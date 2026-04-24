Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam

Európa legnagyobb szoftvercége 9,56 milliárd eurós árbevételt ért el a március 31-ével záruló negyedévben. Ez 6 százalékos növekedést jelent, amely enyhén meghaladja a 9,53 milliárd eurós elemzői konszenzust.

A felhőalapú szolgáltatásokból származó bevétel 19 százalékkal, 5,96 milliárd euróra ugrott.

Ez az érték szintén meghaladta az 5,88 milliárd eurós elemzői becslést.

Az egyszeri tételektől megtisztított, nem IFRS szerinti működési eredmény 2,46 milliárd euróról 2,87 milliárd euróra emelkedett, az elért profit így érdemben felülmúlta a várt 2,71 milliárd eurót.

A vállalat fenntartotta az egész éves előrejelzését, amely a bevétel növekedését, valamint a felhőalapú üzletág 23-25 százalékos bővülését vetíti előre. A menedzsment ugyanakkor jelezte, hogy a célkitűzések elérése a közel-keleti konfliktus enyhülésétől is függ. Dominik Asam pénzügyi igazgató hangsúlyozta: az egyre összetettebb és bizonytalanabb makrogazdasági, illetve geopolitikai környezetben is a költségek kordában tartására és a jövedelmezőség megőrzésére fókuszálnak.

Az SAP a korábbi előrejelzésekhez képest óvatosabbra vette a hosszú távú kilátásait. Míg korábban 2027-ig fokozatos gyorsulást vártak, a mostani számítások szerint 2026-ban a bevételnövekedés változatlan árfolyamon csupán a 2025-ös szinthez hasonlóan alakul majd. A dinamika érdemi felgyorsulására várhatóan csak 2027-ben kerül sor.

Az SAP árfolyama 6 százalékos emelkedéssel indította a kereskedést a német tőzsdén.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio