Több európai gyárától megválhat a világ egyik legnagyobb autógyártója

A Peugeot és Citroën márkákat gyártó vállalat állítólag már meg is kezdte a tárgyalásokat a lehetséges partnerekkel és vásárlókkal. A kínai Dongfeng Motor képviselői a hónap elején meglátogatták a rennes-i és a madridi üzemet - írja a lap forrásokra hivatkozva. Emellett olaszországi és németországi Stellantis-gyárakba is elutaztak.

A Dongfeng és a Stellantis egy korábbi vegyesvállalatuk újjáélesztéséről is egyeztet.

Ez a lépés közös autógyártást eredményezhetne mind Európában, mind Kínában.

A Stellantis a francia és az olasz kormányt is tájékoztatta arról, hogy négy üzemnek megfelelő felesleges európai gyártókapacitással rendelkezik. Az érintett létesítmények között található a rennes-i, a madridi, valamint a közép-olaszországi cassinói gyár. A negyedik érintett üzemet egyelőre nem nevezték meg. A vállalat mintegy húsz jármű-összeszerelő üzemet működtet a régióban, amivel a Volkswagen után a második legnagyobb európai autógyártónak számít.

A tárgyalások jelenleg elsősorban az üzemek megosztására irányulnak. Ennek keretében a Stellantis a felesleges kapacitás kihasználásáért cserébe technológiai hozzáférést kapna. Egy vagy több gyár eladása szintén szóba jöhet. A Dongfeng mellett más kínai gyártók is érdeklődnek, így a Stellantis akár több szereplővel is köthet különálló megállapodásokat.

Ezzel párhuzamosan a cégcsoport úgy döntött, hogy a Párizs melletti Poissyban 2028 után megszünteti a személyautó-gyártást. A döntés létszámleépítéssel jár, emellett a beszállítókat, köztük a Lear Corporationt, a Forviát és az OPmobilityt is hátrányosan érinti. Egyes szakszervezetek csütörtökön tüntetést szerveztek a határozat ellen.

Egy esetleges kínai üzlet politikai szempontból kényes kérdés lehet Franciaországban, ahol jövőre elnökválasztást tartanak. Olaszország ugyanakkor nyitottságot jelez. Adolfo Urso ipari miniszter a Dongfeng cassinói érdeklődésére reagálva elmondta, hogy Olaszország "nyitott azon külföldi befektetők előtt, akik az országunkra akarnak fogadni". A Stellantis elnöke, John Elkann és vezérigazgatója, Antonio Filosa több országból választott ki gyárakat. Ezzel a lépéssel igyekeznek megosztani a munkahelyekre és a beszállítókra gyakorolt negatív hatásokat. A cégcsoport a jövő hónapban, egy tőkepiaci nap keretében ismerteti új stratégiáját.

Címlapkép forrása: EU

