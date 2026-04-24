Csökkenéssel búcsúztatta a hetet a BUX - Mi mozgatja ma a tőzsdéket?

Csak az OTP tartotta ma magát a blue chipek közül
Az európai tőzsédken uralkodó hangulatot követve eséssel zárta a hét utolsó kereskedési napját a BUX.
Lökést adott az Intel az amerikai tőzsdéknek
Az Intel szárnyalása lökést adott az S&P 500 indexnek és a technológia szektornak általánosságban, emelkedik a Nasdaq is a nyitást követő percekben: a két index 0,3, illetve 0,8 százalékkal került feljebb. A Dow viszont lefelé mozdul a nyitást követően, 0,4 százalékos mínuszban áll.
Komoly esésben a Mol
A hazai blue chipek közül ma a Mol húzza lefelé leginkább a tőzsdét, több mint 3 százalékkal került lejjebb a részvény. A forgalom az átlagosnak megfelelő.
A Wizz Air lehet a kerozinválság egyik nagy vesztese
Az európai légitársaságokat súlyosan érintő üzemanyagválságban a Wizz Air van a legsebezhetőbb helyzetben, ezzel szemben a Ryanair és a British Airways anyavállalata, az IAG a legjobban felkészült a helyzet kezelésére a Morningstar elemzése szerint.
Erősen kezdhet a Nasdaq
Az európai indexek többségében esnek, az amerikai tőzsdéken viszont emelkedést jelez előre az S&P 500 és a Nasdaq futures, a Nasdaq kifejezetten erős, 1,3 százalékos plusszal nyithat. A Dow minimális mínuszban áll.
Rossz a hangulat a tőzsdéken
Esnek az európai tőzsdék, a nemzetközi hangulattal megy a BUX is.
Nyomda-részvényeket vett az igazgatóság elnöke
Erdős Ákos, az ANY igazgatósági elnöke a Budapesti Értéktőzsdén 10 ezer darab ANY Biztonsági Nyomda törzsrészvényt vásárolt 2026. április 23-án 7535 Ft/részvény átlagáron.
A tranzakciót követően Erdős Ákos összesen 2 327 987 darab ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvénnyel rendelkezik, közvetlenül 10 ezer darabbal és közvetetten az EG Capital SA-n és a Fortunarum Kft-n keresztül 2 317 987 darabbal.
Egyre lejjebb az európai tőzsdék
Egyre lejjebb kerülnek az európai tőzsdék,
a DAX 0,5 százalékot, a Stoxx 600 0,8 százalékot, a CAC-40 1,1 százalékot, míg az FTSE-100 0,7 százalékot esett.
Bár érkeznek gyorsjelentések, és egyedi vállalati szinten vannak szép emelkedések, az SAP árfolyama például több mint 6 százalékot ment ma, a piacok általánosságban a közel-keleti helyzetre figyelnek. A fegyverszünetet övező optimizmus egyre halványul, az olajár pedig ismét emelkedik, a brent 2 százalékkal került feljebb. Ez legalább az olajszektornak kedvez, a Stoxx szektorindex felülteljesítő ma.
Nagy esésben az Opus
Kis forgalommal, de nagyot esik a mai kereskedésben az Opus Global árfolyama, a részvények 6 százalékos mínuszban állnak.
A céggel kapcsolatos legutóbbi hír volt, hogy a héten lezárult a vállalat sajátrészvény-vásárlási programja.
Váratlan fordulat: kiszáll a Porsche a Bugattiból
A Porsche AG megállapodott a Bugatti Rimacban lévő 45 százalékos részesedésének eladásáról, ezzel a lépéssel a német gyártó teljesen kivonul a sportautó-márkát birtokló vegyesvállalatból - írta a Cnbc.
Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam
Több mint 6 százalékot ugrott az SAP árfolyama ma reggel, miután közzétette negyedéves számait a cég: a bevételek és az eredmények is nőttek, amit elsősorban a felhőalapú üzletág erőteljes bővülése hajtott. A negyedéves teljesítmény felülmúlta az elemzői várakozásokat is.
Tavaly még a túlélésért küzdött a tech-óriás, most akkorát robbantott a tőzsdén, hogy mindenki csak pislog
Közel 20 százalékot száguldott az Intel árfolyama a zárás utáni kereskedésben, miután a vállalat felülmúlta a Wall Street várakozásait a legújabb negyedéves eredményeivel és előrejelzéseivel. Ez azt jelzi, hogy a korábban súlyos nehézségekkel küzdő chipgyártó újra felfelé ívelő pályára állt, ami főként a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű keresletnek köszönhető - írja a Bloomberg.
Esnek az európai tőzsdék
Többnyire esnek az európai tőzsdék a nyitást követő percekben, egyedül a DAX emelkedik minimálisan. Az irányadó indexek közül a Stoxx 600 0,5 százalékot, a CAC-40 0,6 százalékot, az FTSE-100 0,4 százalékot esett.
Nem teszi zsebre a Wells Fargo, amit most Trumptól kapott
Donald Trump amerikai elnök a Los Angeles-i tűzvész károsultjaival szembeni banki eljárások miatt bírálta a pénzintézeteket, különösen a Wells Fargót. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az elnök egyeztetett Karen Bass Los Angeles-i polgármesterrel és Kathryn Barger megyei felügyelővel - írja a Reuters.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Csökkenéssel kezdi a kereskedést a magyar tőzsde, esik mind a négy blue chip.
Váratlan lépés az ázsiai tőzsdén: átírták a befektetési szabályokat, meg is téptek egy chipgyártót
A Taiwan Semiconductor Manufacturing részvényei pénteken 5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsot értek el azt követően, hogy a tajvani tőkepiaci felügyelet bejelentette: lazítani kívánja az alapkezelők egyedi részvényekre vonatkozó koncentrációs korlátait - számolt be a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,08 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,27 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX kissé emelkedhet, míg a CAC-40 és az FTSE-100 mínuszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,62 százalék pluszban nyithat.
- Az olajár alig mozdul ma reggel, a brent 105 dolláron, a WTI 95,6 dolláron áll.
- A nemesfémek kismértékben esnek, az arany 0,6, az ezüst 0,8 százalékot veszített értékből ma reggel.
Mi várható makro fronton?
A KSH a hét utolsó munkanapján teszi közzé egyetlen adatközlését, a márciusi munkanélküliségi statisztika érkezik ma reggel. Ezzel egyidőben a Magyar Nemzeti Bank a tavalyi negyedik negyedéves lakásárindexét közli. Emellett két gazdasági hangulatindex érkezik még, délelőtt a német IFO, délután pedig az amerikai Michigan Egyetem adata.
Jönnek ma vállalati gyorsjelentések is, többek között a P&G és az Eni teszi közzé negyedéves számait.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 21,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 43,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 73,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 310,32
|-0,4%
|1,5%
|6,7%
|2,6%
|24,5%
|44,8%
|S&P 500
|7 108,4
|-0,4%
|1,0%
|8,0%
|3,8%
|32,2%
|70,1%
|Nasdaq
|26 782,62
|-0,6%
|1,7%
|10,7%
|6,1%
|43,3%
|92,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|59 140,23
|-0,7%
|-0,6%
|14,8%
|17,5%
|69,6%
|103,8%
|Hang Seng
|25 915,2
|-0,9%
|-1,8%
|6,3%
|1,1%
|17,4%
|-10,9%
|CSI 300
|4 786,33
|-0,3%
|1,0%
|8,3%
|3,4%
|26,4%
|-6,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 155,45
|-0,2%
|0,0%
|6,6%
|-1,4%
|10,0%
|58,1%
|CAC
|8 227,32
|0,9%
|-0,4%
|6,5%
|1,0%
|10,0%
|31,5%
|FTSE
|10 457,01
|-0,2%
|-1,3%
|5,7%
|5,3%
|24,4%
|50,7%
|FTSE MIB
|47 907,41
|0,3%
|-0,2%
|10,9%
|6,6%
|31,4%
|96,5%
|IBEX
|17 885,9
|-0,7%
|-1,1%
|5,9%
|3,3%
|35,4%
|107,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|134 799
|-1,1%
|-1,1%
|9,9%
|21,4%
|48,5%
|215,2%
|ATX
|5 813,69
|0,1%
|-0,9%
|10,5%
|9,2%
|44,9%
|80,7%
|PX
|2 630,52
|-0,4%
|-2,0%
|3,7%
|-2,1%
|26,9%
|141,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 400
|-1,8%
|-4,6%
|14,2%
|17,9%
|61,1%
|213,6%
|Mol
|4 230
|-0,1%
|1,6%
|8,1%
|43,9%
|44,1%
|109,0%
|Richter
|13 140
|-1,5%
|3,2%
|11,7%
|33,2%
|22,2%
|51,3%
|Magyar Telekom
|2 508
|0,2%
|5,6%
|23,9%
|40,0%
|49,8%
|504,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|99,27
|4,8%
|2,9%
|11,1%
|73,4%
|58,5%
|59,8%
|Brent
|104,98
|2,9%
|5,5%
|6,2%
|72,5%
|58,7%
|58,6%
|Arany
|4 730,85
|-0,1%
|-1,6%
|7,9%
|9,4%
|44,1%
|166,4%
|Devizák
|EURHUF
|364,7
|0,1%
|-0,1%
|-6,1%
|-5,0%
|-10,7%
|0,3%
|USDHUF
|311,4166
|0,2%
|0,4%
|-7,1%
|-4,7%
|-13,5%
|3,2%
|GBPHUF
|423,1350
|0,6%
|1,0%
|-5,6%
|-4,0%
|-11,5%
|1,5%
|EURUSD
|1,1711
|-0,1%
|-0,5%
|1,1%
|-0,3%
|3,2%
|-2,8%
|USDJPY
|159,3950
|0,0%
|0,1%
|0,4%
|1,7%
|11,8%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3511
|0,1%
|-0,1%
|0,9%
|0,4%
|1,8%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|78 269
|0,1%
|4,1%
|10,4%
|-11,8%
|-16,5%
|52,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,33
|0,6%
|0,4%
|-0,1%
|3,9%
|-1,2%
|176,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,98
|0,2%
|-0,7%
|-0,5%
|4,0%
|21,2%
|-1 089,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,18
|3,0%
|0,7%
|-17,9%
|-10,0%
|-12,0%
|123,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
