Megszólalt a lottótársaság a hatósági vizsgálatról: kiderült, mi lesz a sorsa a rejtélyes módon egyszerre megnyert milliárdoknak

Panulin Ildikó, a lottótársaság szóvivője elmondta, hogy a négy főnyeremény szinte egyidejű megnyerése rendkívüli helyzetet teremtett. Emiatt kérték a Szerencsejáték Felügyelet bevonását. A független hatóság ilyenkor részletesen ellenőrzi a sorsolások menetét, a jegyzőkönyveket, valamint a nyereményigénylés folyamatát is. Mivel egyszerre négy játékról van szó, az eljárás a megszokott egy-két hétnél várhatóan több időt vesz majd igénybe.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy

belső vizsgálatra nincs szükség, mivel a visszaélés lehetősége gyakorlatilag kizárt.

Elmondása szerint a társaság egy zárt, nemzetközi fejlesztésű informatikai rendszert használ, amibe lehetetlen észrevétlenül beavatkozni. A fogadások lezárásakor a teljes adatbázist digitális hitelesítéssel látják el. A nyertes szelvények azonosítását két, egymástól teljesen független rendszer végzi párhuzamosan. Hivatalos eredményt csak akkor hirdetnek, ha a két rendszer adatai hiánytalanul megegyeznek. A folyamat hitelességét továbbá az is garantálja, hogy a sorsolások kivétel nélkül élő adásban zajlanak, függetlenül a kézi vagy gépi húzástól.

A hatósági ellenőrzés nincs hatással a nyeremények kifizetésére,

mivel a folyamat szigorú szabályokhoz kötött. A nyerteseknek személyesen kell megjelenniük a cég központjában a szelvény hitelesítése céljából. A pénz kifizetése kizárólag a nyertes saját nevére szóló bankszámlájára történhet. Az Ötöslottó és a Hatoslottó szerencsései már fel is vették a kapcsolatot a Szerencsejáték Zrt.-vel. Amennyiben a személyes egyeztetés során mindent rendben találnak, az átutalás napokon belül megtörténhet.

