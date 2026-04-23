Teheráni légiriadóra ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Teheráni légiriadó fűti az árakat
A "fekete arany" piacán jelenleg nem a megszokott kereslet-kínálat játssza a főszerepet, hanem a pattanásig feszült nemzetközi helyzet. A Brent típusú nyersolaj szerdán áttörte a 100 dolláros lélektani határt,
és jelenleg már 107 dollár egy hordó olaj.
Az esti hirtelen ugrást magyarázhatja, hogy az iráni Mehr hírügynökség beszámolója szerint
csütörtökön az iráni főváros, Teherán egyes részein azt jelentették, hogy a légvédelmi rendszereket aktiválták
- eddig meg nem nevezett okok miatt.
(Forrás: Reuters)
Nagy a baj az amerikai techóriásnál: 2008 óta nem látott zuhanás után váratlan ajánlatot kaptak a dolgozók
A Microsoft 51 éves fennállása során először kínál önkéntes távozási csomagot az alkalmazottainak, derül ki a CNBC által ismertetett belső feljegyzésből. A lépés a vállalat szélesebb körű átszervezésének a része, mivel a cég mesterséges intelligenciába irányuló befektetései egyelőre nem hozták meg a várt eredményeket.
Váratlan fordulat az amerikai piacon: miközben a befektetők rettegnek, elképesztő összegeket kaszál a tőzsdeóriás
A Nasdaq az első negyedévben felülmúlta az elemzői várakozásokat: a bizonytalan makrogazdasági környezetben megugró kereskedési forgalom húzta felfelé a tőzsdeüzemeltető eredményét.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Végül 1,1 százalékos eséssel zárt ma a magyar tőzsde. A hazai blue chipek közül az OTP 1,7, a Richter 2, a Mol 0,1 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom pedig 0,6 százalékos pluszban zárt.
Esik a Tesla árfolyama
Már 3,4 százalékos esésben van a Tesla árfolyama, miután a tegnapi piaczárást követően közzétette legfrissebb negyedéves gyorsjelentését a vállalat, és az ezt követő kommunikációra reagálnak a befektetők. A korábban tervezett 20 milliárd dolláros capex helyett ugyanis már 25 milliárdról beszélt a cég, ami szemlátomást elkezdte aggasztani a befektetőket, legalábbis a jelentés utáni kezdeti öröm hamar eltűnt a piacról.
Kisebb esés Amerikában
A piacnyitást követően lefordultak a tengerentúli részvényindexek: a Dow 0,4, az S&P 500 0,2, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került lejjebb.
Példátlan lázadás a közgyűlésen: csúnyán elbuktak a hatalmas energiavállalat tervei
A BP csütörtöki éves közgyűlésén a részvényesek két kulcsfontosságú javaslatot is leszavaztak, emellett az új elnök megválasztása is szokatlanul nagy ellenállásba ütközött. Mindez a vállalatirányítási és klímastratégiai viták kiéleződését jelzi - jelentette a Cnbc.
Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!
Közel három hónapos szünet után újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetékrendszeren Magyarország és Szlovákia felé – jelentette be a Mol. Az első szállítmány csütörtök hajnalban érkezett meg Szlovákiába, a hónap végéig 119 ezer tonna orosz nyersolaj várható a Slovnaft finomítójába. Szakértők szerint az újraindulás elsősorban a Mol szlovákiai egységének a teljes üzemre állításán keresztül javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátását, mivel a százhalombattai finomító egy tavaly októberi tűzeset miatt már korábban is csökkentett kapacitással működött. Közben Csehország is bejelentette, hogy fontolgatja a Slovnaftból származó üzemanyag-import növelését, miután egy támadást követően Oroszország leállította a kazah olaj tranzitját a Barátság vezeték északi ágán Németország felé.
Két újabb brutál célár érkezett ma az OTP-re!
Az elmúlt napokban több elemző is frissítette a modelljét az OTP-re, a választások után a korábbinál jóval magasabb célárakkal jöttek ki. Ezek alapján van még bőven fantázia a magyar bank részvényben. Ma két új, magas célár is érkezett, mutatjuk a részleteket!
Beütött a drágulás - Váratlan bejelentést tett a légitársaság
Az American Airlines csökkentette 2026-os eredményvárakozásait, miután az üzemanyagköltségek meredek emelkedése milliárdos többletkiadásokat okozott. A vállalat ezzel beállt a sorba: az elmúlt időszakban ugyanis a légiközlekedési cégek egymás után módosítják lefelé az előrejelzéseiket - tudósított a Cnbc.
Nem enyhül a nyomás a tőzsdén
A hazai blue chipek közül egyedül a Mol árfolyama emelkedik.
Egyre lejjebb a BUX
Már 0,8 százalékos esésben van a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül egyedül a Mol emelkedik ma.
Megszólalat a vezető: a történelem legnagyobb energiaválsága jön
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője szerint a világ a történelem legnagyobb energiabiztonsági válságával néz szembe. A Hormuzi-szoros lezárása miatt napi 13 millió hordó esett ki a globális olajkínálatból, Európát pedig heteken belül kerozinhiány fenyegeti - számolt be a CNBC.
Barátság vezeték: orosz olaj érkezett Szlovákiába
Az eredeti ígéretekhez képest valamivel korábban, már keddre megszerelték Ukrajnában az orosz olajat szállító Barátság vezetéket, amely a magyar és szlovák ellátás túlnyomó részéért felel. A vezeték egy orosz dróntámadás miatt már január vége óta használhatatlan volt, ami miatt a távozó Orbán-kormányhoz hasonlóan a szlovák kormány is vétót lengetett be. A javítások után az áramlás már tegnap elindult, és csütörtök hajnalban már meg is érkezett Szlovákiába, miközben a magyar bejelentés még várat magára.
Ausztriában fokozza jelenlétét az AutoWallis
Az AutoWallis Ausztriában kizárólagos forgalmazói megállapodást írt alá a kínai Zhejiang Geely Holding Grouppal. A megállapodás ezúttal a Geely márka osztrák értékesítési jogaira vonatkozik. A Geely innovációinak fókuszában az elektromos és hibrid hajtással, valamint az intelligens vezetési rendszerekkel kapcsolatos technológiák állnak. A kínai vállalatnak jelentős növekedési tervei vannak Európában.
Felemás kezdés az európai tőzsdéken
Egyelőre nincs meg a határozott irány a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,3 százalékot esett, eközben a FTSE 100 0,4 százalékos mínuszban, a CAC pedig ugyanekkora pluszban áll.
Kisebb esés a magyar tőzsdén
Egyik blue chip árfolyama sem emelkedik.
Megkongatták a vészharangot: hatalmas hiány jön a világ egyik legfontosabb nyersanyagából - mutatjuk a dátumot
A Canaccord Genuity elemzői szerint idén tartós hiány alakulhat ki a globális lítiumpiacon, amely akár 2035-ig is elhúzódhat. A bányászati beruházások elmaradása ugyanis egyre jobban visszaveti az elektromosautó-akkumulátorok kulcsfontosságú alapanyagának kínálatát - közölte a Mining.
Bejelentette a kormány, amire hónapok óta vár a piac: felszállt a füst a legnagyobb svájci banknál
A svájci kormány szerdán engedményeket tett az UBS-nek a tervezett új tőkekövetelmények terén. Ugyanakkor ragaszkodott ahhoz a kulcsfontosságú elváráshoz, hogy a bank teljes mértékben feltőkésítse a külföldi leányvállalatait, ami 20 milliárd dolláros többlet tőkeelőírást jelentene a társaságnak. A jogszabálytervezet parlamenti vitája május 4-én kezdődhet, és már most komoly politikai csatát ígér - írja a Reuters.
Emelkedik az olaj ára
A Brent nyersolaj ára 1,3%-kal emelkedett ma, miután a sajtó arról számolt be, hogy az Egyesült Államok legalább három iráni olajszállító tartályhajót elfogott ázsiai vizeken, ami fokozta a bizonytalanságot, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódhat.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,7 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás a hangulat, a Nikkei 0,6 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,78 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,55 százalékot esett.
- A DAX 1,1 százalékkal, a CAC 0,6 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,61 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,47 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a befektetők az előzetes bmi-adatokra figyelhetnek, a nap első felében a nyugat-európai konjunktúramutatók érkeznek sorrendben Franciaországból, Németországból és az eurózónából, majd délután az amerikai statisztika is megjelenik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 44,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 20,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 67,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 490,03
|0,7%
|2,1%
|8,6%
|3,0%
|26,3%
|46,4%
|S&P 500
|7 137,9
|1,0%
|1,6%
|9,7%
|4,3%
|35,0%
|72,6%
|Nasdaq
|26 937,27
|1,7%
|2,8%
|12,7%
|6,7%
|47,4%
|95,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 585,86
|0,4%
|2,5%
|11,6%
|18,4%
|74,1%
|104,1%
|Hang Seng
|26 163,24
|-1,2%
|0,8%
|3,5%
|2,1%
|21,3%
|-9,0%
|CSI 300
|4 799,63
|0,7%
|2,4%
|5,1%
|3,7%
|26,8%
|-5,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 194,9
|-0,3%
|0,5%
|8,1%
|-1,2%
|13,6%
|57,9%
|CAC
|8 156,43
|-1,0%
|-1,4%
|6,4%
|0,1%
|11,3%
|30,1%
|FTSE
|10 476,46
|-0,2%
|-0,8%
|5,6%
|5,5%
|25,8%
|51,0%
|FTSE MIB
|47 785,46
|-0,2%
|-0,8%
|11,5%
|6,3%
|32,9%
|95,9%
|IBEX
|18 006,4
|-0,8%
|-1,0%
|7,7%
|4,0%
|38,4%
|108,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|136 308,3
|0,5%
|-2,3%
|11,6%
|22,8%
|53,7%
|217,7%
|ATX
|5 809,61
|-0,7%
|-1,2%
|11,8%
|9,1%
|48,1%
|82,5%
|PX
|2 641,53
|-0,5%
|-1,8%
|4,0%
|-1,6%
|29,1%
|141,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 180
|-1,5%
|-4,8%
|17,3%
|20,2%
|70,8%
|221,4%
|Mol
|4 236
|3,7%
|-4,3%
|8,2%
|44,1%
|44,8%
|107,0%
|Richter
|13 340
|1,1%
|4,0%
|13,6%
|35,2%
|27,0%
|52,2%
|Magyar Telekom
|2 502
|2,3%
|7,1%
|24,5%
|39,6%
|49,5%
|504,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,76
|1,2%
|1,8%
|-4,0%
|65,5%
|46,7%
|54,2%
|Brent
|102,03
|3,7%
|7,4%
|-9,2%
|67,7%
|51,2%
|55,7%
|Arany
|4 737,74
|-0,2%
|-1,5%
|3,3%
|9,6%
|38,3%
|165,5%
|Devizák
|EURHUF
|364,3250
|0,4%
|-0,2%
|-7,3%
|-5,1%
|-10,9%
|0,1%
|USDHUF
|310,8973
|0,6%
|0,5%
|-8,6%
|-4,9%
|-12,8%
|2,7%
|GBPHUF
|420,4250
|0,5%
|0,7%
|-7,3%
|-4,6%
|-11,9%
|0,3%
|EURUSD
|1,1719
|-0,3%
|-0,7%
|1,5%
|-0,2%
|2,1%
|-2,5%
|USDJPY
|159,3750
|0,0%
|0,2%
|0,1%
|1,7%
|13,3%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3500
|-0,1%
|-0,5%
|1,5%
|0,4%
|0,9%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 208
|2,4%
|4,5%
|10,9%
|-11,9%
|-16,3%
|51,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,3
|-0,3%
|0,5%
|-1,8%
|3,3%
|-2,2%
|176,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,97
|-0,2%
|-1,4%
|-1,3%
|3,8%
|23,7%
|-1 093,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6
|0,2%
|-3,4%
|-18,5%
|-12,7%
|-14,7%
|117,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Jackyenjoyphotography
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Történelmi lépés közeleg a tőzsdén – A profik szerint így lehet rajta nagyot nyerni!
5 izgalmas lehetőséget is mutatunk.
Végre lebonthatják a főváros legmegosztóbb felüljáróját, mutatjuk a grandiózus terveket
Vitézy Dávid közölte a részleteket.
Magyar Péter holnap bejelenti az oktatási minisztert!
Kiderül, Rubovszky Rita lesz-e a pozíció várományosa.
Nagy a baj az amerikai techóriásnál: 2008 óta nem látott zuhanás után váratlan ajánlatot kaptak a dolgozók
A mesterséges intelligencia lehet a háttérben.
Durva fenyegetés Európának: Oroszország elárulta, kik kerülnek fel az új nukleáris célpontok listájára
Macron lépésére reagáltak az oroszok.
Évtizedek óta nem látott halálos járvány terjed a 170 milliós országban: főleg a kisgyermekeket támadja a kór
Márciusi kitörése óta harminc halálos áldozatot követelt a kanyaró.
Váratlan fordulat az amerikai piacon: miközben a befektetők rettegnek, elképesztő összegeket kaszál a tőzsdeóriás
Megjött a Nasdaq negyedéves jelentése.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
Óvatos optimizmus és változó fókuszok az ingatlanpiacon
A DLA Piper Hungary szakértőjével beszélgettünk.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!