Véget ért az állami pénzeső? Májusban kiderül, hogyan néz ki az energetikai projektek finanszírozása a jövőben

A vállalati energetikai beruházások finanszírozása kulcskérdéssé vált a jelenlegi átmeneti időszakban, amikor a támogatási rendszerek fokozatosan kifutnak, miközben a piaci alapú megoldások egyre nagyobb szerepet kapnak. Ezt a dilemmát állítja fókuszba a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferencia záró, IV. szekciója, amely „Finanszírozási kisokos – állami vagy piaci?” címmel kínál átfogó képet a vállalatok előtt álló lehetőségekről.

A napot záró blokk központi kérdése, hogy

miként alakul át a finanszírozási környezet a Jedlik Ányos Energetikai Programot követően.

Az első pályázati körök lezárultával lehetőség nyílik arra, hogy a szakma részletesen értékelje a tapasztalatokat:

  • mely konstrukciók bizonyultak hatékonynak,
  • hol jelentkeztek strukturális problémák, és
  • milyen tipikus hibákat követtek el a pályázók.

A program másik hangsúlyos eleme

az állami és piaci finanszírozási formák górcső alá vétele.

A résztvevők betekintést kapnak abba, hogyan kombinálhatók a pályázati források banki finanszírozással, milyen önerő-elvárások jelennek meg, illetve mely projektek tekinthetők valóban „bankképesnek” támogatás nélkül is.

A szekció előadásai konkrét esettanulmányokon keresztül mutatják be a gyakorlatot.

  • Németh Miklós, a Z-Solar vezérigazgatója több mint harminc Jedlik-projekt tapasztalatait összegzi, különös tekintettel a napelemes és energiatárolási fejlesztésekre.
  • Ezt követően Csapó Dániel, a Planergy consulting üzletágvezetője arra a kérdésre keresi a választ, hogy az állami támogatások kifutása után miként válhatnak önállóan is életképessé az energiatárolási (BESS) projektek.

A blokkot egy panelbeszélgetés zárja, amely a finanszírozási környezet jövőbeli alakulását helyezi fókuszba. A beszélgetésben részt vesz Csapó Dániel mellett Nagy Eszter is, aki az Electron Holding finanszírozási igazgatója és az MMESZ Finanszírozási Bizottságának elnöke.

Ha még mindig gondolkozol, akkor mondunk még egy érvet, hogy ott legyél május 6-án: a konferencia nem csak az előadásokról és panelbeszélgetésekről szól, hanem

egyedi networking lehetőséget is arra, hogy a jövő üzleti partnerei egymásra találjanak

