  • Megjelenítés
Példátlan adatszivárgás: az utolsó pillanatban lépett a kormány, mielőtt eladták volna a gigantikus egészségügyi adatbázist
Üzlet

Példátlan adatszivárgás: az utolsó pillanatban lépett a kormány, mielőtt eladták volna a gigantikus egészségügyi adatbázist

Portfolio
Félmillió brit önkéntes orvosi adatait kínálták eladásra egy kínai weboldalon, miután az információk illetéktelen kezekbe kerültek. Az Alibaba az érintett hirdetéseket gyorsan eltávolította, tranzakció pedig nem történt - számolt be a Financial Times.  A kiberbiztonsági trendekről is szó lesz május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A UK Biobank több mint tizenöt éve gyűjt genetikai és egészségügyi adatokat, ezzel

a világ egyik legjelentősebb kutatási adatbázisának számít.

A szervezet most közölte önkénteseivel, hogy három akadémiai kutatóintézet számára hozzáférhetővé tett, anonimizált adatállományokat kínáltak eladásra az Alibaba egyik e-kereskedelmi platformján. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintett adathalmaz nem tartalmazott személyazonosításra alkalmas információkat.

Ian Murray kulturális és sportminiszter a londoni alsóházban elmondta, hogy a UK Biobank a hét elején értesítette a kormányt az incidensről. Hozzátette: a platformon meghirdetett adatcsomagok közül legalább az egyik mind az ötszázezer brit önkéntes adatait tartalmazta.

Még több Üzlet

Nagy a bizonytalanság az iráni fronton - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Nem enyhül a nyomás a tőzsdén

Az insetting hajnala: a vállalati értéklánc a dekarbonizáció fókuszában

Az Alibaba a brit és a kínai kormány közreműködésével még azelőtt eltávolította a hirdetéseket, hogy bármilyen pénzügyi tranzakció létrejött volna.

A UK Biobank közleménye szerint a kutatók kizárólag egy korlátozott hozzáférésű, az Egyesült Királyságban üzemeltetett felhőalapú platformon dolgozhatnak az információkkal. A szervezet az eset nyomán további informatikai biztonsági intézkedéseket vezet be a hasonló incidensek megelőzése érdekében.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kétharmadot szerzett a Tisza - Mibe tegyük most a pénzünket?
Választás 2026: bővül a Tisza-kormány, újabb közéleti botrány robbant ki
Elkezdődött: nyári járatok ezreit törli az egyik legnagyobb európai légitársaság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility