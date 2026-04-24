Pár éven belül emberek élhetnek és dolgozhatnak a Holdon

Dylan Taylor, a Voyager Technologies elnök-vezérigazgatója szerint a 2020-as évtized végére már emberek fognak élni a Holdon. Erre a célra valószínűleg felfújható, zárt életfenntartó rendszerekkel ellátott modulokat használnak majd.

Az űripar több kulcsszereplője is a Hold felé fordította a figyelmét. az Elon Musk vezette SpaceX egy önfenntartó holdváros kiépítésére összpontosít. A vállalat a hírek szerint a történelem egyik legjobban várt tőzsdei bevezetésére készül, és már meg is kezdte az elemzők tájékoztatását. Eközben Jeff Bezos cége, a Blue Origin januárban jelentette be, hogy felfüggeszti szuborbitális űrturisztikai járatait, és a jövőben inkább egy állandó holdi bázis és jelenlét megteremtésére koncentrálnak.

A szektor növekedését a kormányzati források várható bővülése is jelentősen hajtja. Donald Trump amerikai elnök áprilisban 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést kért a Kongresszustól. Ezzel párhuzamosan az amerikai légierő és az űrhaderő a 2027-es költségvetési évre több mint 300 milliárd dolláros büdzsét igényelt.

A tavaly júniusban tőzsdére lépett Voyager Technologies leginkább a Starlab projektről ismert. Ez az űrállomás lesz a 2030-ban nyugdíjazni tervezett Nemzetközi Űrállomás (ISS) utódja. A Deutsche Bank egy februári elemzésében kiemelte, hogy

a holdi gazdaság hatalmas fellendülés előtt áll.

Az alacsony Föld körüli pályára (LEO) irányuló befektetések 2025-ben meghaladták a 45 milliárd dollárt. Ez az összeg csaknem a duplája a 2024-ben mért 25 milliárd dollárnak. Dylan Taylor úgy véli, hogy öt éven belül akár adatközpontok is üzemelhetnek az űrben, bár ezek esetében a hőelvezetés még mindig komoly műszaki kihívást jelent. Gregory Smirin, a Muon Space elnöke ugyanakkor rámutatott, hogy bizonyos űrbéli adatközponti kapacitások már ma is léteznek. A jelenleg pályán lévő rendszerek ugyanis már most is végeznek mesterséges intelligenciára épülő elemzéseket.

