Súlyos döntést hozott a Ryanair: bezárja berlini bázisát

Az ír székhelyű diszkont légitársaság pénteken közölte, hogy

mind a hét Berlinben állomásozó repülőgépét áthelyezi.

A gépek más európai országok alacsonyabb üzemeltetési költségű repülőtereire kerülnek, többek között Svédországba, Szlovákiába, Albániába és Olaszországba.

A berlini bázist október 24-én zárja be a Ryanair, a pilótákat és a légiutas-kísérőket is pénteken értesítették. A Ryanair közleménye szerint minden érintett munkavállaló számára biztosított a továbbfoglalkoztatás a légitársaság európai hálózatán belül.

A Ryanair a magas díjak és adók miatt már többször is bírálta Németországot, valamint a helyi repülőtereket. A nemzetközi légitársaságok régóta panaszkodnak a németországi repülőterek magas működési költségeire. Emiatt az utóbbi időben többször is jelezték, hogy csökkenthetik a jelenlétüket az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images