Vállalatfúziós ügyben bírságolt a GVH

A bejelentésköteles összefonódást 12 napos késéssel jelentették be, megsértve a végrehajtási tilalmat.
A GVH azt írta, Kis-Szölgyémi Ferenc a Bükk Optimum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felett szerzett közvetlen egyedüli irányítást. Az érintett önként feltárta és elismerte a jogsértését, lemondott a jogorvoslati jogról is.
Az összefonódás versenyszempontból ártalmatlan volt, de a küszöbérték feletti összefonódásokat a fúzió végrehajtása előtt be kell jelenteni
- olvasható a közleményben, amely szerint az eljárás azt is bizonyítja, hogy együttműködéssel csökkenthető a bírság összege. Az ellenőrzések gyorsasága gazdasági érdek, ezért a GVH az aggálymentes fúziókat a lehető leggyorsabban engedi végrehajtani, de versenyprobléma felmerülésekor is arányos vizsgálatra törekszik - írja az MTI.
Magyarországon a fúziók engedélyezése Európán belül a leggyorsabbak közé tartozik, a hatósági bizonyítványok kiadására átlagosan 4 napot kell várni. Problémamentes esetekben a vállalkozásoknak elég az egyszerűsített űrlapot kitölteniük, a benyújtását megelőző prenotifikációs egyeztetéssel pedig elkerülhetők a buktatók, és kideríthető az is, ha egy összefonódást nem kell bejelenteni - írta a GVH az MTI-nek.
