Bejelentette az OpenAI a legújabb modelljét: új szintre lép a ChatGPT, több területen okosabb lett
Bejelentette az OpenAI a legújabb modelljét: új szintre lép a ChatGPT, több területen okosabb lett

Az OpenAI bemutatta új mesterségesintelligencia-modelljét, a GPT-5.5-öt. A vállalat ezzel a lépéssel kívánja felvenni a versenyt fő riválisával, az Anthropic-kal az üzleti ügyfelekért folyó küzdelemben - számolt be a Bloomberg.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

A ChatGPT fejlesztője szerint az új modell hatékonyabban támogatja a tudományos kutatómunkát és egyszerűsíti a szoftverfejlesztést. Emellett összetettebb feladatok elvégzésére is képes. Ide tartozik az e-mailek, táblázatkezelők, naptárak és egyéb alkalmazások használata a felhasználói utasítások végrehajtása során. Greg Brockman, az OpenAI társalapítója és elnöke szerint

a modell legnagyobb erőssége az önállósága.

Kevés iránymutatás mellett is képes elvégezni a feladatokat, és jól kezeli a nem egyértelmű helyzeteket is.

Az OpenAI és az Anthropic közötti verseny különösen a programozás, a kiberbiztonság és a tudományos alkalmazások terén éleződött ki. Mindkét cég tőzsdei bevezetést is tervez, ami tovább növeli rajtuk a nyomást a bevételek növelése érdekében. Az Anthropic pozíciója az elmúlt hónapokban sokat erősödött. Ez részben az MI-alapú programozási segédeszközök iránti növekvő keresletnek köszönhető. A cég nemrég mutatta be Mythos nevű modelljét, amely kritikus szoftverekben képes biztonsági réseket felderíteni és kihasználni.

Brockman külön kiemelte, hogy a GPT-5.5 "rendkívül" jól teljesít a programozási feladatokban. Emellett ez az új modell lesz az alapja az OpenAI tervezett "szuperalkalmazásának". Ez a platform egyetlen felületen egyesíti majd a chatbotot, a programozási segédeszközt és a webböngészőt.

Az OpenAI a múlt héten egy gyógyszerfejlesztést gyorsító MI-modell korai változatát is közzétette. A GPT-5.5 emellett kutatási partnerként is kiválóan használható, mivel képes az érvek kritikus vizsgálatára. A vállalat szerint a modell közelebb visz ahhoz a célhoz, hogy az MI-kutatás bizonyos részeit teljesen automatizálni lehessen.

Az új modell a ChatGPT és a Codex programozási segédeszköz fizetős felhasználói számára már azonnal elérhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

