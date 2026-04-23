Masszív pénzköltésbe kezd a Tesla - Mutatjuk, mit tervez Elon Musk

Elon Musk már jó ideje próbálja többnek pozícionálni a Teslát, mint egy sima autógyártó. Robotaxik, önvezetés, szoftver, AI, humanoid robotok - nagyjából ezek a kulcsszavak jelennek meg a Tesla első negyedéves gyorsjelentésében a friss számok mellett. Ezek megvalósításához azonban masszív beruházásokra van szükség, amit a Tesla még év elején már be is jelentett, most azonban a korábban kommunikált 20 milliárd dolláros capex helyett már 25 milliárdról beszélt a cég, ami szemlátomást elkezdte aggasztani a befektetőket, legalábbis a jelentés utáni kezdeti öröm hamar eltűnt a piacról. A tényszámokban voltak pozitív és negatív meglepetések is, de inkább a sztori alakulása izgalmas most a Teslánál.

A jó és a rossz

Megérkeztek a Tesla legfrissebb számai. Ahogy a korábban publikált sales reportból már ismert volt, a cég összesen 408 386 autót gyártott az első negyedévben, ami 13 százalékos növekedésnek felel meg. A termelés a kiszállításoknál jóval magasabb szinten alakult, ami készletépülésre utalhat. A vállalat jelentéséből az is látszik, hogy a globális készletszint 27 napra nőtt az egy évvel korábbi 22 napról.

A szállítások 6 százalékkal 358 023 darabra nőttek. A cég szerint az ázsiai-csendes-óceáni térségben és Dél-Amerikában további keresletnövekedést tapasztaltak, miközben az EMEA-régióban és Észak-Amerikában is felpattanás volt megfigyelhető. A fogyasztók számára jó hír, hogy a cég a jelentésben megerősítette, hogy kedvezőbb árú felszereltségi változatokat tervez a Model Y-hoz és a Model 3-hoz.

A Tesla az első negyedévben 22,4 milliárd dollár bevételt ért el, ami 16 százalékos növekedésnek felel meg. Ez ugyan meghaladta a cég által összeállított 20,4 milliárd dolláros elemzői konszenzust, de az LSEG konszenzusa már magasabb, 22,6 milliárd dolláros bevételt várt, így ezen az összehasonlításon a Tesla kismértékű elmaradást mutatott.

A bevételi szerkezet nem teljesen homogén, az autóipari árbevétel 16 százalékkal 16,2 milliárd dollárra nőtt, a szolgáltatások és egyéb bevételek sora 42 százalékkal 3,7 milliárd dollárra ugrott, miközben az energy generation and storage üzletág bevétele 12 százalékkal 2,4 milliárd dollárra csökkent. A növekedést a magasabb kiszállítások, a szolgáltatási üzletág bővülése, a kedvező devizahatás, a magasabb átlagos értékesítési ár és az FSD-hez kötődő bevételek támogatták, miközben az energiaszegmens és a CO2-kreditekből származó bevétel alacsonyabb lett.

A magasabb bevétellel párhuzamosan a cég bruttó profitja is érdemben jobb lett, 50 százalékkal 4,7 milliárd dollárra nőtt. Az üzemi eredmény 136 százalékkal 941 millió dollárra ugrott annak ellenére, hogy a működési költségek 37 százalékkal emelkedtek. Az üzemi marzs ennek köszönhetően 16,3 százalékról 21,1 százalékra bővült.

Az üzemi eredmény javulásában szerepet játszottak - a cég megfogalmazása szerint - "autóipari warranty- és vámtételekhez kapcsolódó egyszeri pozitív hatások". Februárban a Legfelsőbb Bíróság Donald Trump vámjainak jelentős részét megsemmisítette, és a vállalatok most visszatérítést követelnek a szövetségi kormánytól. Vaibhav Taneja pénzügyi igazgató az gyorsjelentés után kijelentette, hogy a vállalat nem részesült a Legfelsőbb Bíróság döntéséből származó előnyökből.

A profitabilitást javította továbbá a szolgáltatási üzletág jobb eredménytermelő képessége, a magasabb értékesítési átlagárak, az energiaszegmens egyszeri vámhatásai, az FSD-eladások, valamint az alacsonyabb anyagköltségek. Ezzel szemben az AI- és K+F-projektek, a részvényalapú juttatások és az általános működési költségek emelkedése rontotta az eredményt.

Az EBITDA is jelentősen, mintegy 30 százalékkal javult, míg az adózott eredmény 56 százalékkal 1,5 milliárd dollárra nőtt.

A korrigált egy részvényre jutó eredmény 52 százalékkal 0,41 dollárra emelkedett.

Ez kedvezőbb volt, mint az elemzők által várt 0,37 dollár.

Az eredmény mellett a másik fontos pozitívum a vállalat szabad cash flow-ja volt, amely óriási meglepetést okozott, mivel az elemzők nagyjából 1,43 milliárd dolláros cash burnre számítottak, ehhez képest a Tesla 1,44 milliárd dolláros pozitív értéket mutatott fel.

Musk már nem is igazán autógyártóként meséli a sztorit

A társaság továbbra is egy átmeneti szakaszban van, a hagyományos autógyártói üzletág már nem elég ahhoz, hogy önmagában vigye a sztorit, ezért Musk egyre erőteljesebben tolja előtérbe az AI-t, az önvezetést és a robotikát. A cég részvényesi levele alapján a Tesla most egyszerre építi az AI-training infrastruktúrát, bővíti a chipfejlesztési és félvezetős kapacitásait, készül a Cybercab és a Tesla Semi volumenének felfuttatására, valamint Optimus nevű humanoid robot gyártását is előkészít. A vállalat közlése szerint a Cortex 2 AI-kapacitás már online, áprilisban elindult az FSD új verziója, a robotaxi-szolgáltatás Dallasban és Houstonban is megjelent, és több új amerikai város előkészítése folyamatban van.

A számok új fejlesztéssel együtt a tőkekiadások is megugrottak, a negyedévben 67 százalékkal 2,5 milliárd dollárra emelkedtek az előző év azonos negyedévéhez képest. Musk a gyorsjelentés után arról beszélt, hogy a Tesla idei tőkekiadása jelentősen megemelkedik,

25 milliárd dollár fölé is kerülhet, szemben a januárban kommunikált 20 milliárd dollárral.

Összevetésként, 2025-ös 8,6 milliárd dollárra rúgott a capex. A CFO, Vaibhav Taneja egyenesen úgy fogalmazott, hogy a cég egy nagyon intenzív, több évig tartó tőkebefektetési szakasz elején áll, ezért az év hátralévő részében negatív free cash flow várható.

A Tesla az idei beruházásait lényegében közel megháromszorozza a tavalyi szinthez képest, hogy finanszírozza az AI-, robotaxi- és chipgyártási terveit.

Musk a jelentés után arról is beszélt, hogy a Hardware 3 számítógépekkel felszerelt régebbi Tesla-modellek nem lesznek képesek használni a vállalat hamarosan megjelenő „felügyelet nélküli” FSD-rendszereit, amelyek célja, hogy az autók képesek legyenek önvezető üzemmódra, vagyis aktív emberi felügyelet nélkül is biztonságosan használhatók legyenek. A vállalat közölte, hogy „kedvezményes beszámítási” programot tervez a régebbi hardverrel rendelkező autók számára, és lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy autójuk számítógépeit és kameráit frissítsék, hogy a jövőben használhassák az önvezető rendszert.

Amikor az Optimus robot következő verziójának bemutatására vonatkozó terveiről kérdezték, Musk azt válaszolta, hogy „a versenytársak szó szerint képkockáról képkockára elemzik és lemásolják mindazt, amit csinálunk”, ezért inkább a gyártás megkezdéséhez közelebb szeretné bemutatni a robotot, ami szerinte valahol július vége és augusztus között lesz.

Visszaadta az emelkedést az árfolyam

A bevételt leszámítva a Tesla a vártnál jobb számokat hozott, különösen cash flow-fronton. Hosszabb távon viszont a vállalat egy sokkal tőkeigényesebb, nagyobb kockázatú pályára áll rá, ahol az válik a fő kérdéssé, hogy az AI, a robotaxi és az Optimus mikor kezd ténylegesen skálázható profitot termelni. A Tesla-sztori így most még inkább arról szól, hogy a befektetők mennyire hiszik el Musk következő nagy ígéretét.

A vártnál jobb profitszámokat követően a Tesla árfolyama közel 5 százalékos pluszba került a zárás utáni kereskedésben, viszont azt követően, hogy Muskék elárulták a magasabb idei capexről szóló terveket, az árfolyam rögtön lefordult és jelenleg 0,3 százalékos mínuszban várja a nyitást. Ez arra utal, hogy a befektetők továbbra is érzékenyek a vállalatok masszív tőkeberuházási terveire.

Címlapkép forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

