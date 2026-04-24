Csökkenéssel búcsúztatta a hetet a BUX, ugrott az Intel a gyorsjelentés után - mi mozgatja ma a tőzsdéket?
A geopolitikai feszültségek mellett az Intel gyorsjelentése mozgatta pénteken a piacokat, az európai indexek estek és a negatív hangulat alól a BUX sem menekült. Az amerikai tőzsdék délután vegyesen nyitottak, az Intel gyorsjelentése felfelé húzza a technológiai részvényeket, a chipgyártókat követő index új csúcsra ment.

Az Intel mentette pénteken a közel-kelet beárnyékolta hangulatot

Az Intel részvényei több mint 20 százalékot emelkedtek a vártnál jobb gyorsjelentés és a megemelt eredményelőrejelzés hatására. Ez az egész amerikai tőzsdének lökést adott, miközben a közel-keleti béketárgyalások körüli bizonytalanság és a történelmi mélypontra zuhanó fogyasztói hangulat továbbra is nyomás alatt tartja a piacokat.

A chipgyártó a processzorok iránti kereslet újbóli felfutásáról és emelkedő árbevételről számolt be, amivel részvényei történelmi csúcs közelébe kerültek.

A rali a Nasdaq indexet több mint 1,5 százalékkal húzta felfelé, egyúttal az amerikai kormány Intel-befektetésének hozamát is tovább növelte. A délutáni kereskedésben az S&P 500 index 0,8 százalékos pluszban állt, míg a Dow Jones 0,2 százalékot gyengült.

Közben az amerikai igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy lezárja a Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke elleni büntetőjogi vizsgálatot. Ezzel elhárult az akadály Kevin Warsh utódként való kinevezésének jóváhagyása elől. Az államkötvényhozamok enyhén csökkentek: a kétéves amerikai állampapír hozama 3,77 százalékon állt.

A közel-keleti béketárgyalások alakulása az utóbbi időben

rányomta a bélyegét a piaci hangulatra.

A kőolajpiacon vegyes mozgásokat lehetett látni: a Brent típusú nyersolaj ára 0,2 százalékkal, hordónként 105,33 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI jegyzése 1,5 százalékot esett, így 94,40 dolláron forgott. A háborús feszültség a fogyasztói bizalmat is alaposan aláásta: az áprilisi fogyasztói hangulatindex a felmérések történetének legalacsonyabb szintjére süllyedt.

Emelkednek a chiprészvények az Intel negyedéves eredményei után

Az Intel kiemelkedő negyedéves eredményei az egész félvezetőszektort magukkal húzták a pénteki kereskedésben, miközben a Charter Communications és több egészségügyi vállalat papírjai erősen estek - tudósított a Cnbc.

Az Intel részvényei több mint 23 százalékot ugrottak, miután az első negyedéves számai messze felülmúlták a várakozásokat. A chipgyártó korrigált egy részvényre jutó nyeresége 29 cent, árbevétele pedig 13,58 milliárd dollár volt, szemben az LSEG elemzői várakozásával mindössze 1 centes EPS-re és 12,42 milliárd dolláros bevételre. A cég második negyedévre vonatkozó előrejelzése szintén jelentősen meghaladta az elemzői konszenzust.

Az Intel sikere az egész félvezetőszektort magával húzta:

  • Az AMD árfolyama közel 13,
  • az Arm Holdingsé több mint 14,
  • a Qualcommé pedig 8 százalékot emelkedett.
  • Eközben az iShares Semiconductor ETF zsinórban a tizennyolcadik emelkedő napja felé tartott.

A nap legnagyobb nyertese a MaxLinear volt, amelynek árfolyama 77 százalékot száguldott. A cég első negyedéves eredményei meghaladták a várakozásokat, emellett a vezetőség megemelte az éves eredményelőrejelzését is. A korrigált egy részvényre jutó nyereség 22 cent, az árbevétel pedig 137,2 millió dollár lett, ami felülmúlta az elemzők által várt 18 centes EPS-t és 134,6 millió dolláros bevételt.

A vesztesek oldalán a Charter Communications állt az élen. A vállalat papírjai 23 százalékot zuhantak, miután kiderült, hogy az internet-előfizetők száma negyedéves alapon 120 ezerrel csökkent. Az anyavállalat, a Comcast árfolyama is közel 8 százalékot esett, amit a Deutsche Bank leminősítése is tetézett. Ezzel szemben az Organon részvényei 22 százalékot ugrottak, mivel az Economic Times beszámolója szerint az indiai Sun Pharma 13 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot készít elő a cég megszerzésére.

A gyógyszeripar vegyes képet mutatott: az Eli Lilly árfolyama közel 4 százalékot gyengült, miután az Iqvia adatai alapján a Foundayo GLP-1 tabletta piaci bevezetése gyengén indult. A Truist elemzői szerint a Wegovy nagyobb márkaismertsége versenyelőnyt jelenthetett a Novo Nordisknak, amelynek papírjai 5 százalékot erősödtek. A HCA Healthcare több mint 7 százalékot esett. Ennek oka egyrészt az volt, hogy

az enyhébb influenzaszezon miatt kevesebben szorultak ellátásra, másrészt a befektetők az Affordable Care Act támogatásainak esetleges kivezetése miatt is aggódtak.

A nagyvállalatok közül a Procter & Gamble árfolyama több mint 4 százalékot emelkedett a várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeinek köszönhetően. A vállalat korrigált EPS-e a várt 1,56 dollár helyett 1,59 dollár lett, árbevétele pedig 21,24 milliárd dollárt tett ki az elemzői konszenzus által becsült 20,5 milliárddal szemben. Az SAP papírjai közel 6 százalékot erősödtek, miután a cég egy részvényre jutó nyeresége és a felhőalapú szolgáltatásokból származó bevétele is felülmúlta a várakozásokat; utóbbi ráadásul 19 százalékos bővülést mutatott. A ServiceNow árfolyama mintegy 3 százalékot pattant vissza az előző napi, közel 18 százalékos zuhanást követően. A korábbi esést az okozta, hogy az amerikai-iráni háború hátrányosan érintette a szoftvercég előfizetési bevételeit.

Csak az OTP tartotta ma magát a blue chipek közül

Az európai tőzsédken uralkodó hangulatot követve eséssel zárta a hét utolsó kereskedési napját a BUX.

Lökést adott az Intel az amerikai tőzsdéknek

Az Intel szárnyalása lökést adott az S&P 500 indexnek és a technológia szektornak általánosságban, emelkedik a Nasdaq is a nyitást követő percekben: a két index 0,3, illetve 0,8 százalékkal került feljebb. A Dow viszont lefelé mozdul a nyitást követően, 0,4 százalékos mínuszban áll.

Komoly esésben a Mol

A hazai blue chipek közül ma a Mol húzza lefelé leginkább a tőzsdét, több mint 3 százalékkal került lejjebb a részvény. A forgalom az átlagosnak megfelelő.

A Wizz Air lehet a kerozinválság egyik nagy vesztese

Az európai légitársaságokat súlyosan érintő üzemanyagválságban a Wizz Air van a legsebezhetőbb helyzetben, ezzel szemben a Ryanair és a British Airways anyavállalata, az IAG a legjobban felkészült a helyzet kezelésére a Morningstar elemzése szerint.

Erősen kezdhet a Nasdaq

Az európai indexek többségében esnek, az amerikai tőzsdéken viszont emelkedést jelez előre az S&P 500 és a Nasdaq futures, a Nasdaq kifejezetten erős, 1,3 százalékos plusszal nyithat. A Dow minimális mínuszban áll.

Rossz a hangulat a tőzsdéken

Esnek az európai tőzsdék, a nemzetközi hangulattal megy a BUX is.

Nyomda-részvényeket vett az igazgatóság elnöke

Erdős Ákos, az ANY igazgatósági elnöke a Budapesti Értéktőzsdén 10 ezer darab ANY Biztonsági Nyomda törzsrészvényt vásárolt 2026. április 23-án 7535 Ft/részvény átlagáron. 

A tranzakciót követően Erdős Ákos összesen 2 327 987 darab ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvénnyel rendelkezik, közvetlenül 10 ezer darabbal és közvetetten az EG Capital SA-n és a Fortunarum Kft-n keresztül 2 317 987 darabbal. 

Egyre lejjebb az európai tőzsdék

Egyre lejjebb kerülnek az európai tőzsdék,

a DAX 0,5 százalékot, a Stoxx 600 0,8 százalékot, a CAC-40 1,1 százalékot, míg az FTSE-100 0,7 százalékot esett.

Bár érkeznek gyorsjelentések, és egyedi vállalati szinten vannak szép emelkedések, az SAP árfolyama például több mint 6 százalékot ment ma, a piacok általánosságban a közel-keleti helyzetre figyelnek. A fegyverszünetet övező optimizmus egyre halványul, az olajár pedig ismét emelkedik, a brent 2 százalékkal került feljebb. Ez legalább az olajszektornak kedvez, a Stoxx szektorindex felülteljesítő ma.

Nagy esésben az Opus

Kis forgalommal, de nagyot esik a mai kereskedésben az Opus Global árfolyama, a részvények 6 százalékos mínuszban állnak.

A céggel kapcsolatos legutóbbi hír volt, hogy a héten lezárult a vállalat sajátrészvény-vásárlási programja.

Váratlan fordulat: kiszáll a Porsche a Bugattiból

A Porsche AG megállapodott a Bugatti Rimacban lévő 45 százalékos részesedésének eladásáról, ezzel a lépéssel a német gyártó teljesen kivonul a sportautó-márkát birtokló vegyesvállalatból - írta a Cnbc.

Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam

Több mint 6 százalékot ugrott az SAP árfolyama ma reggel, miután közzétette negyedéves számait a cég: a bevételek és az eredmények is nőttek, amit elsősorban a felhőalapú üzletág erőteljes bővülése hajtott. A negyedéves teljesítmény felülmúlta az elemzői várakozásokat is.

Tavaly még a túlélésért küzdött a tech-óriás, most akkorát robbantott a tőzsdén, hogy mindenki csak pislog

Közel 20 százalékot száguldott az Intel árfolyama a zárás utáni kereskedésben, miután a vállalat felülmúlta a Wall Street várakozásait a legújabb negyedéves eredményeivel és előrejelzéseivel. Ez azt jelzi, hogy a korábban súlyos nehézségekkel küzdő chipgyártó újra felfelé ívelő pályára állt, ami főként a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű keresletnek köszönhető - írja a Bloomberg.

Esnek az európai tőzsdék

Többnyire esnek az európai tőzsdék a nyitást követő percekben, egyedül a DAX emelkedik minimálisan. Az irányadó indexek közül a Stoxx 600 0,5 százalékot, a CAC-40 0,6 százalékot, az FTSE-100 0,4 százalékot esett.

Nem teszi zsebre a Wells Fargo, amit most Trumptól kapott

Donald Trump amerikai elnök a Los Angeles-i tűzvész károsultjaival szembeni banki eljárások miatt bírálta a pénzintézeteket, különösen a Wells Fargót. A nyilatkozat azután hangzott el, hogy az elnök egyeztetett Karen Bass Los Angeles-i polgármesterrel és Kathryn Barger megyei felügyelővel - írja a Reuters.

Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Csökkenéssel kezdi a kereskedést a magyar tőzsde, esik mind a négy blue chip.

Váratlan lépés az ázsiai tőzsdén: átírták a befektetési szabályokat, meg is téptek egy chipgyártót

A Taiwan Semiconductor Manufacturing részvényei pénteken 5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsot értek el azt követően, hogy a tajvani tőkepiaci felügyelet bejelentette: lazítani kívánja az alapkezelők egyedi részvényekre vonatkozó koncentrációs korlátait - számolt be a Cnbc.

Mi történik a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,08 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,27 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX kissé emelkedhet, míg a CAC-40 és az FTSE-100 mínuszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,62 százalék pluszban nyithat.
  • Az olajár alig mozdul ma reggel, a brent 105 dolláron, a WTI 95,6 dolláron áll.
  • A nemesfémek kismértékben esnek, az arany 0,6, az ezüst 0,8 százalékot veszített értékből ma reggel.

Mi várható makro fronton?

A KSH a hét utolsó munkanapján teszi közzé egyetlen adatközlését, a márciusi munkanélküliségi statisztika érkezik ma reggel. Ezzel egyidőben a Magyar Nemzeti Bank a tavalyi negyedik negyedéves lakásárindexét közli. Emellett két gazdasági hangulatindex érkezik még, délelőtt a német IFO, délután pedig az amerikai Michigan Egyetem adata.

Jönnek ma vállalati gyorsjelentések is, többek között a P&G és az Eni teszi közzé negyedéves számait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 21,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,1 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 43,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 73,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 310,32 -0,4% 1,5% 6,7% 2,6% 24,5% 44,8%
S&P 500 7 108,4 -0,4% 1,0% 8,0% 3,8% 32,2% 70,1%
Nasdaq 26 782,62 -0,6% 1,7% 10,7% 6,1% 43,3% 92,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 59 140,23 -0,7% -0,6% 14,8% 17,5% 69,6% 103,8%
Hang Seng 25 915,2 -0,9% -1,8% 6,3% 1,1% 17,4% -10,9%
CSI 300 4 786,33 -0,3% 1,0% 8,3% 3,4% 26,4% -6,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 155,45 -0,2% 0,0% 6,6% -1,4% 10,0% 58,1%
CAC 8 227,32 0,9% -0,4% 6,5% 1,0% 10,0% 31,5%
FTSE 10 457,01 -0,2% -1,3% 5,7% 5,3% 24,4% 50,7%
FTSE MIB 47 907,41 0,3% -0,2% 10,9% 6,6% 31,4% 96,5%
IBEX 17 885,9 -0,7% -1,1% 5,9% 3,3% 35,4% 107,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 799 -1,1% -1,1% 9,9% 21,4% 48,5% 215,2%
ATX 5 813,69 0,1% -0,9% 10,5% 9,2% 44,9% 80,7%
PX 2 630,52 -0,4% -2,0% 3,7% -2,1% 26,9% 141,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 400 -1,8% -4,6% 14,2% 17,9% 61,1% 213,6%
Mol 4 230 -0,1% 1,6% 8,1% 43,9% 44,1% 109,0%
Richter 13 140 -1,5% 3,2% 11,7% 33,2% 22,2% 51,3%
Magyar Telekom 2 508 0,2% 5,6% 23,9% 40,0% 49,8% 504,3%
Nyersanyagok              
WTI 99,27 4,8% 2,9% 11,1% 73,4% 58,5% 59,8%
Brent 104,98 2,9% 5,5% 6,2% 72,5% 58,7% 58,6%
Arany 4 730,85 -0,1% -1,6% 7,9% 9,4% 44,1% 166,4%
Devizák              
EURHUF 364,7 0,1% -0,1% -6,1% -5,0% -10,7% 0,3%
USDHUF 311,4166 0,2% 0,4% -7,1% -4,7% -13,5% 3,2%
GBPHUF 423,1350 0,6% 1,0% -5,6% -4,0% -11,5% 1,5%
EURUSD 1,1711 -0,1% -0,5% 1,1% -0,3% 3,2% -2,8%
USDJPY 159,3950 0,0% 0,1% 0,4% 1,7% 11,8% 47,5%
GBPUSD 1,3511 0,1% -0,1% 0,9% 0,4% 1,8% -2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 78 269 0,1% 4,1% 10,4% -11,8% -16,5% 52,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,33 0,6% 0,4% -0,1% 3,9% -1,2% 176,2%
10 éves német állampapírhozam 2,98 0,2% -0,7% -0,5% 4,0% 21,2% -1 089,0%
10 éves magyar állampapírhozam 6,18 3,0% 0,7% -17,9% -10,0% -12,0% 123,9%
Új igazgatótanácsi tagot választott egy magyar tőzsdei cég

Megtartotta éves rendes közgyűlését az Akko Invest, amelyen új igazgatótanácsi és auditbizottsági tagok választása mellett a részvényesek elfogadták a társaság 2025-ös beszámolóját is.

Jászai Gellért a Yettel tulajdonosával tárgyalt

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke az Egyesült Arab Emirátusokban folytatott tárgyalásokat a vállalat befektetőivel és stratégiai partnereivel. A megbeszélések megerősítették a felek közötti partnerségeket, valamint a további közös együttműködés iránti elkötelezettséget.

