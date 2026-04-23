Példátlan adatszivárgás: az utolsó pillanatban lépett a kormány, mielőtt eladták volna a gigantikus egészségügyi adatbázist

A UK Biobank több mint tizenöt éve gyűjt genetikai és egészségügyi adatokat, ezzel

a világ egyik legjelentősebb kutatási adatbázisának számít.

A szervezet most közölte önkénteseivel, hogy három akadémiai kutatóintézet számára hozzáférhetővé tett, anonimizált adatállományokat kínáltak eladásra az Alibaba egyik e-kereskedelmi platformján. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintett adathalmaz nem tartalmazott személyazonosításra alkalmas információkat.

Ian Murray kulturális és sportminiszter a londoni alsóházban elmondta, hogy a UK Biobank a hét elején értesítette a kormányt az incidensről. Hozzátette: a platformon meghirdetett adatcsomagok közül legalább az egyik mind az ötszázezer brit önkéntes adatait tartalmazta.

Az Alibaba a brit és a kínai kormány közreműködésével még azelőtt eltávolította a hirdetéseket, hogy bármilyen pénzügyi tranzakció létrejött volna.

A UK Biobank közleménye szerint a kutatók kizárólag egy korlátozott hozzáférésű, az Egyesült Királyságban üzemeltetett felhőalapú platformon dolgozhatnak az információkkal. A szervezet az eset nyomán további informatikai biztonsági intézkedéseket vezet be a hasonló incidensek megelőzése érdekében.

