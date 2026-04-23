  • Megjelenítés
Befektetői napot tart a Masterplast
Üzlet

Portfolio
A Masterplast befektetői tájékoztatót tart a vállalat frissített stratégiájáról - derül ki a BÉT-en publikált meghívóból. A rendezvényt 2026. május 14-én, csütörtökön rendezik meg: a helyszíni regisztráció 10:30-kor kezdődik, a tájékoztató pedig 11:00 órától indul.

Az eseményen személyesen és online videokonferencián keresztül is részt lehet venni.

A helyszín a VIRTU Étterem a MOL Campusban (1117 Budapest, Dombóvári út 28.).

A részvételi szándékot előzetesen kell jelezni legkésőbb 2026. május 13-án 16:00 óráig, mégpedig a konferencia@masterplast.hu e-mail címen vagy a +36 22 801 300-as telefonszámon.

A részvételhez nem kell igazolni a részvényesi minőséget. Az online csatlakozáshoz szükséges videokonferencia-információkat a társaság e-mailben küldi el a regisztrált résztvevőknek. Annak érdekében, hogy minden befektető azonos információkat kapjon, a Masterplast a tájékoztató anyagát a rendezvény napján a szokásos közzétételi felületein nyilvánosságra hozza.

Még több Üzlet

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility