  • Megjelenítés
Megszólalt a lottótársaság a hatósági vizsgálatról: kiderült, mi lesz a sorsa a rejtélyes módon egyszerre megnyert milliárdoknak
Üzlet

Portfolio
A Szerencsejáték Zrt. független hatósági vizsgálatot kezdeményezett, miután egyetlen hét leforgása alatt az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó és a Joker főnyereményét is elvitték. Bár a társaság biztos abban, hogy nem történt csalás, a szokatlan nyereményhullám miatt a teljes sorsolási folyamatot átnézetik. A kifizetéseket az ellenőrzés nem hátráltatja. Ráadásul az Ötöslottó és a Hatoslottó nyertesei már jelentkeztek is a milliárdokért - nyilatkozta a lottótársaság szóvivője a Mandinernek.

Panulin Ildikó, a lottótársaság szóvivője elmondta, hogy a négy főnyeremény szinte egyidejű megnyerése rendkívüli helyzetet teremtett. Emiatt kérték a Szerencsejáték Felügyelet bevonását. A független hatóság ilyenkor részletesen ellenőrzi a sorsolások menetét, a jegyzőkönyveket, valamint a nyereményigénylés folyamatát is. Mivel egyszerre négy játékról van szó, az eljárás a megszokott egy-két hétnél várhatóan több időt vesz majd igénybe.

Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy

belső vizsgálatra nincs szükség, mivel a visszaélés lehetősége gyakorlatilag kizárt.

Elmondása szerint a társaság egy zárt, nemzetközi fejlesztésű informatikai rendszert használ, amibe lehetetlen észrevétlenül beavatkozni. A fogadások lezárásakor a teljes adatbázist digitális hitelesítéssel látják el. A nyertes szelvények azonosítását két, egymástól teljesen független rendszer végzi párhuzamosan. Hivatalos eredményt csak akkor hirdetnek, ha a két rendszer adatai hiánytalanul megegyeznek. A folyamat hitelességét továbbá az is garantálja, hogy a sorsolások kivétel nélkül élő adásban zajlanak, függetlenül a kézi vagy gépi húzástól.

Még több Üzlet

A hatósági ellenőrzés nincs hatással a nyeremények kifizetésére,

mivel a folyamat szigorú szabályokhoz kötött. A nyerteseknek személyesen kell megjelenniük a cég központjában a szelvény hitelesítése céljából. A pénz kifizetése kizárólag a nyertes saját nevére szóló bankszámlájára történhet. Az Ötöslottó és a Hatoslottó szerencsései már fel is vették a kapcsolatot a Szerencsejáték Zrt.-vel. Amennyiben a személyes egyeztetés során mindent rendben találnak, az átutalás napokon belül megtörténhet.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility