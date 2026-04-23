Üzlet

Nagy a baj az amerikai techóriásnál: 2008 óta nem látott zuhanás után váratlan ajánlatot kaptak a dolgozók

A Microsoft 51 éves fennállása során először kínál önkéntes távozási csomagot az alkalmazottainak, derül ki a CNBC által ismertetett belső feljegyzésből. A lépés a vállalat szélesebb körű átszervezésének a része, mivel a cég mesterséges intelligenciába irányuló befektetései egyelőre nem hozták meg a várt eredményeket.
Az egyszeri program az Egyesült Államokban dolgozó, szenior igazgatói (senior director) szint alatti munkavállalóknak szól. További feltétel, hogy az érintettek életkora és a cégnél eltöltött éveik száma együttesen el kell érje a hetvenet. Amy Coleman, a Microsoft HR-vezetője a feljegyzésben arról írt, hogy

a program reményeik szerint új lehetőséget ad a munkatársaknak és saját feltételeik szerint, nagyvonalú vállalati támogatással léphetnek tovább.

A vállalatot részben az motiválhatja a lépésben, hogy a zászlóshajójának számító mesterségesintelligencia-szolgáltatása, a 365 Copilot a vártnál gyengébben teljesít. A 450 milliós ügyfélkörnek mindössze alig több mint 3 százalékát sikerült elérnie. Emellett a felhőszolgáltatási üzletág növekedése is lassult, az OpenAI-tól való nagyfokú függőség pedig egyre komolyabb aggodalmat kelt a befektetők körében. A Microsoft részvényeinek árfolyama januártól márciusig közel 24 százalékot esett.

Ez a 2008 óta mért legnagyobb negyedéves visszaesés.

A távozási csomag bevezetése mellett a javadalmazási rendszer is jelentősen változik. Átalakul a részvényalapú juttatások elosztásának módja, így

a vezetőknek többé nem kötelező a részvényjuttatásokat közvetlenül a készpénzes bónuszokhoz kötniük.

Ezen felül a teljesítményértékelési szempontok száma kilencről ötre csökken.

Ezek a lépések egy sokkal tágabb átszervezési folyamat részei. A Microsoft márciusban összevonta a Copilot üzleti és lakossági változatát. Mustafa Suleyman, a mesterséges intelligenciáért felelős vezető pedig a jövőben kizárólag az új MI-modellek fejlesztésére koncentrál. Az elemzők szerint ez pontosan az a terület, ahol a cég lemaradásban van a versenytársaival szemben. Satya Nadella vezérigazgató már tavaly októberben átszervezte a feladatköröket. Egyes marketing- és operatív feladatokat Judson Althoffra, a kereskedelmi üzletág vezetőjére ruházott át, hogy ő maga teljes erővel az MI-stratégiára összpontosíthasson.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

