Tarol a DeepSeek új modellje, sorra lenyomja a versenytársakat a V4

A kínai DeepSeek mesterségesintelligencia-startup pénteken bemutatta új, V4 jelzésű modelljének előzetes verzióját. A rendszer az általános tudást mérő teszteken a nyílt forráskódú modellek között az élre került.

A DeepSeek közlése szerint a V4 Pro változata

minden nyílt forráskódú modellt felülmúl az általános tudást felmérő teszteken.

Jelenleg csupán a Google zárt forráskódú Gemini-Pro-3.1 modellje előzi meg. Az újdonság egy olcsóbb, Flash változatban is elérhető. Az előzetes verziók kiadásának célja, hogy a vállalat a valós felhasználói visszajelzések alapján finomíthassa a rendszert. A végleges változat megjelenésének időpontját a cég egyelőre nem közölte.

A tavaly meglepetést okozó, alacsony fejlesztési költségű modelljéről ismertté vált DeepSeek mögött a kínai High-Flyer Capital Management áll. A The Information beszámolója szerint a startup jelenleg egy tőkebevonáson dolgozik. Ennek eredményeként a cég piaci értékelése meghaladhatja a 20 milliárd dollárt. A gazdasági lap úgy tudja, hogy a folyamat során az Alibaba és a Tencent is tárgyal a részesedésszerzésről.

A DeepSeek megítélése ugyanakkor továbbra is ellentmondásos. Washington és a különböző amerikai versenytársak már többször is illegális és tisztességtelen magatartással vádolták a vállalatot. Csütörtökön a Fehér Ház azzal vádolta meg Kínát, hogy ipari méretekben lopja el az amerikai mesterségesintelligencia-kutatóközpontok szellemi tulajdonát. Ez a feszültség a jövő havi amerikai–kínai csúcstalálkozó előtt tovább terhelheti a két ország viszonyát. A washingtoni kínai nagykövetség visszautasította az "alaptalan vádakat", és kiemelték, hogy Peking "nagy fontosságot tulajdonít a szellemi tulajdon védelmének".

Forrás: Reuters

