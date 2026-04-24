Elromlott a hangulat a tőzsdéken, nagy esésben a Mol

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,6 százalékot esett.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,08 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,27 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,55 százalékos mínuszban van.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX kissé emelkedhet, míg a CAC-40 és az FTSE-100 mínuszban nyithat.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,62 százalék pluszban nyithat.

Az olajár alig mozdul ma reggel, a brent 105 dolláron, a WTI 95,6 dolláron áll.

A nemesfémek kismértékben esnek, az arany 0,6, az ezüst 0,8 százalékot veszített értékből ma reggel.

Mi várható makro fronton?

A KSH a hét utolsó munkanapján teszi közzé egyetlen adatközlését, a márciusi munkanélküliségi statisztika érkezik ma reggel. Ezzel egyidőben a Magyar Nemzeti Bank a tavalyi negyedik negyedéves lakásárindexét közli. Emellett két gazdasági hangulatindex érkezik még, délelőtt a német IFO, délután pedig az amerikai Michigan Egyetem adata.

Jönnek ma vállalati gyorsjelentések is, többek között a P&G és az Eni teszi közzé negyedéves számait.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 21,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,1 százalékos eséssel a PX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 43,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,9 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 73,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 49 310,32 -0,4% 1,5% 6,7% 2,6% 24,5% 44,8% S&P 500 7 108,4 -0,4% 1,0% 8,0% 3,8% 32,2% 70,1% Nasdaq 26 782,62 -0,6% 1,7% 10,7% 6,1% 43,3% 92,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 59 140,23 -0,7% -0,6% 14,8% 17,5% 69,6% 103,8% Hang Seng 25 915,2 -0,9% -1,8% 6,3% 1,1% 17,4% -10,9% CSI 300 4 786,33 -0,3% 1,0% 8,3% 3,4% 26,4% -6,8% Európai részvényindexek DAX 24 155,45 -0,2% 0,0% 6,6% -1,4% 10,0% 58,1% CAC 8 227,32 0,9% -0,4% 6,5% 1,0% 10,0% 31,5% FTSE 10 457,01 -0,2% -1,3% 5,7% 5,3% 24,4% 50,7% FTSE MIB 47 907,41 0,3% -0,2% 10,9% 6,6% 31,4% 96,5% IBEX 17 885,9 -0,7% -1,1% 5,9% 3,3% 35,4% 107,5% Régiós részvényindexek BUX 134 799 -1,1% -1,1% 9,9% 21,4% 48,5% 215,2% ATX 5 813,69 0,1% -0,9% 10,5% 9,2% 44,9% 80,7% PX 2 630,52 -0,4% -2,0% 3,7% -2,1% 26,9% 141,9% Magyar blue chipek OTP 41 400 -1,8% -4,6% 14,2% 17,9% 61,1% 213,6% Mol 4 230 -0,1% 1,6% 8,1% 43,9% 44,1% 109,0% Richter 13 140 -1,5% 3,2% 11,7% 33,2% 22,2% 51,3% Magyar Telekom 2 508 0,2% 5,6% 23,9% 40,0% 49,8% 504,3% Nyersanyagok WTI 99,27 4,8% 2,9% 11,1% 73,4% 58,5% 59,8% Brent 104,98 2,9% 5,5% 6,2% 72,5% 58,7% 58,6% Arany 4 730,85 -0,1% -1,6% 7,9% 9,4% 44,1% 166,4% Devizák EURHUF 364,7 0,1% -0,1% -6,1% -5,0% -10,7% 0,3% USDHUF 311,4166 0,2% 0,4% -7,1% -4,7% -13,5% 3,2% GBPHUF 423,1350 0,6% 1,0% -5,6% -4,0% -11,5% 1,5% EURUSD 1,1711 -0,1% -0,5% 1,1% -0,3% 3,2% -2,8% USDJPY 159,3950 0,0% 0,1% 0,4% 1,7% 11,8% 47,5% GBPUSD 1,3511 0,1% -0,1% 0,9% 0,4% 1,8% -2,4% Kriptovaluták Bitcoin 78 269 0,1% 4,1% 10,4% -11,8% -16,5% 52,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,33 0,6% 0,4% -0,1% 3,9% -1,2% 176,2% 10 éves német állampapírhozam 2,98 0,2% -0,7% -0,5% 4,0% 21,2% -1 089,0% 10 éves magyar állampapírhozam 6,18 3,0% 0,7% -17,9% -10,0% -12,0% 123,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

