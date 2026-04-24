Lezárta a tavalyi évet a Rába, közel 3 milliárd forint lett a csoport eredménye

A Rába éves rendes Közgyűlése döntött a 2025. üzleti év lezárásáról – közölte a társaság. Osztalékot nem fizet a cég, az eredmény az eredménytartalékba kerül.

A RÁBA Nyrt. 2026. április 24-én megtartott éves rendes Közgyűlése elfogadta a Társaság 2025. évi működéséről szóló beszámolót. A RÁBA Nyrt. konszolidált árbevétele 54,24 milliárd forint volt, az egyedi beszámoló alapján a mérlegfőösszeg 56,5 milliárd forintot, míg a konszolidált beszámoló szerint 59,2 milliárd forintot tett ki.

A csoportszintű teljes átfogó eredmény 2,9 milliárd forint volt,

amelyet az üzleti hatékonyság és a bevételi struktúra folyamatos javulása mellett meghatároztak egyedi hatások is. A Közgyűlés döntése értelmében a Társaság nem fizet osztalékot és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi – írja a közlemény.

A Közgyűlés döntött az Igazgatóság által 2025. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint kinyilvánította egyetértő véleményét a Javadalmazási jelentésre vonatkozóan.

A közlemény azt írja: a részvényesek megvizsgálták a 4iG SDT EGY Zrt. nyilvános vételi ajánlatát, és az Igazgatóság álláspontjával összhangban úgy döntöttek, hogy

a Társaság saját részvényei tekintetében nem fogadják el azt.

