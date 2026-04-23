Bődületes számok érkeztek, 20 éve nem láttunk ilyet Magyarország autópiacán

Magyarország nagyon erős hónapokat zárt
Márciusban nagyon rég nem látott mennyiségben adtak el új autót Magyarországon. Az ACEA adatai szerint 17 443 regisztrációt adtak ki, ami egyrészt 32,2 százalékos növekedést, másrészt
20 éves csúcsot jelent.
A magas számot csak igen kis mértékben magyarázza az a szezonális hatás, hogy március hagyományosan erős autóértékesítési hónap.
A kiugró teljesítmény mögött több tényező is meghúzódhat, iparági forrásaink rámutattak, hogy a márciusi autóeladási adatok mögött elsősorban a japán autógyártók - Nissan, Toyota, Suzuki - negyedéves zárása áll, mivel ezek a gyártók jelentősen felpörgették eladásaikat a mennyiségi bónuszok elérése érdekében. Különösen szembetűnő a Nissan teljesítménye, amely közel 3 ezer autót adott el a negyedévben, és a legnagyobb számban eladott modellek listájának élére is került a Nissan Qashqai-jal.
Viszont nem ennyiből áll a történet, forrásaink szerint az eladások jelentős része reexport célú lehet, ami jelentősen torzíthatja a valós hazai keresletet. A reexport lényege, hogy egyes kereskedők a járműveket először Magyarországon helyezik forgalomba, majd 1-2 hónap elteltével kivonják őket a forgalomból, és külföldön értékesítik tovább. Ennek hátterében az áll, hogy a magyar piacon a magas, 27 százalékos áfa és más kapcsolódó tételek, például a forgalomba helyezés költségei és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj miatt a nettó árak alacsonyabban alakulhatnak, mint több környező országban, miközben a fogyasztók által fizetett bruttó árak között nincs érdemi különbség. A konstrukció azért lehet nyereséges, mert a kereskedő a magyar piacon viszonylag alacsony nettó árszinten tud autót forgalomba helyezni, majd azt később egy magasabb nettó árszintű külföldi piacon értékesíti. A profitot a különböző országok közötti nettó árkülönbség és annak részbeni realizálása adja.
Az említett tényezőkön felül a magyar autópiac nagy növekedése mögött a hazai vállalati e-autó támogatási program időzítése is állhat. A pályázati dokumentumok szerint a támogatott projektek fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kellett történnie. Ez nagyon erős ösztönző arra, hogy a korábban leszerződött autókat március-áprilisban ténylegesen forgalomba is helyezzék. Ez alapján lehetséges egy átadási és regisztrációs hajrá a rendszerben. Ráadásul az iráni háború által okozott energiaárrobbanás miatt sokan elgondolkodhattak az elektromos alternatívákon, ami szintén javíthatta a keresletet.
A tisztán elektromos autók hazai értékesítési adatai egybevágnak ezekkel a feltételezésekkel, hiszen január és március között 32,6 százalékkal emelkedett a volumen ebben a szegmensben, miközben a plug-in hibrideknél 107 százalékos ugrást mutatott az adatbázis.
Az első negyedév egészében 10,8 százalékos volt a bővülés, így 36 455 új autó került forgalomba Magyarországon.
A nemzetközi piacok is szépen nőttek
Az év eleji visszafogottabb hónapok után márciusban látványosan felpörgött az európai autópiac, ennek köszönhetően pedig az első negyedév egészében is növekedést tudott felmutatni az EU újautó-piaca. Márciusban 1,2 millió újautót értékesítettek az EU-ban, ami 12,5 százalékos növekedésnek felel meg. Az ACEA szerint a keresletet az is támogatta,
hogy több nagy európai piacon új vagy módosított adókedvezmények és támogatási rendszerek léptek életbe.
Az erős márciusi teljesítménynek köszönhetően az első negyedévi értékesítés összesen 4 százalékkal bővült, ami 2,8 millió darabos összeladást jelent.
A hajtástípusok versenyében továbbra is a hibridek állnak az élen. Az első három hónapban 1,09 millió hibrid autót helyeztek forgalomba az EU-ban, ami 12,8 százalékos növekedést jelentett, piaci részesedésük pedig 38,6 százalékra emelkedett. A tisztán elektromos autók még ennél is nagyobb ütemben bővültek, a regisztrációk száma 32,5 százalékkal 546 937 darabra ugrott, így a szegmens részesedése az egy évvel korábbi 15,2 százalékról 19,4 százalékra nőtt. A plug-in hibridek szintén erős negyedévet zártak, 29,7 százalékos növekedéssel és 9,5 százalékos piaci aránnyal. Ezzel párhuzamosan a hagyományos benzines és dízelautók tovább veszítettek a súlyukból, együttes részesedésük 38,2 százalékról 30,3 százalékra csökkent.
Az elektromosautó-piac bővülését a legnagyobb uniós piacok közül főleg Olaszország, Franciaország és Németország húzta. Olaszországban 65,7 százalékkal, Franciaországban 50,4 százalékkal, Németországban pedig 41,3 százalékkal nőtt a tisztán elektromos modellek forgalomba helyezése az első negyedévben, miközben Belgiumban enyhe, 2,3 százalékos visszaesést mértek. A plug-in hibrideknél még látványosabb az olasz fordulat, ott több mint duplázódott a volumen, de Spanyolországban is 74 százalékot meghaladó volt a növekedés.
A belső égésű modellek piacán ezzel szemben markáns lejtmenet látszik. A benzines autók regisztrációja uniós szinten 18,2 százalékkal csökkent, ezen belül Franciaországban több mint 40 százalékos volt a visszaesés, de Olaszországban, Spanyolországban és Németországban is két számjegyű mínuszt mértek. A dízelek piaca 15,7 százalékkal zsugorodott az első negyedévben.
Az adatok összességében azt jelzik, hogy az európai autópiac 2026 elején stabilizálódni tudott, de a növekedést egyre kevésbé a hagyományos modellek, és egyre inkább a hibridek, a plug-in hibridek és a tisztán elektromos autók adják.
Gyártók
Gyártói bontásban az EU-ban továbbra is a Volkswagen-csoport áll az élen, amely márciusban 7,8 százalékkal, az első negyedévben pedig 2,5 százalékkal tudta növelni eladásait. A Stellantis szintén pozitív tartományban maradt, míg a Renault-csoport negyedéves szinten visszaesést mutatott.
A leglátványosabb növekedést a Tesla és a BYD érte el, előbbi esetében nem kis mértékben bázishatásról van szó, ugyanis a tavalyi évben kifejezetten gyengén szerepelt a cég Európában, részben Elon Musk politikai ténykedése, és megosztó megnyilvánulásai miatt. A BYD esetében továbbra is masszív növekedési sztoriról van szó, a tavalyi alig 19 ezer darabos értékesítés után az idei első negyedévben már közel 51 ezer darabot adott el a cég, amivel szép lassan már a Volvo volumenét közelíti.
Az autógyártók piaci részesedésének változását összesítő ábránk is a fent említett szereplők térnyeréséről árulkodik, a BYD 1,1 százalékponttal tudta javítani piaci pozícióját, de a Tesla és a Stellantis is szépen nőtt. Ezzel szemben a Renault komoly piacvesztést szenvedett el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
