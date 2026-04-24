Csökkenéssel búcsúztatta a hetet a BUX, ugrik az Intel a gyorsjelentés után - mi mozgatja ma a tőzsdéket?

Az Intel kiemelkedő negyedéves eredményei az egész félvezetőszektort magukkal húzták a pénteki kereskedésben, miközben a Charter Communications és több egészségügyi vállalat papírjai erősen estek - tudósított a Cnbc.

Az Intel részvényei több mint 23 százalékot ugrottak, miután az első negyedéves számai messze felülmúlták a várakozásokat. A chipgyártó korrigált egy részvényre jutó nyeresége 29 cent, árbevétele pedig 13,58 milliárd dollár volt, szemben az LSEG elemzői várakozásával mindössze 1 centes EPS-re és 12,42 milliárd dolláros bevételre. A cég második negyedévre vonatkozó előrejelzése szintén jelentősen meghaladta az elemzői konszenzust.

Az Intel sikere az egész félvezetőszektort magával húzta:

Az AMD árfolyama közel 13,

árfolyama közel 13, az Arm Holdingsé több mint 14,

több mint 14, a Qualcommé pedig 8 százalékot emelkedett.

pedig 8 százalékot emelkedett. Eközben az iShares Semiconductor ETF zsinórban a tizennyolcadik emelkedő napja felé tartott.

A nap legnagyobb nyertese a MaxLinear volt, amelynek árfolyama 77 százalékot száguldott. A cég első negyedéves eredményei meghaladták a várakozásokat, emellett a vezetőség megemelte az éves eredményelőrejelzését is. A korrigált egy részvényre jutó nyereség 22 cent, az árbevétel pedig 137,2 millió dollár lett, ami felülmúlta az elemzők által várt 18 centes EPS-t és 134,6 millió dolláros bevételt.

A vesztesek oldalán a Charter Communications állt az élen. A vállalat papírjai 23 százalékot zuhantak, miután kiderült, hogy az internet-előfizetők száma negyedéves alapon 120 ezerrel csökkent. Az anyavállalat, a Comcast árfolyama is közel 8 százalékot esett, amit a Deutsche Bank leminősítése is tetézett. Ezzel szemben az Organon részvényei 22 százalékot ugrottak, mivel az Economic Times beszámolója szerint az indiai Sun Pharma 13 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot készít elő a cég megszerzésére.

A gyógyszeripar vegyes képet mutatott: az Eli Lilly árfolyama közel 4 százalékot gyengült, miután az Iqvia adatai alapján a Foundayo GLP-1 tabletta piaci bevezetése gyengén indult. A Truist elemzői szerint a Wegovy nagyobb márkaismertsége versenyelőnyt jelenthetett a Novo Nordisknak, amelynek papírjai 5 százalékot erősödtek. A HCA Healthcare több mint 7 százalékot esett. Ennek oka egyrészt az volt, hogy

az enyhébb influenzaszezon miatt kevesebben szorultak ellátásra, másrészt a befektetők az Affordable Care Act támogatásainak esetleges kivezetése miatt is aggódtak.

A nagyvállalatok közül a Procter & Gamble árfolyama több mint 4 százalékot emelkedett a várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeinek köszönhetően. A vállalat korrigált EPS-e a várt 1,56 dollár helyett 1,59 dollár lett, árbevétele pedig 21,24 milliárd dollárt tett ki az elemzői konszenzus által becsült 20,5 milliárddal szemben. Az SAP papírjai közel 6 százalékot erősödtek, miután a cég egy részvényre jutó nyeresége és a felhőalapú szolgáltatásokból származó bevétele is felülmúlta a várakozásokat; utóbbi ráadásul 19 százalékos bővülést mutatott. A ServiceNow árfolyama mintegy 3 százalékot pattant vissza az előző napi, közel 18 százalékos zuhanást követően. A korábbi esést az okozta, hogy az amerikai-iráni háború hátrányosan érintette a szoftvercég előfizetési bevételeit.