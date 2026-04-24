Az Egyesült Arab Emirátusokban tárgyalt Jászai Gellért

A találkozók során Jászai Gellért egyeztetett Khaldoon Khalifa Al Mubarak-kal, a kormányzati végrehajtási ügyek hatóságának alapító elnökével, valamint a Mubadala Investment Company ügyvezető igazgatójával és csoportszintű vezérigazgatójával.
A Mubadala a közelmúltban jelentette be, hogy befektetési partnerként és a jövőben részvényesként is csatlakozik a 4iG Csoporthoz.
A 4iG Csoport elnöke tárgyalásokat folytatott Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi-val, Abu-Dzabi Pénzügyminisztériumának elnökével, valamint az L’ IMAD Holding ügyvezető igazgatójával és vezérigazgatójával. Az L’ IMAD Holding egy szuverén befektetési társaság, amely több mint 300 milliárd dollárnyi eszközt kezel. Több ágazatban – köztük a technológiai szektorban, a pénzügyi szolgáltatások területén és ipari beruházásokban – aktív szereplő Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában és az Öböl menti térség gazdaságaiban. A holding egyik deklarált célja a „nemzeti bajnokok” felépítése a fejlett ipari és technológiai szektorokban.
A megbeszélések további fókuszát az e&-hez kapcsolódó együttműködések adták: Jászai Gellért egyeztetett Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi-val, az e& elnökével, valamint Masood M. Sharif Mahmood-dal, az e& csoport vezérigazgatójával. Az egyeztetések középpontjában a tulajdonosi és hálózati együttműködések álltak a 2Connect és a CETIN Hungary kapcsán. A 4iG Csoport idén februárban jelentette be, hogy stratégiai partnerséget köt az e& PPF Telecom Grouppal, amelynek keretében kereszttulajdonláson alapuló, több szolgáltatót kiszolgáló (multi-tenant) hálózati együttműködést alakítanak ki a magyarországi vezetékes és mobilinfrastruktúra területén. A megállapodás értelmében a 4iG 49%-os részesedést szerez a CETIN Hungary mobilhálózati infrastruktúrájában, míg az e& PPF 38%-os tulajdonrészt kap a 4iG vezetékes hálózatát üzemeltető 2Connect-ben. A cél egy közös hálózatüzemeltetési modell kialakítása, amely révén a Yettel 2026 második felétől beléphet a magyarországi vezetékes piacra, a ONE Magyarország pedig 2028-tól használhatja a CETIN infrastruktúráját. A felek a hálózatmegosztásból eredő szinergiák értékét 1 milliárd euróra becsülik, és kiemelték, hogy az együttműködés eredményei alapvetően meghatározzák a magyar távközlési piac jövőbeli fejlődését. A tranzakció véglegesítése a hatósági jóváhagyások után, 2027 elejére várható.
A 4iG elnöke a látogatást követően hangsúlyozta: „Az Egyesült Arab Emírségekkel fennálló partnerségeink rendkívül fontosak befektetési, üzleti és stratégiai szempontból, különösen a különböző technológiai szektorokban, ahol jelentős lehetőségeket látunk a jövőbeli növekedésre és innovációra.”
Bajban az ukrán csapatok: megtalálták az oroszok az utánpótlás gyenge pontját
Szisztematikus támadásokat hajtanak végre.
Visszatért a világ legrégebbi bankjának a vezére, és máris nagy tranzakciókon töri a fejét
Kiszállnának a Generaliból, és beszállnának a Banco BPM-be.
Elképesztő húzás: előre tudott a titkos amerikai hadműveletről a katona, mesés vagyont nyert vele
Letartóztatták a bennfentes kereskedőt.
Belenyúl az Orbán-kormány az egymilliós Otthontámogatás szabályaiba: itt vannak a változások
Az utolsó pillanatban is változtatnak a közszolgálati dolgozók támogatásán.
Tarol a DeepSeek új modellje, sorra lenyomja a versenytársakat a V4
Kiválóan teljesít a teszteken.
Betelt a pohár Donald Trumpnál: felfüggeszthetik egy európai szövetséges ország NATO-tagságát
Kiszivárgott egy belső levelezés.
Megdőlt a készpénz uralma, győzött a bankkártya, hódít a mobilfizetés a fiatalok körében
A magyarok harmada viszont még mindig a papírpénzt és az érmét preferálja.
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss mérés szerint azóta majdnem megtízszereződött. Visszatérésük a s
10 gyakori HR és munkaügyi hiba, amely komoly kockázatot jelenthet a vállalatok számára
Sok vállalat még mindig adminisztratív háttérfunkcióként tekint a HR és munkaügyi működésre. A jogszabályi megfelelés, a dokumentáció pontossága és a szakmailag megalapozott folyamatok ki
Hazajössz, fiatal?
Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki
Nagy pénzt hozhat neked, ha Magyarország komolyan veszi az euróbevezetést
Mit szólnál egy évi 9%-os állampapír hozamhoz? Ha Magyarország hitelesen az euróbevezetés pályájára lép, egy ma megvásárolt 10 éves magyar kötvény pontosan ezt hozhatja a következő 3 év
A memória lett az AI-korszak egyik legfontosabb csatatere
Az AI-boom falba ütközhet: a memória lett az új szűk keresztmetszet, amely visszafogja a legdrágább rendszerek teljesítményét is. A memória kilépett a ciklikus tömegtermék szerepéből,... Th
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, hogy jó, sőt, a férfiaknál jobb döntéseket hoznak, ha befektetéshez nyúlnak,... The post L
A sótalanított víz szerepe az öböl menti arab államok ellátásbiztonságában
A sótalanító üzemek nemcsak létfontosságúak, hanem egyben sérülékeny, stratégiai célpontok is.
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége lehagyott minket az elmúlt 15 évben. Egy gazdaság hosszú távú sikerességét nem feltétlenü
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Megint jön az orosz olaj Magyarországra – De korai még fellélegezni
Megjavították a Barátság kőolajvezetéket.
Új szintre lépett az invázió Magyarországon: a legtöbb ember nem is tud róla
Vezetjük biológiai inváziós világranglistát.
Óvatos optimizmus és változó fókuszok az ingatlanpiacon
A DLA Piper Hungary szakértőjével beszélgettünk.