevékenység miatt. Az érintettek között van az Orbán család tulajdonában álló Hahót Tőzeg Kft. is - írta a 444.hu.

A zalai székhelyű Hahót Tőzeg Kft.-ben Orbán Viktor testvére, Orbán Győző, valamint édesanyjuk, Sipos Erzsébet a tulajdonos. A társaság az utóbbi években dinamikusan növekedett. Nettó árbevétele a 2020-as 190 millió forintról 2024-re már 360 millió forintra emelkedett. Adózott eredménye ez idő alatt 25,7 millióról 134,5 millió forintra ugrott. A vállalat tavalyi beszámolója még nem nyilvános.

A hatóság közlése szerint a vizsgálat jelenleg is folyik. Esetleges szankciókról egyelőre nem tudtak tájékoztatást adni, és azt sem árulták el, hogy pontosan mikor indult az eljárás

- írja a 444 cikkében.

A nyilvánosan elérhető adatok alapján a Hahót Tőzeg Kft.-vel szemben korábban nem indult hasonló bányafelügyeleti eljárás. Az SZTFH arra sem válaszolt, hogy az elmúlt években hányszor ellenőrizték a céget, illetve szabtak-e ki rá bírságot. A részletekkel kapcsolatban a 444 további kérdéseket tett fel a hatóságoknak.

Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a bányavállalkozók betartják-e a kitermelési mennyiségre vonatkozó előírásokat. A felszínre hozott ásványi nyersanyag mennyiségét a bányajáradék-bevallások alapján vizsgálják. Ezek az adatok hites bányamérők által készített geodéziai felméréseken alapulnak.

Az Orbán családhoz köthető másik vállalat a milliárdos bevételű Dolomit Kft., amelynek Gánt mellett működik bányája - olvasható a 444 cikkében. Ez a cég többek között az M1-es autópálya bővítéséhez is szállít építőanyagot. A hatóság tájékoztatása szerint a Dolomit Kft. nem termelt ki a megengedettnél több nyersanyagot. A vállalatnál legutóbb 2024-ben tartottak műszaki-biztonsági és munkavédelmi ellenőrzést, tavaly pedig a robbantási tevékenységüket vizsgálták. A hatóságok egyik alkalommal sem tártak fel szabálytalanságot.

