Véget ért az állami pénzeső? Májusban kiderül, hogyan néz ki az energetikai projektek finanszírozása a jövőben

A napot záró blokk központi kérdése, hogy
miként alakul át a finanszírozási környezet a Jedlik Ányos Energetikai Programot követően.
Az első pályázati körök lezárultával lehetőség nyílik arra, hogy a szakma részletesen értékelje a tapasztalatokat:
- mely konstrukciók bizonyultak hatékonynak,
- hol jelentkeztek strukturális problémák, és
- milyen tipikus hibákat követtek el a pályázók.
A program másik hangsúlyos eleme
az állami és piaci finanszírozási formák górcső alá vétele.
A résztvevők betekintést kapnak abba, hogyan kombinálhatók a pályázati források banki finanszírozással, milyen önerő-elvárások jelennek meg, illetve mely projektek tekinthetők valóban „bankképesnek” támogatás nélkül is.
A szekció előadásai konkrét esettanulmányokon keresztül mutatják be a gyakorlatot.
- Németh Miklós, a Z-Solar vezérigazgatója több mint harminc Jedlik-projekt tapasztalatait összegzi, különös tekintettel a napelemes és energiatárolási fejlesztésekre.
- Ezt követően Csapó Dániel, a Planergy consulting üzletágvezetője arra a kérdésre keresi a választ, hogy az állami támogatások kifutása után miként válhatnak önállóan is életképessé az energiatárolási (BESS) projektek.
A blokkot egy panelbeszélgetés zárja, amely a finanszírozási környezet jövőbeli alakulását helyezi fókuszba. A beszélgetésben részt vesz Csapó Dániel mellett Nagy Eszter is, aki az Electron Holding finanszírozási igazgatója és az MMESZ Finanszírozási Bizottságának elnöke.
Apokaliptikus jelenetek: mérgező, fekete eső hullik az égből a súlyos ukrán támadás után, nagy a baj az orosz városban
Egy dróncsapás okozott katasztrófát.
Példátlan adatszivárgás: az utolsó pillanatban lépett a kormány, mielőtt eladták volna a gigantikus egészségügyi adatbázist
Tizenöt év alatt gyűjtött adat került veszélybe.
Súlyos felvételek: bevetést hajtott végre Irán elit gárdája – Most jön az igazi fordulat a Hormuzi-szorosnál?
Polgári célpontokat támadtak.
Átléptek egy lélektani határt a hazai új lakások árai március végére: mutatjuk, mire kell készülnie annak, aki most vásárolna
Megjelent a Duna House és az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont közös elemzése.
Nagyot ugrott a magyar bizalmi index a választások előtt
A GKI tette közzé friss adatait.
Bejelentette a Mol: itt az első orosz olajszállítmány a Barátság vezetékről!
Mutatjuk a fontos részleteket.
Földindulás Magyarország szomszédjában: tömegével távoztak a miniszterek, teljes politikai káosz jöhet
Kisebbségi kormányzásba kezdene Ilie Bolojan, de már a jövő héten leválthatják.
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Vagyontervezés bizonytalan környezetben - találkozzunk Szegeden!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak? Milyen elvek mentén lehet tervezni a vagyonnal, és milyen reális hozammal lehet számolni
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Birodalmi alkony vagy amerikai erődemonstráció? - Szuez és Hormuz párhuzamai
Úgy tűnik, most nagyobb lehetőség kínálkozik az iráni konfliktus megoldására, az ideiglenes tűzszünet alatti megegyezéssel, ellenkező esetben nem marad más, mint a katonai erő fokozása a Fo
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Történelmi olajválság közben is csúcson a tőzsdék – Megőrültek a piacok?
Miért nem árazza a piac a Hormuzi-szoros lezárását?
Tabut döntene a Tisza, de lesz erre költségvetési fedezet?
Komoly ígéretek vannak a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban.
Erre nagyon kell figyelni a cégeknek a zöld finanszírozásnál: az MFB szakértőjét kérdeztük
Kozma Norbert, a stratégiai és fenntarthatósági osztály vezetője volt a vendégünk.