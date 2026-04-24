A Wizz Air lehet a kerozinválság egyik nagy vesztese

Az európai légitársaságokat súlyosan érintő üzemanyagválságban a Wizz Air van a legsebezhetőbb helyzetben, ezzel szemben a Ryanair és a British Airways anyavállalata, az IAG a legjobban felkészült a helyzet kezelésére a Morningstar elemzése szerint.

A Morningstar szerint azok a légitársaságok vészelhetik át a legkönnyebben a turbulens időszakot, amelyek nagyobb profitmarzzsal, hatékonyabb üzemanyag-fedezeti pozíciókkal, valamint kisebb közvetlen közel-keleti kitettséggel rendelkeznek. Az elemzőház úgy látja, hogy a diszkont szegmensben a Ryanair, a hagyományos hálózati légitársaságok közül pedig az IAG van a legkedvezőbb helyzetben.

A Wizz Air ugyanakkor kifejezetten kiszolgáltatott.

Ennek oka, hogy alacsony a kerozinfedezeti aránya, szűkebb a profitmarzsa, ráadásul az összes kiadásán belül magas az üzemanyagköltségek aránya.

A londoni tőzsdén jegyzett magyar diszkont légitársaság 2026-ra mindössze 55 százalékos üzemanyag-fedezeti szinttel rendelkezik. Ezt a Morningstar "nagyon alacsonynak" minősítette. A Ryanair ezzel szemben 80 százalékon áll, míg az IAG – amelyhez a British Airways, az Iberia, az Aer Lingus és a Vueling is tartozik – 62 százalékon. A Lufthansa 77, az EasyJet pedig mintegy 70 százalékos fedezettséget épített ki - írja a CNBC.

A válság hátterében a Hormuzi-szoros lezárása áll, ugyanis a globális kerozinkínálat 25–35 százaléka halad át ezen a kritikus tengeri útvonalon. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa hat héten belül kifogyhat a kerozinból. Donald Trump keddi tűzszünet-hosszabbítási bejelentése ellenére a tengeri folyosó helyzete továbbra is instabil. Ez magasan tartja az olajárakat, és jelentősen korlátozza az üzemanyag-ellátást.

Loredana Muharremi, a Morningstar részvényelemzője kiemelte, hogy az európai légitársaságok viszonylag jól felkészülve néztek szembe a válsággal. A fedezeti pozícióik azonban "a közeli lejáratokra koncentrálódnak, és gyorsan kimerülnek". A konfliktus kitörése óta a kerozin ára megduplázódott, miközben a nyersolajé csak mintegy egyharmadával emelkedett. Ennek következtében még a jól fedezett légitársaságok is csupán részleges védelemmel rendelkeznek.

Az elemző szerint a legnagyobb problémát a járatok átirányítása jelenti. Az Európa és Ázsia közötti útvonalakon az átszervezések egy-három órával is megnövelik a repülési időt, ami magasabb üzemanyag-fogyasztáshoz, a repülőgépek gyengébb kihasználtságához és jóval bonyolultabb személyzetbeosztáshoz vezet.

A Bank of America elemzése szerint az európai légitársaságok áprilisra és májusra már csökkentették a rövid távú járatok kapacitását. A három nagy hálózati légitársaság – a Lufthansa, az Air France-KLM és az IAG – pedig a transzatlanti járatok számát is visszavágta. Az EasyJet a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a volatilis olajárak az elkövetkező hónapokban nyomást gyakorolnak a költségekre, ami a foglalásokra is kedvezőtlenül hat.

Az AJ Bell elemzője szerint a vállalatok a jelenlegi magas árak és a bizonytalan környezet miatt nem kötnek új fedezeti ügyleteket. Emiatt a megemelkedett költségek még hosszú hónapokig terhelik majd a légitársaságok gazdálkodását.

