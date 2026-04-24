Csak az OTP tartotta ma magát a blue chipek közül
Csak az OTP tartotta ma magát a blue chipek közül

Az európai tőzsédken uralkodó hangulatot követve eséssel zárta a hét utolsó kereskedési napját a BUX.
Ma a BUX-index 0,7 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Nem volt jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek árfolyama közül a Magyar Telekom, a Richter és a Mol árfolyama esett, miközben

csak az OTP árfolyama emelkedett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Waberer's és az Akko állt a lista élén 2,3 illetve 1,7 százalékos emelkedéssel, míg az Appeninn és a Rába állt ma a sor végén.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 19,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Delta részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
