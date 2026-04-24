Jászai Gellért a Yettel tulajdonosával tárgyalt
Jászai Gellért a Yettel tulajdonosával tárgyalt

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke az Egyesült Arab Emirátusokban folytatott tárgyalásokat a vállalat befektetőivel és stratégiai partnereivel. A megbeszélések megerősítették a felek közötti partnerségeket, valamint a további közös együttműködés iránti elkötelezettséget.

A találkozók során Jászai Gellért egyeztetett Khaldoon Khalifa Al Mubarak-kal, a kormányzati végrehajtási ügyek hatóságának alapító elnökével, valamint a Mubadala Investment Company ügyvezető igazgatójával és csoportszintű vezérigazgatójával.

A Mubadala a közelmúltban jelentette be, hogy befektetési partnerként és a jövőben részvényesként is csatlakozik a 4iG Csoporthoz.

A 4iG Csoport elnöke tárgyalásokat folytatott Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi-val, Abu-Dzabi Pénzügyminisztériumának elnökével, valamint az L’ IMAD Holding ügyvezető igazgatójával és vezérigazgatójával. Az L’ IMAD Holding egy szuverén befektetési társaság, amely több mint 300 milliárd dollárnyi eszközt kezel. Több ágazatban – köztük a technológiai szektorban, a pénzügyi szolgáltatások területén és ipari beruházásokban – aktív szereplő Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában és az Öböl menti térség gazdaságaiban. A holding egyik deklarált célja a „nemzeti bajnokok” felépítése a fejlett ipari és technológiai szektorokban.

A megbeszélések további fókuszát az e&-hez kapcsolódó együttműködések adták: Jászai Gellért egyeztetett Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi-val, az e& elnökével, valamint Masood M. Sharif Mahmood-dal, az e& csoport vezérigazgatójával. Az egyeztetések középpontjában a tulajdonosi és hálózati együttműködések álltak a 2Connect és a CETIN Hungary kapcsán. A 4iG Csoport idén februárban jelentette be, hogy stratégiai partnerséget köt az e& PPF Telecom Grouppal, amelynek keretében kereszttulajdonláson alapuló, több szolgáltatót kiszolgáló (multi-tenant) hálózati együttműködést alakítanak ki a magyarországi vezetékes és mobilinfrastruktúra területén. A megállapodás értelmében a 4iG 49%-os részesedést szerez a CETIN Hungary mobilhálózati infrastruktúrájában, míg az e& PPF 38%-os tulajdonrészt kap a 4iG vezetékes hálózatát üzemeltető 2Connect-ben. A cél egy közös hálózatüzemeltetési modell kialakítása, amely révén a Yettel 2026 második felétől beléphet a magyarországi vezetékes piacra, a ONE Magyarország pedig 2028-tól használhatja a CETIN infrastruktúráját. A felek a hálózatmegosztásból eredő szinergiák értékét 1 milliárd euróra becsülik, és kiemelték, hogy az együttműködés eredményei alapvetően meghatározzák a magyar távközlési piac jövőbeli fejlődését. A tranzakció véglegesítése a hatósági jóváhagyások után, 2027 elejére várható.

A 4iG elnöke a látogatást követően hangsúlyozta: „Az Egyesült Arab Emírségekkel fennálló partnerségeink rendkívül fontosak befektetési, üzleti és stratégiai szempontból, különösen a különböző technológiai szektorokban, ahol jelentős lehetőségeket látunk a jövőbeli növekedésre és innovációra.”

