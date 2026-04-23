Teheráni légiriadóra ugrott az olajár, mínuszban zártak az amerikai piacok

A nap első felében még úgy tűnt, nincs megállás: az S&P 500 és a technológia-túlsúlyos Nasdaq is új napon belüli történelmi csúcsra ért. A nap végére azonban teljesen elfogyott a lendület, és

mindhárom vezető index mínuszban zárt:

S&P 500: -0,4%

Nasdaq: -0,6%

Dow Jones: -0,4%

A lejtmenetet a szoftvercégek vezették, amiket alaposan megütöttek a negyedéves jelentések után. Az IBM 8%-ot zuhant (a változatlan éves előrejelzés csalódást okozott), a ServiceNow pedig valósággal beszakadt 17%-ot, miután elismerték, hogy a közel-keleti konfliktus már az előfizetéses bevételeiket is visszavágta. A lavina magával rántotta a szektor többi nagyágyúját is: a Microsoft 4%-ot, az Oracle 6%-ot, a Palantir pedig 7%-ot esett.

Mark Zuckerbergék drasztikus lépésre szánták el magukat a Meta-nál: a munkaerő 10%-át (nagyjából 8000 embert) leépítik május végétől, és hatezer nyitott pozíciót is törölnek.

Eszkalálódik a helyzet

Közben a közel-keleti helyzet egyre durvább nyomást helyez a piacokra.

Az iráni konfliktus gyakorlatilag tengeri patthelyzetté fajult, miután a héten kereskedelmi hajókat foglaltak le. A feszültséget tovább fokozza, hogy Donald Trump elnök tűzparancsot adott ki a haditengerészetnek minden aknatelepítő hajó ellen a szorosban.

A kőkemény retorika, a teheráni légvédelem aktiválásáról szóló hírek, valamint az iráni vezetésen belüli radikalizálódástól való félelem azonnal begyújtotta az olajárakat:

a Brent nyersolaj hordónkénti ára átlépte a 107 dolláros szintet.

Nemesfémek: nincs pánikvásárlás

Bár a geopolitikai helyzet fokozódott és az olaj kilőtt, a biztonsági menedéknek számító nemesfémek piacán ma nem volt roham.