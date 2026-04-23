Kiszivárgott belső anyag: tömeges leépítésre készül a Meta
Kiszivárgott belső anyag: tömeges leépítésre készül a Meta

A Meta Platforms bejelentette, hogy hatékonyságnövelési célból megválik létszámának 10 százalékától, ami mintegy 8000 munkavállalót érint. A lépéssel a vállalat a mesterséges intelligenciára fordított megugró kiadásait igyekszik ellensúlyozni - írta a Bloomberg.
A társaság csütörtökön egy belső tájékoztatóban értesítette dolgozóit a tervezett leépítésről.

A csoportos létszámcsökkentést május 20-án hajtják végre. Az elbocsátások mellett a Meta mintegy 6000, korábban meghirdetett üres álláshelyet sem tölt be.

A döntés szorosan illeszkedik a technológiai óriáscég hatékonyságnövelő stratégiájába. A Facebook, az Instagram és a WhatsApp anyavállalata az elmúlt években jelentős összegeket fordított a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A jelenlegi leépítéssel részben éppen ezeket a költségeket kívánják kompenzálni.

