Végleges tilalom jöhet: egy egész generáció számára lehetetlenítenék el örökre ezt a népszerű káros szokást

Az ötlet azután került napirendre, hogy a brit parlament kedden megszavazta azt az úttörőnek számító jogszabályt, amely alapján a 2009. január elsején vagy azt követően születettek soha többé nem vásárolhatnak dohányterméket. A törvény III. Károly király szentesítése után lép hatályba.

A tajvani törvényhozás szociális és egészségügyi bizottságának csütörtöki ülése előtt Si Csung-liang egészségügyi minisztert arról kérdezték, hogy Tajvan követné-e a brit példát. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a dohánytermékek bizonyítottan rákkeltőek. Kiemelte, hogy már a minimális mértékű dohányzás is növeli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát.

Si emlékeztetett arra, hogy más országok is kísérleteztek már hasonló megoldással. Új-Zéland korábban szintén bevezette a 2009 után születettekre vonatkozó tilalmat, ezt a rendelkezést azonban 2024-ben hatályon kívül helyezték.

A miniszter elmondta, hogy Tajvan már eddig is jelentős eredményeket ért el a dohányzás visszaszorításában:

a felnőttek körében a dohányzók aránya érezhetően csökkent, és a füstmentes övezetek kiterjesztése is hatékonynak bizonyult. Hozzátette, hogy a generációs tilalom bevezetéséhez széles körű társadalmi vitára és konszenzusra van szükség, a kérdéskör vizsgálatát pedig az Egészségfejlesztési Hivatal folytatja.

