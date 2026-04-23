Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Ami a fontosabb gazdasági adatokat illeti, a befektetők a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatókra figyelhetnek Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik. Egyelőre bizonytalan a hangulat Európában, a magyar tőzsde kisebb esésben van.

Felemás kezdés az európai tőzsdéken

Egyelőre nincs meg a határozott irány a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,3 százalékot esett, eközben a FTSE 100 0,4 százalékos mínuszban, a CAC pedig ugyanekkora pluszban áll.

Kisebb esés a magyar tőzsdén

Egyik blue chip árfolyama sem emelkedik.

Megkongatták a vészharangot: hatalmas hiány jön a világ egyik legfontosabb nyersanyagából - mutatjuk a dátumot

A Canaccord Genuity elemzői szerint idén tartós hiány alakulhat ki a globális lítiumpiacon, amely akár 2035-ig is elhúzódhat. A bányászati beruházások elmaradása ugyanis egyre jobban visszaveti az elektromosautó-akkumulátorok kulcsfontosságú alapanyagának kínálatát - közölte a Mining.

Bejelentette a kormány, amire hónapok óta vár a piac: felszállt a füst a legnagyobb svájci banknál

A svájci kormány szerdán engedményeket tett az UBS-nek a tervezett új tőkekövetelmények terén. Ugyanakkor ragaszkodott ahhoz a kulcsfontosságú elváráshoz, hogy a bank teljes mértékben feltőkésítse a külföldi leányvállalatait, ami 20 milliárd dolláros többlet tőkeelőírást jelentene a társaságnak. A jogszabálytervezet parlamenti vitája május 4-én kezdődhet, és már most komoly politikai csatát ígér - írja a Reuters.

Emelkedik az olaj ára

A Brent nyersolaj ára 1,3%-kal emelkedett ma, miután a sajtó arról számolt be, hogy az Egyesült Államok legalább három iráni olajszállító tartályhajót elfogott ázsiai vizeken, ami fokozta a bizonytalanságot, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódhat.

Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás a hangulat, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,78 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,55 százalékot esett.
  • A DAX 1,1 százalékkal, a CAC 0,6 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,61 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,47 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a befektetők az előzetes bmi-adatokra figyelhetnek, a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatók érkeznek sorrendben Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 44,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 67,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 490,03 0,7% 2,1% 8,6% 3,0% 26,3% 46,4%
S&P 500 7 137,9 1,0% 1,6% 9,7% 4,3% 35,0% 72,6%
Nasdaq 26 937,27 1,7% 2,8% 12,7% 6,7% 47,4% 95,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 585,86 0,4% 2,5% 11,6% 18,4% 74,1% 104,1%
Hang Seng 26 163,24 -1,2% 0,8% 3,5% 2,1% 21,3% -9,0%
CSI 300 4 799,63 0,7% 2,4% 5,1% 3,7% 26,8% -5,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 194,9 -0,3% 0,5% 8,1% -1,2% 13,6% 57,9%
CAC 8 156,43 -1,0% -1,4% 6,4% 0,1% 11,3% 30,1%
FTSE 10 476,46 -0,2% -0,8% 5,6% 5,5% 25,8% 51,0%
FTSE MIB 47 785,46 -0,2% -0,8% 11,5% 6,3% 32,9% 95,9%
IBEX 18 006,4 -0,8% -1,0% 7,7% 4,0% 38,4% 108,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 136 308,3 0,5% -2,3% 11,6% 22,8% 53,7% 217,7%
ATX 5 809,61 -0,7% -1,2% 11,8% 9,1% 48,1% 82,5%
PX 2 641,53 -0,5% -1,8% 4,0% -1,6% 29,1% 141,8%
Magyar blue chipek              
OTP 42 180 -1,5% -4,8% 17,3% 20,2% 70,8% 221,4%
Mol 4 236 3,7% -4,3% 8,2% 44,1% 44,8% 107,0%
Richter 13 340 1,1% 4,0% 13,6% 35,2% 27,0% 52,2%
Magyar Telekom 2 502 2,3% 7,1% 24,5% 39,6% 49,5% 504,3%
Nyersanyagok              
WTI 94,76 1,2% 1,8% -4,0% 65,5% 46,7% 54,2%
Brent 102,03 3,7% 7,4% -9,2% 67,7% 51,2% 55,7%
Arany 4 737,74 -0,2% -1,5% 3,3% 9,6% 38,3% 165,5%
Devizák              
EURHUF 364,3250 0,4% -0,2% -7,3% -5,1% -10,9% 0,1%
USDHUF 310,8973 0,6% 0,5% -8,6% -4,9% -12,8% 2,7%
GBPHUF 420,4250 0,5% 0,7% -7,3% -4,6% -11,9% 0,3%
EURUSD 1,1719 -0,3% -0,7% 1,5% -0,2% 2,1% -2,5%
USDJPY 159,3750 0,0% 0,2% 0,1% 1,7% 13,3% 47,5%
GBPUSD 1,3500 -0,1% -0,5% 1,5% 0,4% 0,9% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 78 208 2,4% 4,5% 10,9% -11,9% -16,3% 51,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,3 -0,3% 0,5% -1,8% 3,3% -2,2% 176,6%
10 éves német állampapírhozam 2,97 -0,2% -1,4% -1,3% 3,8% 23,7% -1 093,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6 0,2% -3,4% -18,5% -12,7% -14,7% 117,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Ez az, ami most eldöntheti az arany sorsát

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Távozik a Tesco vezérigazgatója

Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Elkezdődött: nyári járatok ezreit törli az egyik legnagyobb európai légitársaság
