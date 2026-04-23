Véget ért az állami pénzeső? Májusban kiderül, hogyan néz ki az energetikai projektek finanszírozása a jövőben

A napot záró blokk központi kérdése, hogy

miként alakul át a finanszírozási környezet a Jedlik Ányos Energetikai Programot követően.

Az első pályázati körök lezárultával lehetőség nyílik arra, hogy a szakma részletesen értékelje a tapasztalatokat:

mely konstrukciók bizonyultak hatékonynak,

hol jelentkeztek strukturális problémák, és

milyen tipikus hibákat követtek el a pályázók.

A program másik hangsúlyos eleme

az állami és piaci finanszírozási formák górcső alá vétele.



A résztvevők betekintést kapnak abba, hogyan kombinálhatók a pályázati források banki finanszírozással, milyen önerő-elvárások jelennek meg, illetve mely projektek tekinthetők valóban „bankképesnek” támogatás nélkül is.

A szekció előadásai konkrét esettanulmányokon keresztül mutatják be a gyakorlatot.

Németh Miklós, a Z-Solar vezérigazgatója több mint harminc Jedlik-projekt tapasztalatait összegzi, különös tekintettel a napelemes és energiatárolási fejlesztésekre.

Ezt követően Csapó Dániel, a Planergy consulting üzletágvezetője arra a kérdésre keresi a választ, hogy az állami támogatások kifutása után miként válhatnak önállóan is életképessé az energiatárolási (BESS) projektek.

A blokkot egy panelbeszélgetés zárja, amely a finanszírozási környezet jövőbeli alakulását helyezi fókuszba. A beszélgetésben részt vesz Csapó Dániel mellett Nagy Eszter is, aki az Electron Holding finanszírozási igazgatója és az MMESZ Finanszírozási Bizottságának elnöke.

