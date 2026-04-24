Súlyos döntést hozott a Ryanair: bezárja berlini bázisát
A Ryanair bejelentette, hogy bezárja berlini bázisát, és a téli menetrendben felére csökkenti a német fővárosba irányuló, illetve onnan induló járatainak számát. A döntés hátterében a magas illetékek és adók állnak - írja a Reuters.

Az ír székhelyű diszkont légitársaság pénteken közölte, hogy

mind a hét Berlinben állomásozó repülőgépét áthelyezi.

A gépek más európai országok alacsonyabb üzemeltetési költségű repülőtereire kerülnek, többek között Svédországba, Szlovákiába, Albániába és Olaszországba.

A berlini bázist október 24-én zárja be a Ryanair, a pilótákat és a légiutas-kísérőket is pénteken értesítették. A Ryanair közleménye szerint minden érintett munkavállaló számára biztosított a továbbfoglalkoztatás a légitársaság európai hálózatán belül.

A Ryanair a magas díjak és adók miatt már többször is bírálta Németországot, valamint a helyi repülőtereket. A nemzetközi légitársaságok régóta panaszkodnak a németországi repülőterek magas működési költségeire. Emiatt az utóbbi időben többször is jelezték, hogy csökkenthetik a jelenlétüket az országban.

