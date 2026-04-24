  • Megjelenítés
Üzlet

A Wizz Air lehet a kerozinválság egyik nagy vesztese

Portfolio
Az európai légitársaságokat súlyosan érintő üzemanyagválságban a Wizz Air van a legsebezhetőbb helyzetben, ezzel szemben a Ryanair és a British Airways anyavállalata, az IAG a legjobban felkészült a helyzet kezelésére a Morningstar elemzése szerint.

A Morningstar szerint azok a légitársaságok vészelhetik át a legkönnyebben a turbulens időszakot, amelyek nagyobb profitmarzzsal, hatékonyabb üzemanyag-fedezeti pozíciókkal, valamint kisebb közvetlen közel-keleti kitettséggel rendelkeznek. Az elemzőház úgy látja, hogy a diszkont szegmensben a Ryanair, a hagyományos hálózati légitársaságok közül pedig az IAG van a legkedvezőbb helyzetben.

A Wizz Air ugyanakkor kifejezetten kiszolgáltatott.

Ennek oka, hogy alacsony a kerozinfedezeti aránya, szűkebb a profitmarzsa, ráadásul az összes kiadásán belül magas az üzemanyagköltségek aránya.

A londoni tőzsdén jegyzett magyar diszkont légitársaság 2026-ra mindössze 55 százalékos üzemanyag-fedezeti szinttel rendelkezik. Ezt a Morningstar "nagyon alacsonynak" minősítette. A Ryanair ezzel szemben 80 százalékon áll, míg az IAG – amelyhez a British Airways, az Iberia, az Aer Lingus és a Vueling is tartozik – 62 százalékon. A Lufthansa 77, az EasyJet pedig mintegy 70 százalékos fedezettséget épített ki - írja a CNBC.

Még több Üzlet

A válság hátterében a Hormuzi-szoros lezárása áll, ugyanis a globális kerozinkínálat 25–35 százaléka halad át ezen a kritikus tengeri útvonalon. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Európa hat héten belül kifogyhat a kerozinból. Donald Trump keddi tűzszünet-hosszabbítási bejelentése ellenére a tengeri folyosó helyzete továbbra is instabil. Ez magasan tartja az olajárakat, és jelentősen korlátozza az üzemanyag-ellátást.

Loredana Muharremi, a Morningstar részvényelemzője kiemelte, hogy az európai légitársaságok viszonylag jól felkészülve néztek szembe a válsággal. A fedezeti pozícióik azonban "a közeli lejáratokra koncentrálódnak, és gyorsan kimerülnek". A konfliktus kitörése óta a kerozin ára megduplázódott, miközben a nyersolajé csak mintegy egyharmadával emelkedett. Ennek következtében még a jól fedezett légitársaságok is csupán részleges védelemmel rendelkeznek.

Az elemző szerint a legnagyobb problémát a járatok átirányítása jelenti. Az Európa és Ázsia közötti útvonalakon az átszervezések egy-három órával is megnövelik a repülési időt, ami magasabb üzemanyag-fogyasztáshoz, a repülőgépek gyengébb kihasználtságához és jóval bonyolultabb személyzetbeosztáshoz vezet.

A Bank of America elemzése szerint az európai légitársaságok áprilisra és májusra már csökkentették a rövid távú járatok kapacitását. A három nagy hálózati légitársaság – a Lufthansa, az Air France-KLM és az IAG – pedig a transzatlanti járatok számát is visszavágta. Az EasyJet a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a volatilis olajárak az elkövetkező hónapokban nyomást gyakorolnak a költségekre, ami a foglalásokra is kedvezőtlenül hat.

Az AJ Bell elemzője szerint a vállalatok a jelenlegi magas árak és a bizonytalan környezet miatt nem kötnek új fedezeti ügyleteket. Emiatt a megemelkedett költségek még hosszú hónapokig terhelik majd a légitársaságok gazdálkodását.

wizzair
Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ezt hagyta Orbán Viktor kormánya Magyar Péterékre: megvan a magyarázat a brutális költségvetési hiányra
Donald Tusk kimondta Magyar Péterről azt, amit sokan nem akartak hallani az uniós csúcson
Teheráni légiriadóra ugrott az olajár, mínuszban zártak az amerikai piacok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility