A Wizz Air lehet a kerozinválság egyik nagy vesztese

A Morningstar szerint azok a légitársaságok vészelhetik át a legkönnyebben a turbulens időszakot, amelyek nagyobb profitmarzzsal, hatékonyabb üzemanyag-fedezeti pozíciókkal, valamint kisebb közvetlen közel-keleti kitettséggel rendelkeznek. Az elemzőház úgy látja, hogy a diszkont szegmensben a Ryanair, a hagyományos hálózati légitársaságok közül pedig az IAG van a legkedvezőbb helyzetben.
A Wizz Air ugyanakkor kifejezetten kiszolgáltatott.
Ennek oka, hogy alacsony a kerozinfedezeti aránya, szűkebb a profitmarzsa, ráadásul az összes kiadásán belül magas az üzemanyagköltségek aránya.
A londoni tőzsdén jegyzett magyar diszkont légitársaság 2026-ra mindössze 55 százalékos üzemanyag-fedezeti szinttel rendelkezik. Ezt a Morningstar "nagyon alacsonynak" minősítette. A Ryanair ezzel szemben 80 százalékon áll, míg az IAG – amelyhez a British Airways, az Iberia, az Aer Lingus és a Vueling is tartozik – 62 százalékon. A Lufthansa 77, az EasyJet pedig mintegy 70 százalékos fedezettséget épített ki - írja a CNBC.
A válság hátterében a Hormuzi-szoros lezárása áll, ugyanis a globális kerozinkínálat 25–35 százaléka halad át ezen a kritikus tengeri útvonalon. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa hat héten belül kifogyhat a kerozinból. Donald Trump keddi tűzszünet-hosszabbítási bejelentése ellenére a tengeri folyosó helyzete továbbra is instabil. Ez magasan tartja az olajárakat, és jelentősen korlátozza az üzemanyag-ellátást.
Loredana Muharremi, a Morningstar részvényelemzője kiemelte, hogy az európai légitársaságok viszonylag jól felkészülve néztek szembe a válsággal. A fedezeti pozícióik azonban "a közeli lejáratokra koncentrálódnak, és gyorsan kimerülnek". A konfliktus kitörése óta a kerozin ára megduplázódott, miközben a nyersolajé csak mintegy egyharmadával emelkedett. Ennek következtében még a jól fedezett légitársaságok is csupán részleges védelemmel rendelkeznek.
Az elemző szerint a legnagyobb problémát a járatok átirányítása jelenti. Az Európa és Ázsia közötti útvonalakon az átszervezések egy-három órával is megnövelik a repülési időt, ami magasabb üzemanyag-fogyasztáshoz, a repülőgépek gyengébb kihasználtságához és jóval bonyolultabb személyzetbeosztáshoz vezet.
A Bank of America elemzése szerint az európai légitársaságok áprilisra és májusra már csökkentették a rövid távú járatok kapacitását. A három nagy hálózati légitársaság – a Lufthansa, az Air France-KLM és az IAG – pedig a transzatlanti járatok számát is visszavágta. Az EasyJet a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a volatilis olajárak az elkövetkező hónapokban nyomást gyakorolnak a költségekre, ami a foglalásokra is kedvezőtlenül hat.
Az AJ Bell elemzője szerint a vállalatok a jelenlegi magas árak és a bizonytalan környezet miatt nem kötnek új fedezeti ügyleteket. Emiatt a megemelkedett költségek még hosszú hónapokig terhelik majd a légitársaságok gazdálkodását.
Címlapkép forrása: Portfolio
Új rendszert vezetnek be az M1-es autópályán
Segít elkerülni a dugókat.
Mozdul az olaj, irányba állt a dollár, mi történik?
5 tényező mozgatja most a dollárt.
2000 milliárdos kérdés nehezedik az európai vezetők vállára – véget lehet vetni a fukarság korának?
Korszakos döntés kapuja felé halad az EU, de sprintelnie kellene, hogy zárás előtt befusson rajta.
Neptun rakétával támadták meg Oroszországot - vörös riasztás volt a határnál
Néhány éve ez még elképzelhetetlen lett volna.
Török Gábor szerint ez a kormány "Fidesz light"
Nem klasszikus pártpolitikai kabinet.
100 ezer tonna veszélyes anyag szabadul a környezetre a megmagyarázhatatlan hatósági késlekedés miatt
Túl hosszú ideje tart a tétlenkedés.
Karácsony Gergely megszólalt Vitézy Dávid miniszteri kinevezéséről
A főpolgármester gratulált a megbízáshoz.
Súlyos figyelmezetést kaptak a rolleresek és a segédmotoros kerékpárral közlekedők
Riasztó hanyagság figyelhető meg a körükben.
Rekordmagasságban a lakásárak: Egy év alatt közel negyedével drágultak az ingatlanok Magyarországon
Az MNB friss adatai szerint a magyarországi lakásárak 2025 utolsó negyedévében közel negyedével magasabbak voltak, mint egy évvel korábban - ez az egyik legmagasabb éves növekedési ütem az
"Nem szakadékban vagyunk, hanem mocsárban" - Így állhat talpra Magyarország
Gazdasági kihívások tornyosulnak a leendő Tisza-kormány előtt. Melyek a legsúlyosabbak? Merre a kiút? Hogyan reagált a piac a Fidesz trónfosztására, és mi az üzenete Kármán... The post "Ne
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
Reklámadó fordulat: tovább él a 0%-os adókulcs
A reklámadó 2026. július 1-jétől tervezett visszavezetése elmarad: a Magyar Közlöny 2026. április 23-i számában megjelent kormányrendelet alapján a reklámadó mértéke 2026. június 30. utá
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Oszkó Péter: A kormányváltással oldódhat a bizalmatlanság a kockázati tőkebefektetéseknél is
Az O3 Partners vezérigazgatója a gazdaság állapotát is értékelte.
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.