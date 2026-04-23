Teheráni légiriadóra ugrik az olajár - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

A "fekete arany" piacán jelenleg nem a megszokott kereslet-kínálat játssza a főszerepet, hanem a pattanásig feszült nemzetközi helyzet. A Brent típusú nyersolaj szerdán áttörte a 100 dolláros lélektani határt,

és jelenleg már 107 dollár egy hordó olaj.

Az esti hirtelen ugrást magyarázhatja, hogy az iráni Mehr hírügynökség beszámolója szerint

csütörtökön az iráni főváros, Teherán egyes részein azt jelentették, hogy a légvédelmi rendszereket aktiválták

- eddig meg nem nevezett okok miatt.

