  • Megjelenítés
Teheráni légiriadóra ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken
Üzlet

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Egyelőre bizonytalan a hangulat Európában, a magyar tőzsde egyre nagyobb esésben van, és Amerikában is lefelé vették az irányt az indexek.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026.
Megosztás

Teheráni légiriadó fűti az árakat

A "fekete arany" piacán jelenleg nem a megszokott kereslet-kínálat játssza a főszerepet, hanem a pattanásig feszült nemzetközi helyzet. A Brent típusú nyersolaj szerdán áttörte a 100 dolláros lélektani határt,

és jelenleg már 107 dollár egy hordó olaj.

cQHuS3lT (1)

Az esti hirtelen ugrást magyarázhatja, hogy az iráni Mehr hírügynökség beszámolója szerint

csütörtökön az iráni főváros, Teherán egyes részein azt jelentették, hogy a légvédelmi rendszereket aktiválták

- eddig meg nem nevezett okok miatt.

(Forrás: Reuters)

Megosztás

Nagy a baj az amerikai techóriásnál: 2008 óta nem látott zuhanás után váratlan ajánlatot kaptak a dolgozók

A Microsoft 51 éves fennállása során először kínál önkéntes távozási csomagot az alkalmazottainak, derül ki a CNBC által ismertetett belső feljegyzésből. A lépés a vállalat szélesebb körű átszervezésének a része, mivel a cég mesterséges intelligenciába irányuló befektetései egyelőre nem hozták meg a várt eredményeket.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Váratlan fordulat az amerikai piacon: miközben a befektetők rettegnek, elképesztő összegeket kaszál a tőzsdeóriás

A Nasdaq az első negyedévben felülmúlta az elemzői várakozásokat: a bizonytalan makrogazdasági környezetben megugró kereskedési forgalom húzta felfelé a tőzsdeüzemeltető eredményét.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Eséssel zárt a magyar tőzsde

Végül 1,1 százalékos eséssel zárt ma a magyar tőzsde. A hazai blue chipek közül az OTP 1,7, a Richter 2, a Mol 0,1 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékos pluszban zárt.

Megosztás

Esik a Tesla árfolyama

Már 3,4 százalékos esésben van a Tesla árfolyama, miután a tegnapi piaczárást követően közzétette legfrissebb negyedéves gyorsjelentését a vállalat, és az ezt követő kommunikációra reagálnak a befektetők. A korábban tervezett 20 milliárd dolláros capex helyett ugyanis már 25 milliárdról beszélt a cég, ami szemlátomást elkezdte aggasztani a befektetőket, legalábbis a jelentés utáni kezdeti öröm hamar eltűnt a piacról.

Megosztás

Kisebb esés Amerikában

A piacnyitást követően lefordultak a tengerentúli részvényindexek: a Dow 0,4, az S&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.

Megosztás

Példátlan lázadás a közgyűlésen: csúnyán elbuktak a hatalmas energiavállalat tervei

A BP csütörtöki éves közgyűlésén a részvényesek két kulcsfontosságú javaslatot is leszavaztak, emellett az új elnök megválasztása is szokatlanul nagy ellenállásba ütközött. Mindez a vállalatirányítási és klímastratégiai viták kiéleződését jelzi - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!

Közel három hónapos szünet után újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetékrendszeren Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a Mol. Az első szállítmány csütörtök hajnalban érkezett meg Szlovákiába, a hónap végéig 119 ezer tonna orosz nyersolaj várható a Slovnaft finomítójába. Szakértők szerint az újraindulás elsősorban a Mol szlovákiai egységének a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását, mivel a százhalombattai finomító egy tavaly októberi tűzeset miatt már korábban is csökkentett kapacitással működött. Közben Csehország is bejelentette, hogy fontolgatja a Slovnaftból származó üzemanyag-import növelését, miután egy támadást követően Oroszország leállította a kazah olaj tranzitját a Barátság vezeték északi ágán Németország felé.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Két újabb brutál célár érkezett ma az OTP-re!

Az elmúlt napokban több elemző is frissítette a modelljét az OTP-re, a választások után a korábbinál jóval magasabb célárakkal jöttek ki. Ezek alapján van még bőven fantázia a magyar bank részvényben. Ma két új, magas célár is érkezett, mutatjuk a részleteket!

Tovább a cikkhez
Megosztás

Beütött a drágulás - Váratlan bejelentést tett a légitársaság

Az American Airlines csökkentette 2026-os eredményvárakozásait, miután az üzemanyagköltségek meredek emelkedése milliárdos többletkiadásokat okozott. A vállalat ezzel beállt a sorba: az elmúlt időszakban ugyanis a légiközlekedési cégek egymás után módosítják lefelé az előrejelzéseiket - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Nem enyhül a nyomás a tőzsdén

A hazai blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama emelkedik.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Egyre lejjebb a BUX

Már 0,8 százalékos esésben van a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül egyedül a Mol emelkedik ma.

Megosztás

Megszólalat a vezető: a történelem legnagyobb energiaválsága jön

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint a világ a történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe. A Hormuzi-szoros lezárása miatt napi 13 millió hordó esett ki a globális olajkínálatból, Európát pedig heteken belül kerozinhiány fenyegeti - számolt be a CNBC.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Barátság vezeték: orosz olaj érkezett Szlovákiába

Az eredeti ígéretekhez képest valamivel korábban, már keddre megszerelték Ukrajnában az orosz olajat szállító Barátság vezetéket, amely a magyar és szlovák ellátás túlnyomó részéért felel. A vezeték egy orosz dróntámadás miatt már január vége óta használhatatlan volt, ami miatt a távozó Orbán-kormányhoz hasonlóan a szlovák kormány is vétót lengetett be. A javítások után az áramlás már tegnap elindult, és csütörtök hajnalban már meg is érkezett Szlovákiába, miközben a magyar bejelentés még várat magára.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Ausztriában fokozza jelenlétét az AutoWallis

Az AutoWallis Ausztriában kizárólagos forgalmazói megállapodást írt alá a kínai Zhejiang Geely Holding Grouppal. A megállapodás ezúttal a Geely márka osztrák értékesítési jogaira vonatkozik. A Geely innovációinak fókuszában az elektromos és hibrid hajtással, valamint az intelligens vezetési rendszerekkel kapcsolatos technológiák állnak. A kínai vállalatnak jelentős növekedési tervei vannak Európában.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Felemás kezdés az európai tőzsdéken

Egyelőre nincs meg a határozott irány a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,3 százalékot esett, eközben a FTSE 100 0,4 százalékos mínuszban, a CAC pedig ugyanekkora pluszban áll.

Megosztás

Kisebb esés a magyar tőzsdén

Egyik blue chip árfolyama sem emelkedik.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Megkongatták a vészharangot: hatalmas hiány jön a világ egyik legfontosabb nyersanyagából - mutatjuk a dátumot

A Canaccord Genuity elemzői szerint idén tartós hiány alakulhat ki a globális lítiumpiacon, amely akár 2035-ig is elhúzódhat. A bányászati beruházások elmaradása ugyanis egyre jobban visszaveti az elektromosautó-akkumulátorok kulcsfontosságú alapanyagának kínálatát - közölte a Mining.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Bejelentette a kormány, amire hónapok óta vár a piac: felszállt a füst a legnagyobb svájci banknál

A svájci kormány szerdán engedményeket tett az UBS-nek a tervezett új tőkekövetelmények terén. Ugyanakkor ragaszkodott ahhoz a kulcsfontosságú elváráshoz, hogy a bank teljes mértékben feltőkésítse a külföldi leányvállalatait, ami 20 milliárd dolláros többlet tőkeelőírást jelentene a társaságnak. A jogszabálytervezet parlamenti vitája május 4-én kezdődhet, és már most komoly politikai csatát ígér - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Emelkedik az olaj ára

A Brent nyersolaj ára 1,3%-kal emelkedett ma, miután a sajtó arról számolt be, hogy az Egyesült Államok legalább három iráni olajszállító tartályhajót elfogott ázsiai vizeken, ami fokozta a bizonytalanságot, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódhat.

Megosztás

Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás a hangulat, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,78 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,55 százalékot esett.
  • A DAX 1,1 százalékkal, a CAC 0,6 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,61 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,47 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a befektetők az előzetes bmi-adatokra figyelhetnek, a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatók érkeznek sorrendben Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 44,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 67,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 490,03 0,7% 2,1% 8,6% 3,0% 26,3% 46,4%
S&P 500 7 137,9 1,0% 1,6% 9,7% 4,3% 35,0% 72,6%
Nasdaq 26 937,27 1,7% 2,8% 12,7% 6,7% 47,4% 95,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 585,86 0,4% 2,5% 11,6% 18,4% 74,1% 104,1%
Hang Seng 26 163,24 -1,2% 0,8% 3,5% 2,1% 21,3% -9,0%
CSI 300 4 799,63 0,7% 2,4% 5,1% 3,7% 26,8% -5,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 194,9 -0,3% 0,5% 8,1% -1,2% 13,6% 57,9%
CAC 8 156,43 -1,0% -1,4% 6,4% 0,1% 11,3% 30,1%
FTSE 10 476,46 -0,2% -0,8% 5,6% 5,5% 25,8% 51,0%
FTSE MIB 47 785,46 -0,2% -0,8% 11,5% 6,3% 32,9% 95,9%
IBEX 18 006,4 -0,8% -1,0% 7,7% 4,0% 38,4% 108,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 136 308,3 0,5% -2,3% 11,6% 22,8% 53,7% 217,7%
ATX 5 809,61 -0,7% -1,2% 11,8% 9,1% 48,1% 82,5%
PX 2 641,53 -0,5% -1,8% 4,0% -1,6% 29,1% 141,8%
Magyar blue chipek              
OTP 42 180 -1,5% -4,8% 17,3% 20,2% 70,8% 221,4%
Mol 4 236 3,7% -4,3% 8,2% 44,1% 44,8% 107,0%
Richter 13 340 1,1% 4,0% 13,6% 35,2% 27,0% 52,2%
Magyar Telekom 2 502 2,3% 7,1% 24,5% 39,6% 49,5% 504,3%
Nyersanyagok              
WTI 94,76 1,2% 1,8% -4,0% 65,5% 46,7% 54,2%
Brent 102,03 3,7% 7,4% -9,2% 67,7% 51,2% 55,7%
Arany 4 737,74 -0,2% -1,5% 3,3% 9,6% 38,3% 165,5%
Devizák              
EURHUF 364,3250 0,4% -0,2% -7,3% -5,1% -10,9% 0,1%
USDHUF 310,8973 0,6% 0,5% -8,6% -4,9% -12,8% 2,7%
GBPHUF 420,4250 0,5% 0,7% -7,3% -4,6% -11,9% 0,3%
EURUSD 1,1719 -0,3% -0,7% 1,5% -0,2% 2,1% -2,5%
USDJPY 159,3750 0,0% 0,2% 0,1% 1,7% 13,3% 47,5%
GBPUSD 1,3500 -0,1% -0,5% 1,5% 0,4% 0,9% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 78 208 2,4% 4,5% 10,9% -11,9% -16,3% 51,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,3 -0,3% 0,5% -1,8% 3,3% -2,2% 176,6%
10 éves német állampapírhozam 2,97 -0,2% -1,4% -1,3% 3,8% 23,7% -1 093,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6 0,2% -3,4% -18,5% -12,7% -14,7% 117,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Választás 2026: holnap kiderül, ki lesz az új oktatási miniszter
Forint: délután jött a fordulat
Megszólalt a lottótársaság a hatósági vizsgálatról: kiderült, mi lesz a sorsa a rejtélyes módon egyszerre megnyert milliárdoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility