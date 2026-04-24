  • Megjelenítés
Lezárta a tavalyi évet a Rába, közel 3 milliárd forint lett a csoport eredménye
Üzlet

Portfolio
A Rába éves rendes Közgyűlése döntött a 2025. üzleti év lezárásáról – közölte a társaság. Osztalékot nem fizet a cég, az eredmény az eredménytartalékba kerül.

A RÁBA Nyrt. 2026. április 24-én megtartott éves rendes Közgyűlése elfogadta a Társaság 2025. évi működéséről szóló beszámolót. A RÁBA Nyrt. konszolidált árbevétele 54,24 milliárd forint volt, az egyedi beszámoló alapján a mérlegfőösszeg 56,5 milliárd forintot, míg a konszolidált beszámoló szerint 59,2 milliárd forintot tett ki.

A csoportszintű teljes átfogó eredmény 2,9 milliárd forint volt,

amelyet az üzleti hatékonyság és a bevételi struktúra folyamatos javulása mellett meghatároztak egyedi hatások is. A Közgyűlés döntése értelmében a Társaság nem fizet osztalékot és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi – írja a közlemény.

A Közgyűlés döntött az Igazgatóság által 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint kinyilvánította egyetértő véleményét a Javadalmazási jelentésre vonatkozóan.

Még több Üzlet

A közlemény azt írja: a részvényesek megvizsgálták a 4iG SDT EGY Zrt. nyilvános vételi ajánlatát, és az Igazgatóság álláspontjával összhangban úgy döntöttek, hogy

a Társaság saját részvényei tekintetében nem fogadják el azt.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Baranyai Edina / Rába.hu

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Hazajössz, fiatal?

Mostanában sokszor megkapom ezt a kérdést, hiszen elismerten az Orbán-kormányok miatt léptem le Magyarországról (vagyis nem egészen). Sajnos a válasz, hogy még biztosan nem. A bejegyzés most ki

Konferencia ajánló

Hitelezés 2026

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Magántőke-befektetés tőzsdei részvényekkel

2026. május 7.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

