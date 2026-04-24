Rossz a hangulat a tőzsdéken

Esnek az európai tőzsdék, a nemzetközi hangulattal megy a BUX is.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,8 százalékkal került lejjebb. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, az OTP árfolyama 0,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, a Richter árfolyama 1,4 százalékot esett. Míg a Mol árfolyama 2,9 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az Appeninn papírjai állnak, amelyek árfolyama 5,2 százalékkal került lejjebb, a MBH JZB árfolyama pedig 4,8 százalékot esett.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 7,94 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Delta részvénye is.

