Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Felemás kezdés az európai tőzsdéken
Egyelőre nincs meg a határozott irány a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,3 százalékot esett, eközben a FTSE 100 0,4 százalékos mínuszban, a CAC pedig ugyanekkora pluszban áll.
Kisebb esés a magyar tőzsdén
Egyik blue chip árfolyama sem emelkedik.
Megkongatták a vészharangot: hatalmas hiány jön a világ egyik legfontosabb nyersanyagából - mutatjuk a dátumot
A Canaccord Genuity elemzői szerint idén tartós hiány alakulhat ki a globális lítiumpiacon, amely akár 2035-ig is elhúzódhat. A bányászati beruházások elmaradása ugyanis egyre jobban visszaveti az elektromosautó-akkumulátorok kulcsfontosságú alapanyagának kínálatát - közölte a Mining.
Bejelentette a kormány, amire hónapok óta vár a piac: felszállt a füst a legnagyobb svájci banknál
A svájci kormány szerdán engedményeket tett az UBS-nek a tervezett új tőkekövetelmények terén. Ugyanakkor ragaszkodott ahhoz a kulcsfontosságú elváráshoz, hogy a bank teljes mértékben feltőkésítse a külföldi leányvállalatait, ami 20 milliárd dolláros többlet tőkeelőírást jelentene a társaságnak. A jogszabálytervezet parlamenti vitája május 4-én kezdődhet, és már most komoly politikai csatát ígér - írja a Reuters.
Emelkedik az olaj ára
A Brent nyersolaj ára 1,3%-kal emelkedett ma, miután a sajtó arról számolt be, hogy az Egyesült Államok legalább három iráni olajszállító tartályhajót elfogott ázsiai vizeken, ami fokozta a bizonytalanságot, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódhat.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás a hangulat, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,78 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,55 százalékot esett.
- A DAX 1,1 százalékkal, a CAC 0,6 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,61 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,47 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a befektetők az előzetes bmi-adatokra figyelhetnek, a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatók érkeznek sorrendben Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 44,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 67,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 490,03
|0,7%
|2,1%
|8,6%
|3,0%
|26,3%
|46,4%
|S&P 500
|7 137,9
|1,0%
|1,6%
|9,7%
|4,3%
|35,0%
|72,6%
|Nasdaq
|26 937,27
|1,7%
|2,8%
|12,7%
|6,7%
|47,4%
|95,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 585,86
|0,4%
|2,5%
|11,6%
|18,4%
|74,1%
|104,1%
|Hang Seng
|26 163,24
|-1,2%
|0,8%
|3,5%
|2,1%
|21,3%
|-9,0%
|CSI 300
|4 799,63
|0,7%
|2,4%
|5,1%
|3,7%
|26,8%
|-5,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 194,9
|-0,3%
|0,5%
|8,1%
|-1,2%
|13,6%
|57,9%
|CAC
|8 156,43
|-1,0%
|-1,4%
|6,4%
|0,1%
|11,3%
|30,1%
|FTSE
|10 476,46
|-0,2%
|-0,8%
|5,6%
|5,5%
|25,8%
|51,0%
|FTSE MIB
|47 785,46
|-0,2%
|-0,8%
|11,5%
|6,3%
|32,9%
|95,9%
|IBEX
|18 006,4
|-0,8%
|-1,0%
|7,7%
|4,0%
|38,4%
|108,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|136 308,3
|0,5%
|-2,3%
|11,6%
|22,8%
|53,7%
|217,7%
|ATX
|5 809,61
|-0,7%
|-1,2%
|11,8%
|9,1%
|48,1%
|82,5%
|PX
|2 641,53
|-0,5%
|-1,8%
|4,0%
|-1,6%
|29,1%
|141,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 180
|-1,5%
|-4,8%
|17,3%
|20,2%
|70,8%
|221,4%
|Mol
|4 236
|3,7%
|-4,3%
|8,2%
|44,1%
|44,8%
|107,0%
|Richter
|13 340
|1,1%
|4,0%
|13,6%
|35,2%
|27,0%
|52,2%
|Magyar Telekom
|2 502
|2,3%
|7,1%
|24,5%
|39,6%
|49,5%
|504,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,76
|1,2%
|1,8%
|-4,0%
|65,5%
|46,7%
|54,2%
|Brent
|102,03
|3,7%
|7,4%
|-9,2%
|67,7%
|51,2%
|55,7%
|Arany
|4 737,74
|-0,2%
|-1,5%
|3,3%
|9,6%
|38,3%
|165,5%
|Devizák
|EURHUF
|364,3250
|0,4%
|-0,2%
|-7,3%
|-5,1%
|-10,9%
|0,1%
|USDHUF
|310,8973
|0,6%
|0,5%
|-8,6%
|-4,9%
|-12,8%
|2,7%
|GBPHUF
|420,4250
|0,5%
|0,7%
|-7,3%
|-4,6%
|-11,9%
|0,3%
|EURUSD
|1,1719
|-0,3%
|-0,7%
|1,5%
|-0,2%
|2,1%
|-2,5%
|USDJPY
|159,3750
|0,0%
|0,2%
|0,1%
|1,7%
|13,3%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3500
|-0,1%
|-0,5%
|1,5%
|0,4%
|0,9%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 208
|2,4%
|4,5%
|10,9%
|-11,9%
|-16,3%
|51,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,3
|-0,3%
|0,5%
|-1,8%
|3,3%
|-2,2%
|176,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,97
|-0,2%
|-1,4%
|-1,3%
|3,8%
|23,7%
|-1 093,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6
|0,2%
|-3,4%
|-18,5%
|-12,7%
|-14,7%
|117,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
