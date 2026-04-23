Elképesztő botrány alakul Amerikában: a Facebook a csalókon gazdagodott?

A Consumer Federation of America (CFA) Washington D.C. felsőbíróságán indított pert a Meta ellen. A szervezet azt állítja, hogy a vállalat
szándékosan félrevezette a felhasználókat a csaló hirdetések elleni fellépését illetően, miközben jelentős hasznot húzott a jelenségből.
A kereset a washingtoni fogyasztóvédelmi törvényre hivatkozva kártérítést, a jogtalanul szerzett nyereség visszafizetését, valamint a kifogásolt gyakorlat beszüntetését követeli.
A per egyik legsúlyosabb állítása szerint
a Meta nem tiltotta le a kockázatosnak minősített hirdetőket.
Ehelyett inkább felárat számított fel nekik. Ezzel növelte a saját bevételét, miközben a felhasználókat továbbra is kitette a csalásoknak. A beadványban hivatkozott belső dokumentumok szerint a Meta 2024-ben azzal számolt, hogy éves árbevételének mintegy tíz százaléka, azaz körülbelül 16 milliárd dollár tisztességtelen forrásból származik. Ezt a bevételt csaló hirdetések, illegális szerencsejátékok és tiltott termékek reklámozása generálta. A Reuters által korábban megismert belső iratok alapján a vállalat naponta 15 milliárd "magasabb kockázatú" hirdetést jelenített meg, ami éves szinten mintegy 7 milliárd dolláros bevételt termelt.
A keresetben konkrét példákat is felsorolnak a Meta hirdetéstárából. Ilyenek voltak többek között az "ingyenes állami iPhone-t" ígérő, illetve a bizonyos születési évjáratúaknak 1400 dolláros csekket kínáló kampányok. Ezek jelentős része mesterséges intelligenciával generált videókat használt. A beadvány emellett a kínai üzleti partnereket is megemlíti. A vádak szerint a Meta tudatosan fenntartott egy úgynevezett ügynökségi fiókokon keresztül működő közvetítői rendszert, amely megkönnyítette a csaló hirdetések eljuttatását a felhasználókhoz.
A Meta szóvivője a CBS Newsnak nyilatkozva közölte, hogy a vállalat visszautasítja a vádakat. Elmondása szerint az elmúlt évben 159 millió csaló hirdetést távolítottak el a platformjaikról. Ezek túlnyomó többségét még azelőtt törölték, hogy a felhasználók jelentették volna azokat. Továbbá több mint 10 millió, szervezett bűnözői hálózatokhoz köthető fiókot szüntettek meg.
A CFA egy korábbi jelentése rámutatott, hogy az amerikaiak évente több mint 119 milliárd dollárt veszítenek el az online csalások miatt. Ebből Washington D.C. lakói évi 2,1 milliárd dolláros veszteséget szenvednek el, ami országos szinten a legmagasabb egy főre jutó érték.
