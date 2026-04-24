Tarol a DeepSeek új modellje, sorra lenyomja a versenytársakat a V4
A kínai DeepSeek mesterségesintelligencia-startup pénteken bemutatta új, V4 jelzésű modelljének előzetes verzióját. A rendszer az általános tudást mérő teszteken a nyílt forráskódú modellek között az élre került.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

A DeepSeek közlése szerint a V4 Pro változata

minden nyílt forráskódú modellt felülmúl az általános tudást felmérő teszteken.

Jelenleg csupán a Google zárt forráskódú Gemini-Pro-3.1 modellje előzi meg. Az újdonság egy olcsóbb, Flash változatban is elérhető. Az előzetes verziók kiadásának célja, hogy a vállalat a valós felhasználói visszajelzések alapján finomíthassa a rendszert. A végleges változat megjelenésének időpontját a cég egyelőre nem közölte.

A tavaly meglepetést okozó, alacsony fejlesztési költségű modelljéről ismertté vált DeepSeek mögött a kínai High-Flyer Capital Management áll. A The Information beszámolója szerint a startup jelenleg egy tőkebevonáson dolgozik. Ennek eredményeként a cég piaci értékelése meghaladhatja a 20 milliárd dollárt. A gazdasági lap úgy tudja, hogy a folyamat során az Alibaba és a Tencent is tárgyal a részesedésszerzésről.

A DeepSeek megítélése ugyanakkor továbbra is ellentmondásos. Washington és a különböző amerikai versenytársak már többször is illegális és tisztességtelen magatartással vádolták a vállalatot. Csütörtökön a Fehér Ház azzal vádolta meg Kínát, hogy ipari méretekben lopja el az amerikai mesterségesintelligencia-kutatóközpontok szellemi tulajdonát. Ez a feszültség a jövő havi amerikai–kínai csúcstalálkozó előtt tovább terhelheti a két ország viszonyát. A washingtoni kínai nagykövetség visszautasította az "alaptalan vádakat", és kiemelték, hogy Peking "nagy fontosságot tulajdonít a szellemi tulajdon védelmének".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

DEBRECEN - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 11.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

